Какой праздник 21 апреля 2026 года / © ТСН

21 апреля 2026 года — вторник. 1517-й день войны в Украине.

21 апреля верующие празднуют День памяти святого священномученика Януария и тех, кто с ним / © pexels.com

Завтра, 21 апреля, верующие празднуют День памяти святого священномученика Януария и тех, кто с ним. Он был епископом города Беневенто в Италии и пострадал за веру во время гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана в начале IV века. Когда началось преследование, Януарий посещал заключенных христиан, поддерживая их духовно. За это он был арестован вместе с несколькими сподвижниками. Среди пострадавших вместе с ним были диакон Фест, читатель Дезидерий, а также миряне Соссий, Прокул, Евтихий и Аккуций. После жестоких пыток их казнили около 305 года. По преданию, во время мученичества происходили чудеса, укреплявшие веру христиан.

21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа / © pexels.com

21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа. Дата посвящена защите птиц рода кроншнеп — изящных болотных и луговых пернатых с длинным, изогнутым книзу клювом. Этот день начала международная организация BirdLife International, чтобы привлечь внимание к стремительному уменьшению численности кроншнепов в мире. Наибольшее беспокойство вызывает тонкоклювый кроншнеп, который считается критически исчезающим или даже уже исчезнувшим.

21 апреля Всемирный день творчества и инноваций / © pexels.com

Также 21 апреля Всемирный день творчества и инноваций. Этот праздник призван подчеркнуть важность креативного мышления, новых идей и нестандартных решений в развитии общества. Инициатором этого дня стала Марси Сигал, предложившая его еще в 2001 году. Впоследствии дата получила международное признание — в 2017 году Организация Объединенных Наций официально закрепила этот день в календаре. Праздник был выбран неслучайно: 21 апреля приходится между днем рождения Леонардо да Винчи (15 апреля) и Днем Земли (22 апреля), символически сочетая человеческую креативность и ответственность за будущее планеты.

21 апреля Международный день конопли / © pexels.com

А еще 21 апреля Международный день конопли. Это неофициальная дата, связанная с культурой употребления и обсуждения конопли, а также с движениями за их легализацию и декриминализацию в разных странах. В то же время важно помнить, что отношение к конопле отличается в зависимости от страны: где-то ее использование частично или полностью легализовано, а где-то запрещено законом. Поэтому этот день носит как культурный, так и общественно-дискуссионный характер.