Какой праздник 21 декабря 2025 года / © ТСН

21 декабря 2025 года — воскресенье. 1396-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

21 декабря, верующие празднуют День памяти святой мученицы Юлианы / © Pixabay

Завтра, 21 декабря, верующие празднуют День памяти святой мученицы Юлианы. Святая Юлиана родилась в III–IV веке (точная дата неизвестна) в знатной семье. Уже с юности она отличалась благочестием, любовью к Богу и желанием посвятить свою жизнь Христу. Она отказалась от замужества и земных почестей, избрав духовную жизнь, что вызвало гнев языческой власти. Юлиана испытала многочисленные пытки за свою веру: ее били, пытались запугать и заставить отречься от Христа. Однако она оставалась непоколебимой в вере. В конце концов, мученица была казнена, за что и получила в Церкви титул мученицы.

21 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день медитации / © pexels.com

21 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день медитации. Идея Всемирного дня медитации возникла в контексте глобального движения за гармонию тела и духа и растущего интереса к практикам осознанности в современном мире. Главная цель праздника — поощрить людей из разных стран и культур уделить время себе, почувствовать покой, сосредоточиться на собственных мыслях и эмоциях.

21 декабря Всемирный день баскетбола / © pexels.com

Также 21 декабря Всемирный день баскетбола. Инициатором празднования является FIBA (Международная федерация баскетбола). Цель праздника — отметить глобальное значение баскетбола как инструмента спорта, дружбы и здорового образа жизни.

21 декабря День Государственной службы занятости Украины / © ТСН.ua

А еще 21 декабря День Государственной службы занятости Украины. Праздник установлен для увековечения людей, работающих в системе Государственной службы занятости, и для подчеркивания важности их работы в социально-экономическом развитии Украины. Основная цель — привлечь внимание общества к проблемам занятости, поддержке безработных и профессиональному развитию граждан.

21 декабря отмечают День зимнего солнцестояния / © pexels.com

21 декабря празднуют День зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние происходит тогда, когда Солнце достигает своей южной точки на небесной сфере. День зимнего солнцестояния отмечается ежегодно 21 или 22 декабря (в зависимости от года) и знаменует кратчайший день и самую длинную ночь в году в Северном полушарии. Это астрономический и природный феномен, имеющий глубокое культурное и духовное значение.

21 декабря Всемирный день оргазма / © unsplash.com

Также 21 декабря Всемирный день оргазма. Это необычный, но символический праздник, популяризирующий сексуальное здоровье, интимную близость и осознанное отношение к собственному телу. Идея праздника возникла как часть движения за сексуальное образование и свободу, который подчеркивает важность позитивного и безопасного отношения к сексуальности.

21 декабря Международный день памяти далек / © unsplash.com

А еще 21 декабря Международный день памяти далеких. Неофициальный фан-праздник, который ежегодно празднуют поклонники культового британского научно-фантастического сериала “Доктор Кто” (Doctor Who). Этот праздник посвящен далеким — вымышленным внеземным роботизированным существам-антагонистам из сериала “Доктор Кто” (Doctor Who). Далеко впервые появились на экранах 1963 года и с тех пор стали одними из самых известных и страшных врагов Доктора, известные своей механической речью и криком “EXTERMINATE!” (перевод примерно “Уничтожить!”).