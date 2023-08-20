Какой завтра, 21 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 21 августа, Международный день памяти и поминовение жертв терроризма. Верующие чтят память епископа Мирона Критского. До Нового года осталось 132 дня.
21 августа 2023 года – понедельник. 544-й день войны в Украине.
Какой завтра, 21 августа, церковный праздник
21 августа в церковном календаре – день памяти епископа Мирона Критского. Согласно церковным преданиям, он будет очень хорошим человеком, с именем которого связано немало удивительных легенд. До епископства Мирон был простым земледельцем. Однажды он увидел, что к его амбару добрались воры и складывают в мешки все его имущество. Он не стал им мешать, а еще помог. Воры устыдились такой доброты и вернулись к честной жизни. Именно это событие и стало первым чудом Мирона Критского.
Что запрещено делать в этот день
- Не стоит строить планы на далекое будущее.
- Запрещено мыть в доме пол, потому что вместе с тем можно вымыть благополучие.
- Нельзя заниматься домашними хлопотами.
Народные приметы и традиции на 21 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: какая погода 21 августа, таким будет январь;
- утром роса и сильный туман – погода днем будет хорошей;
- утром изморозь – в следующем году будет большой урожай;
- в лесу уродилось много ягод — зима будет холодной;
- на рябине листья уже красные — ждите морозную зиму;
- Ненастье будет затяжным и продержится до самого Бабьего лета.
В старину считалось, что в этот день гуляют очень сильные ветры, которые начинаются с ничего. Именно поэтому дату часто называли "Витрогоном". Крестьяне обычно шли в лес, чтобы собирать ежевику, которую позже использовали в качестве противопростудного и жаропонижающего средства. Из листьев ежевики заваривали вкусный целебный чай. А еще в этот день было принято гадать на мечту. Для этого выходили на перекресток, думали о том, чего больше всего хочется, если в лицо дул сильный ветер, значит все сбудется.
Погода на 21 августа
Завтра, 21 августа, в Киеве ясно, но днем небо затянется облаками и снова очистится вечером, во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +31 днем и +23 ночью. Во Львове +30 днем и +20 ночью. В Харькове +31 день и +20 ночью. В Одессе +33 днем и +25 ночью.
Памятные даты 21 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 августа:
- 1415 год – португальцы завоевывают Сеуту;
- 1627 год — в Киеве выпускают первый словарь украинского языка "Лексикон словенороский" Памвы Беринды;
- 1652 год — сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женится на дочери молдавского хозяина Василия Лупула;
- 1653 год — войско Георгия Штефана подходит к Сучаве и пытается с наскока взять казацкий лагерь Тимоша Хмельницкого под стенами крепости, начинается осада Сучавы;
- 1911 год — из Лувра (Париж) похищают картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), которую нашли только два года спустя в Королевстве Италия;
- 1914 год — основывают футбольный клуб "Васко да Гама";
- 1914 год — Ян Нагурский совершает первый в мире полет в Арктику;
- 1919 год — 2-й корпус УГА, возглавляемый Арнольдом Вольфом, в ходе наступления на Киев освобождает от красных Житомир;
- 1932 год — в Венеции проходит первый международный кинофестиваль;
- 1944 год — в Вашингтоне открывается международная конференция, подготовившая предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций;
- 1968 год — страны Варшавского Договора вводят войска в Чехословацкую Социалистическую Республику для подавления "Пражской весны";
- 1996 год — учреждают отличие Президента Украины — орден "За мужество";
- 1996 год — на Киевской универсальной бирже проходят первые торги в гривне по фьючерсным контрактам;
- 2005 год — Блаженнейший Любомир Гузар официально меняет свой титул на "Верховный Архиепископ Киево-Галицкий" и переносит усадьбу в Киев;
- 2011 год — в городе Олевск Житомирской области открывают памятный знак в честь 70-летия от создания Олевской республики;
- 2013 год — в гражданском конфликте в Сирии войска поддержанного Россией сирийского диктатора Башара Асада применяют химическое оружие против оппозиции (по жилым кварталам пригород Дамаска г. Гута наносят ракетный удар с использованием зарина, по разным данным погибает от 350 до 170 человек).
Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 августа
Какие завтра именины: Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.
Талисманом человека, рожденного 21 августа является бриллиант. Магические способности люди придавали этому камню задолго до того, как появился первый бриллиант с помощью огранки алмаза. Верили, что этот камень помогает укрепить силу любви, поэтому из него изготовляли амулеты.
В этот день родились:
- 1888 год – украинский поэт, прозаик, критик Владимир Гадзинский;
- 1891 год – украинский психолог Александр Раевский;
- 1892 год — украинский общественно-политический деятель, инженер-химик, член Украинского Центрального Совета Костя Туркало.
Какой завтра день в Украине и мире
21 августа в Украине и мире Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Дату чествования утвердили в 2007 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Она призвана вспоминать всех людей, павших жертвами терроризма, чья жизнь была прервана или изменена террористами. В этот день мировое сообщество выражает соболезнования жертвам терроризма, их семьям.
Также 21 августа – День без косметики и макияжа. Все большее представительниц прекрасной статьи присоединяется к празднованию этого необычного дня. Они заявляют, что прекрасны своей природной красотой, призывая других женщин к празднованию. Следует любить себя в любом виде. К сожалению, современные женщины все чаще стараются всегда выглядеть на все 100%. Многие чувствуют себя неуверенно, когда на лице нет тонального крема, помады, туши.
А еще 21 августа День поэта. Праздник был основан по инициативе Уильяма Сихгарта в 1994 году. Он являлся британским филантропом, издателем и предпринимателем. В этот день традиционно проходит церемония награждения поэтов. Уильям решил создать такой праздник потому, что сегодня в мире много хороших, но малоизвестных поэтов.