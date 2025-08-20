Какой праздник 21 августа 2025 года / © ТСН

21 августа 2025 года — четверг. 1275-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 21 августа, верующие празднуют день памяти святого апостола Фаддея. Происходил из Каны Галилейской. Был родственником Господа Иисуса Христа по плоти (в некоторых преданиях — сын Иосифа Обручника от первого брака, то есть отчимный сын Марии). Участвовал в проповеди Евангелия после Пятидесятницы. Согласно преданию, благовествовал в Иудее, Самарии, Идумее, Сирии и Месопотамии. Приписывается авторство Послания апостола Иуды в Новом Завете. Погиб мученической смертью в Персии, по одним преданиям — забит дубинками, по другим — распят.

Что нельзя делать 21 августа

Не следует начинать важные дела — они затянутся и не принесут плодов.

Нельзя отказывать в помощи — особое внимание следует уделить гостеприимству.

Запрещается без необходимости работать с огнем — по поверью «огонь забирает силу урожая».

Народные приметы и традиции на 21 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясное небо и теплый день — осень будет сухой и длинной;

утром густой туман — до теплой и влажной осени;

утренняя роса обильная — ждите хорошую погоду еще несколько дней;

дождь в этот день — осень будет затяжной и пасмурной;

сильный ветер — к холодной осени и ранним заморозкам;

облака плывут высоко — погода будет хорошая.

21 августа облака плывут высоко — погода будет хорошей / © unsplash.com

В народе 21 августа носило название Фаддей Осенник. Название подчеркивает приближение осенних холодов, уборку урожая.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 августа

Какие завтра именины: Александр, Павел, Марфа.

Талисманом человека, рожденного 21 августа, является бриллиант. Отшлифованный до совершенства алмаз издавна считали камнем, что придает своему владельцу неисчерпаемую жизненную энергию и поддерживает его в состоянии постоянной внутренней собранности.

В этот день родились:

1953 год — Дмитрий Кремень, украинский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Шевченковской премии;

1983 год — Ольга Жуковцова-Кияшко, украинская актриса театра и кино, участница телевизионного шоу “Женский квартал”;

1999 год — Мария Смолякова, украинская актриса кино и театра.

Памятные даты 21 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 августа:

1415 год — португальцы осуществляют успешное завоевание города Сеута, открыв путь к расширению своих морских владений;

1652 год — Тимиш, сын гетмана Богдана Хмельницкого, заключает брак с дочерью молдавского хозяина Василия Лупула, укрепляя политические союзы;

1653 год — военные силы Георгия Штефана окружают Сучаву и пытаются внезапным нападением захватить казацкий лагерь под руководством Тимоша Хмельницкого;

1911 год — из Лувра в Париже была похищена знаменитая картина Леонардо да Винчи “Мона Лиза”;

1914 год — в Бразилии основывают футбольный клуб “Васко да Гама”, который впоследствии становится одним из самых известных в стране;

1914 год — Ян Нагурский совершает первый в мире полет в арктических широтах, открывая новые возможности для авиации в северных регионах;

1919 год — во время наступления на Киев 2-й корпус Украинской Галицкой Армии под командованием Арнольда Вольфа освобождает Житомир от большевистских войск;

1932 год — в Венеции проходит первый международный кинофестиваль, который начинает традицию масштабных кинематографических форумов в мире;

1944 год — в Вашингтоне начинается международная конференция, которая стала фундаментом для создания Устава Организации Объединенных Наций;

1968 год — войска стран Варшавского Договора входят в Чехословакию с целью подавления демократических реформ Пражской весны;

1991 год — Верховная рада Латвии утверждает конституционный закон, закрепляющий статус независимого государства после провала антигорбачевского путча (ГКЧП);

1996 год — в Украине учреждают государственную награду — орден “За мужество”;

1996 год — на Киевской универсальной бирже проходят первые фьючерсные торги в гривне, что становится важным шагом для развития финансового рынка;

2005 год — Блаженнейший Любомир Гузар официально принимает титул “Верховный Архиепископ Киево-Галицкий” и переносит резиденцию в Киев;

2011 год — в городе Олевск открывают памятный знак, посвященный 70-летию создания Олевской республики;

2013 год — в сирийском конфликте силы, лояльные президенту Башару Асаду, при поддержке России, применяют химическое оружие в пригороде Дамаска — городе Гута, повлекшие сотни погибших среди гражданского населения.

Какой завтра день в Украине и мире

21 августа в Украине и мире Международный день памяти и памяти жертв терроризма / © unsplash.com

21 августа в Украине и мире Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. День направлен на признание страданий жертв и их семей, а также на поддержку пострадавших. Это напоминание всему мировому сообществу о необходимости единства в борьбе с терроризмом. День призван повысить осведомленность о масштабах и последствиях терроризма, а также стимулировать международное сотрудничество для предотвращения таких преступлений. В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН официально установила этот день, подчеркивая важность памяти жертв и тяжесть их потерь. Выбор даты 21 августа связан с несколькими знаковыми событиями, в том числе терактами, произошедшими в разных странах.