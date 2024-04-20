Какой завтра, 21 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

21 апреля 2024 — воскресенье. 788-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 апреля в церковном календаре – день памяти мученика Феодора. Был воином и жил во II веке в Пергии. В те времена христианство было запрещено, а потому язычники подвергали всех верующих в Бога страшным пыткам. Случилось так и с Феодором. Как только правитель узнал о вере воина, приказал бросить его в раскаленную печь и сверху полить горячим маслом. Вдруг из земли начал течь источник, потушивший пламя. Тогда решили Феодора сжечь заживо, и огонь перестал гореть. Тогда язычники просто взяли меч и убили им святого мученика.

Что нельзя делать 21 апреля

Не стоит устраивать ссоры, злиться.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Запрещено выходить без нужды на улицу.

Народные приметы и традиции на 21 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: черемуха уже цветет – лето будет теплым и погожим;

высокие облака и дождь – земля пропитается влагой и будет большой урожай;

уже летает пух из тополя — пора сажать огурцы;

лес без листьев, но слышно пение соловья — к неурожайному году;

ночью звезды мерцают, а утром облачно — в полдень ждите грозу.

21 апреля черемуха уже цветет — лето будет теплым и погожим. / Фото: pixabay.com

Это период, когда крестьяне уже активно занимаются полевыми работами. Также в древности верили, что сон, который приснился в ночь на 21 апреля, о чем-то предупреждает.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 апреля

Какие завтра именины: Алексея, Дениса, Максима, Федора, Ивана, Николая, Александра.

Талисманом человека, рожденного 21 апреля является хризоберил. Удивительный камень, издавна ценившийся за твердость и оригинальность. В Индии хризоберилл считался одним из сильнейших магических камней. Он дарит интуицию и способствует успеху в любом деле.

В этот день родились:

1945 год – украинский архивист, краевед Любомира Бойцун;

1956 год – украинский кинооператор, журналист Богдан Подгорный;

1979 год – украинский футболист, атакующий полузащитник Петр Кондратюк.

Памятные даты 21 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 апреля:

1519 год — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается на побережье Мексики с целью завоевания государства ацтеков;

1818 год — император издает распоряжение, чтобы обучение религии для детей верующих УГКЦ в Галиции и Буковине проходило на родном языке;

1910 год – комета Галлея максимально приближается к Земле;

1913 год — спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах;

1920 год — в Варшаве между Польшей и УНР подписывают общую и торгово-экономическую конвенции, согласно которым Польша признавала независимость УНР и обещала ей военную помощь;

1944 год – женщинам во Франции предоставляют право голоса на выборах;

1960 год – новой столицей Бразилии становится специально для этого построенный одноименный город – Бразилиа;

1996 год — убит первый президент Чеченской Республики 52-летний Джохар Дудаев;

2000 год — в Броварах (Киевская область) в жилой дом попадает тактическая ракета класса "Земля-Земля", запущенная военными с полигона, погибает несколько человек;

2019 год – второй тур президентских выборов в Украине, на пост президента обрывают Владимира Зеленского.

Погода на 21 апреля

Завтра, 21 апреля, в Киеве будет облачно, в течение дня мелкий дождь. Во Львове пасмурно, всю вторую половину дня будет дождь. В Харькове облачно с утра и до вечера мелкий дождь. В Одессе пасмурно, на рассвете начнется мелкий дождь, который закончится к середине дня.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +8 ночью. Во Львове +10 днем и +1 ночью. В Харькове +20 днем и +11 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа / Фото: pixabay.com

21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа. Это ежегодное событие направлено на повышение осведомленности о важности сохранения интересных птиц кроншнепов (также кульон тонкоклювый), которые находятся под критической угрозой исчезновения. Поэтому эта волшебная и очень интересная птица нуждается в нашей защите. Кроншнепы занесены в Красную книгу Украины как вид на грани исчезновения. А в мире существует всего восемь видов этих птиц.

Также 21 апреля Международный день конопли. Этот день был создан для повышения осведомленности о превосходстве конопли и пропаганде ее легализации в мире. Также в этот день людей информируют о разных способах использования конопли. К примеру, из этого растения можно изготавливать веревки и одежду. Есть технический вид конопли, которую выращивают только для медицинского или промышленного использования.

А еще 21 апреля празднуют Всемирный день творчества и инноваций. Праздник был создан в 2002 году, но только в 2017 году он стал международным днем по инициативе ООН. Событие помогает повысить осведомленность о роли инноваций и творчества в разных аспектах человеческого развития. Именно творчество руководит нашими эмоциями и идеями.