21 августа 2024 года – среда. 910-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 августа в церковном календаре – день памяти святого апостола Фаддея. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Его не следует путать с Иудой Искариотским, предавшим Иисуса. Фаддей родился в Израиле или Персидской империи и был избран Христом одним из двенадцати апостолов. Он упоминается во всех четырех Евангелиях и Деяниях апостолов. В Евангелии от Матфея и Марка он упоминается как Фаддей, а в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов – как Иуда, сын Иакова. Фаддей проповедовал Евангелие в разных регионах, включая Иудею, Галилею, Самарию, Идумею, Аравию, Сирию, Месопотамию, Персию и Армению. Он кончил свою жизнь мученической смертью — его повесили на дереве, а затем стреляли в него стрелами.

Что нельзя делать 21 августа

Не рекомендуется зря тратить деньги.

Нельзя ссориться и злословить.

Не следует разрешать конфликты агрессией.

Народные приметы и традиции на 21 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром заморозки — к холодной и длинной зиме;

Хорошая погода в этот день указывает, что еще несколько дней она будет такой;

на рябине много ягод – ждите дождливую осень;

много паутины – к теплой погоде;

линяют куры – зима будет теплой;

северный ветер – ждите скорого похолодания.

21 августа линяют куры — зима будет теплой / Фото: Unsplash

В этот день начинали убирать лен на полях. Сначала его сжимали и раскладывали на солнце, чтобы из него вышла вся лишняя влага. Впоследствии это растение использовали для изготовления одежды.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 августа

Какие завтра именины: Александр, Павел, Марфа.

Талисманом человека, рожденного 21 августа, является бриллиант. Ограненный алмаз. Издавна верили, что бриллиант помогает своему владельцу постоянно находиться в тонусе.

В этот день родились:

1953 год — украинский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Кремень;

1983 год — украинская актриса театра и кино, участница телевизионного шоу "Женский квартал" Ольга Жуковцова-Кияшко;

1999 год — украинская актриса кино и театра Мария Смолякова.

Памятные даты 21 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 августа:

1415 год — португальцы завоевывают Сеуту;

1627 год — В Киеве выпускают первый словарь украинского языка "Лексикон словенороский" Памвы Беринды;

1652 год — сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женится на дочери молдавского хозяина Василия Лупула;

1653 год — войско Георгия Штефана подходит к Сучаве и пытается с наскока взять казацкий лагерь Тимоша Хмельницкого под стенами крепости, начинается осада Сучавы;

1911 год — из Лувра (Париж) похищают картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), которую находят только через два года в Королевстве Италия;

1914 год — основывают футбольный клуб "Васко да Гама";

1914 год — Ян Нагурский совершает первый в мире полет в Арктику;

1932 год — в Венеции проходит первый международный кинофестиваль;

1944 год — в Вашингтоне открывается международная конференция, которая готовит предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций;

1968 год — страны Варшавского Договора вводят войска в Чехословацкую Социалистическую Республику для подавления "Пражской весны";

1991 год — Верховная рада Латвии принимает конституционный закон о статусе независимого государства после антигорбачевского путча (ГКЧП);

1996 год — учреждают отличие Президента Украины — орден "За мужество";

1996 год — на Киевской универсальной бирже проходят первые торги в гривне по фьючерсным контрактам;

2005 год — Блаженнейший Любомир Гузар официально меняет свой титул на "Верховный Архиепископ Киево-Галицкий" и переносит усадьбу в Киев;

2011 год — в городе Олевск Житомирской области открывают памятный знак в честь 70-летия от создания Олевской республики;

2013 год — в гражданском конфликте в Сирии войска поддержанного Россией сирийского диктатора Башара Асада применяют химическое оружие против оппозиции, тогда по жилым кварталам пригород Дамаска г. Гута они наносят ракетный удар с использованием зарина, из-за чего, по разным данным, погибает от 70 до 1000 рублей. лиц.

Погода на 21 августа

Завтра, 21 августа, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове солнечная погода, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе пасмурно, но осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +33 днем и +22 ночью. Во Львове — +32 днем и +20 ночью. В Харькове — +35 днем и +20 ночью. В Одессе — +30 днем и +24 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 августа День заботы о себе в Сети / Фото: Unsplash

21 августа в Украине и мире Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Он был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Целью этого дня является память жертв терроризма и поддержка тех, кто пострадал от террористических актов. Этот день напоминает о важности поддержки жертв терроризма, обеспечении их прав и предоставлении им необходимой помощи для реабилитации и интеграции в общество. ООН играет важную роль в этом процессе, способствуя международному сотрудничеству и поддержке жертв.

Также 21 августа День заботы о себе в Сети. Этот день посвящен повышению осведомленности о рисках, с которыми могут сталкиваться пользователи в интернете, и правилах безопасного пользования сетью. Основная цель этого дня – напомнить людям о важности заботиться о своем психическом и физическом здоровье во время пользования интернетом. Это включает в себя такие аспекты, как защита личных данных, избегание кибербуллинга, ограничение времени, проведенного в сети, и поддержание здорового баланса между онлайн- и оффлайн-жизнью.

А еще 21 августа Всемирный день Аватар. Этот праздник имеет несколько значений. Во-первых, слово "аватар" происходит из санскрита и означает "схождение" или "воплощение" божества в физический мир, что является важной концепцией в индуизме. Во-вторых, этот день также связан с состоявшейся 21 августа 2009 года премьерой первого трейлера фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Фильм "Аватар" стал культовым и остается одним из самых успешных фильмов в истории кинематографа.

21 августа празднуют День без косметики и макияжа. Этот день посвящен пропаганде природной красоты и повышению осведомленности о важности принятия себя такими, какие мы являемся. Основная цель этого дня – поощрить женщин и девушек отказаться от использования косметики хотя бы на один день, чтобы подчеркнуть свою природную красоту и почувствовать себя комфортно без макияжа. Это также напоминает о том, что красота не ограничивается внешним видом, а включает в себя внутреннюю гармонию и уверенность в себе.

Также 21 августа День поэта. Этот праздник посвящен почитанию поэтов и их творчеству. Оно напоминает о важности поэзии в культуре и обществе, а также о вкладе поэтов в развитие литературы и искусства. Этот день является прекрасной возможностью оценить авторов и их стихи, а также вспомнить тех мастеров слова, которые внесли значительный вклад в мировую литературу. В разных странах проводятся литературные мероприятия, поэтические чтения и другие события, посвященные этому дню.

А еще 21 августа День Стрибога. Стрибог – это бог ветра в восточнославянской мифологии, рожденный с дыхания Рода. Его имя происходит от древнего корня "стрег", что означает "старший" или "дядя отчество". Стрибог считался повелителем ветра, который мог вызвать или прекращать бури, ураганы и другие природные явления, связанные с воздухом. Он вместе со своим братом Перуном управлял громом и молнией. В "Слове о полку Игореве" ветры называются "прыгающими внуками". В этот день славяне проводили специальные ритуалы, чтобы заслужить милость Стрибога. Они жертвовали ветрам клочья ткани, крупу, зерно, муку и хлеб, разбрасывая их по полю. После обрядов люди собирались за большим столом и праздновали, чествуя своего небесного покровителя.