Какой завтра, 21 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 21 декабря, День Государственной службы занятости в Украине. Верующие чтят память святой мученицы Иулиании. До Нового года осталось десять дней.

21 декабря 2023 года — четверг. 666-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 декабря, церковный праздник

21 декабря в церковном календаре – день памяти святой мученицы Иулиании. Родилась в семье язычника в Никодимии. Когда девочке было 9 лет, она осознала всю силу христианства, потому тайно от всех приняла крещение. Тогда же его силой обручили. Иулиания в день своей свадьбы отказалась выходить замуж, потому что хотела посвятить жизнь Богу. За это отец ее жестоко избил, а затем отдал епарху на суд. Сначала тот уговаривал девушку выйти замуж, но когда она отказалась, то приказал ее пытать. Господь исцелял все раны Иулиании и видевшие это чудо сразу начинали верить во Христа. За это она была казнена как мученица. Произошло это в 304 году.

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя никому желать здоровья и счастья, потому что сбудется все наоборот.

Запрещено давать обещания и поднимать с земли вещи, потому что это станет причиной финансовых проблем.

Нельзя подслушивать и подсматривать, потому что глаза и уши могут заболеть.

Народные приметы и традиции на 21 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: эхо в лесу слышится отчетливо и далеко — в ближайшие дни будут сильные морозы;

красный рассвет — к метели;

морозная погода, но снега мало — летом будет засушливо;

какая погода, такой будет сентябрь;

много снега на земле — к плодородному году.

21 декабря морозная погода, но снега мало — летом будет засушливо. / Фото: Pexels

Если в этот день повязать на руку красную нить, то можно защититься от злых сил. Наши предки начинали подсчитывать запасы пищи и распределять их, чтобы хватило до наступления весны.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 декабря

Какие завтра именины: Ульяна, Михаил, Никита, Петр.

Талисманом человека, рожденного 21 декабря, является хризопраз. С греческого языка название камня переводится как "золотое яблоко". Издавна считалось, что хризопраз – символ успеха, дружбы.

В этот день родились:

1801 год — украинский поэт, композитор и торбанист Тимко Падура;

1889 год — украинский искусствовед, историк архитектуры, музейщик и педагог Стефан Таранушенко;

1963 год — офицер Вооруженных Сил Украины, летчик-истребитель, участник российско-украинской войны, Герой Украины Степан Чобану.

Памятные даты 21 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 декабря:

1846 год — шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применяет анестезию во время хирургической операции;

1867 год — австрийский император Франц Иосиф утверждает австро-венгерское соглашение и Конституцию Австрии;

1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радий;

1913 год — в нью-йоркской газете публикуют первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн;

1937 год — в Голливуде проходит премьера первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов";

1975 год — арабские террористы во главе с Ильичем Рамиресом Санчесом захватывают штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где проходила сессия организации;

1988 год — над Локерби, Шотландия, взрывается "Боинг-747" американской авиакомпании "Пан Американ";

1990 год — возле станции метро "Левобережная" происходит официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра;

1991 год — независимость Украины признают Азербайджан и Сьерра-Леоне;

1992 год — в Кракове Венгрия, Польша и Чехословакия подписывают соглашение о создании Центральноевропейской зоны свободной торговли;

2007 год — в Шенгенскую зону отправляется еще 9 стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

Погода на 21 декабря

Завтра, 21 декабря, в Киеве пасмурно, вечером может рассветать, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +4 днем и +1 ночью. Во Львове — +4 днем и +1 ночью. В Харькове — +5 днем и +2 ночью. В Одессе — +6 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 декабря Всемирный день сноуборда / Фото: Pexels

21 декабря в Украине празднуют День Государственной службы занятости. Государственная служба занятости Украины была создана именно 21 декабря 1990 года. Она ответственна за комплексное решение вопросов, связанных с регулированием занятости, трудоустройством, профессиональной ориентацией, социальной поддержкой временно не работающих граждан.

Также 21 декабря Всемирный день сноуборда. Это событие указывает на открытие нового зимнего сезона, поэтому его с нетерпением ждут все сноубордисты. Обычно отмечают на всех горнолыжных курортах мира. Но особенно активно этот день празднуют в США, Китае и некоторых странах Европы.

А еще 21 декабря празднуют День рождения кроссворда. Эта увлекательная игра была создана газетчиком из Нью-Йорка Артуром Винном, который в 1913 году по просьбе New York Word придумал игру, которая могла бы заинтересовать как можно больше людей независимо от их профессии, интересов или статуса.