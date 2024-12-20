Какой завтра, 21 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

21 декабря 2024 года — суббота. 1032-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 декабря в церковном календаре – день памяти святой мученицы Юлианы. Она была римской христианкой, жившей в III веке. Она была дочерью римского сенатора Александра, который был известным язычником. Юлиана решила присоединиться к христианской общине и открыто выражала свою веру, что привело к ее аресту. Ее отец пытался убедить ее вернуться к язычеству, но Юлиана осталась верна своей вере. Она была осуждена и вынуждена выйти замуж за язычника, но отказалась от этого пути. Юлиана была казнена за свою веру 302 года.

Что нельзя делать 21 декабря

Не следует желать счастья и здоровья этого дня, все сбудется наоборот.

Не желательно подсматривать и подслушивать.

Запрещается поднимать с земли вещи, которые вы нашли.

Народные приметы и традиции на 21 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: рассвет красного цвета – начнется метель;

какая погода в этот день, такая она будет в сентябре;

на землю выпало много снега – будет большой урожай;

снега нет или мало, но мороз – к засушливому лету.

21 декабря на землю выпало много снега – будет большой урожай / Фото: Unsplash

Наши предки верили, если в этот день завязать на руку красную нить, то можно защититься от нечистых и злых сил.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 декабря

Какие завтра именины: Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 21 декабря, является хризопраз. Издавна верили, что этот камень помогает лучше переносить магнитные бури метеозависимым людям. Также хризопраз улучшает сон, улучшает состояние нервной системы.

В этот день родились:

1934 год – украинский авиастроитель, заместитель генерального конструктора АНТК им. О. К. Антонова Игорь Павлов;

1963 год — офицер Вооруженных Сил Украины, летчик-истребитель, участник российско-украинской войны, Герой Украины Степан Чобану;

1983 год – украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008 годы), двукратная чемпионка Европы (2004 и 2006 годы) Дария Ткаченко.

Памятные даты 21 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 декабря:

1846 год — шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применяет анестезию во время хирургической операции;

1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радий;

1913 год — в нью-йоркской газете публикуют первый в истории кроссворд, который составляет Артур Винн;

1937 год — в Голливуде проходит премьера первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов";

1988 год — опытный образец крупнейшего самолета в мире Ан-225 "Мрия" совершает первый полет;

1991 год — независимость Украины признают Азербайджан и Сьерра-Леоне;

2007 год — в Шенгенскую зону входит еще 9 стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

Погода на 21 декабря

Завтра, 21 декабря, в Киеве облачно, вечером ясно, ночью возможен мелкий дождь, который к утру закончится. Во Львове ясное утро, но затем пасмурно, без осадков. В Харькове облачно, утром небольшой дождь, который закончится к середине дня. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и +1 ночью. Во Львове — +2 днем и -1 ночью. В Харькове — +3 днем и +2 ночью. В Одессе — +6 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 декабря День зимнего солнцестояния / Фото: Unsplash

21 декабря в Украине празднуют День Государственной службы занятости. Это профессиональный праздник работников государственной службы занятости, которые выполняют важную социальную функцию – обеспечивают содействие занятости населения, помогают в трудоустройстве и профессиональной адаптации граждан. Праздник установлен в честь создания Государственной службы занятости Украины. 21 декабря 1990 года было принято постановление Совета Министров РСФСР № 381 "О создании государственной службы занятости населения в РСФСР". Именно с этого момента начала официально функционировать служба занятости в Украине.

Также 21 декабря День зимнего солнцестояния. Это астрономическое явление, которое происходит ежегодно 21 или 22 декабря (иногда 20 или 23 декабря в зависимости от года и часовых поясов). В этот день Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в северном полушарии, что обуславливает кратчайший световой день и самую длинную ночь года. В южном полушарии этот день, напротив, является днем летнего солнцестояния, когда наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь. Зимнее солнцестояние является символическим переходом от тьмы к свету, напоминая о цикличности природы и жизни.

А еще 21 декабря Всемирный день баскетбола. Это неофициальный, но широко известный праздник для всех поклонников баскетбола в мире. Именно в этот день в 1891 году был сыгран первый баскетбольный матч, что стало ключевым событием в истории этого вида спорта. Джеймс Нейсмит, канадский учитель физкультуры, стал создателем баскетбола. Он работал в Международной тренировочной школе YMCA в Спрингфилде (штат Массачусетс, США). Нейсмит получил задачу придумать новую игру для студентов, чтобы они могли заниматься физической активностью в зимнем помещении. 21 декабря 1891 г. он провел первый официальный матч в спортзале, где игроки пытались забросить футбольный мяч в деревянные корзины для фруктов, закрепленные на балконах. Так была начата игра, которая впоследствии получила название "баскетбол".

21 декабря празднуют Всемирный день оргазма. Идея создания Всемирного дня оргазма принадлежит супругам из США — Дональду Аргенту и Дедре Аргент. 2006 они запустили инициативу под названием "Global Orgasm for Peace" (Глобальный оргазм ради мира). Основная цель проекта – привлечь внимание к проблеме насилия и конфликтов в мире и напомнить о важности гармонии и единства среди людей.

Также 21 декабря Всемирный день сноуборда. Точная дата может изменяться в зависимости от года, но обычно это третья или четвертая суббота декабря. Это праздник созданный для популяризации сноубординга как вида спорта, образа жизни и культуры среди любителей активного зимнего отдыха по всему миру. Всемирный день сноуборда был начат в 2006 году по инициативе Международной федерации сноуборда (World Snowboard Federation, WSF) совместно с Европейской ассоциацией сноубординдустрии (EuroSIMA).

А еще 21 декабря День рождения кроссворда. Именно в этот день 1913 года вышел первый в мире кроссворд, который стал началом невероятно популярной интеллектуальной игры для людей всех возрастов. Автором первого кроссворда был Артур Винн (Arthur Wynne), британский журналист, работавший в Нью-Йорке. 21 декабря 1913 года он опубликовал кроссворд в воскресном выпуске газеты New York World. Эта головоломка называлась "Словесная игра" (Word-Cross Puzzle) и имела форму ромба. Сначала кроссворд не выглядел современным, но принцип заполнения слов по горизонтали и вертикали был уже заложен.