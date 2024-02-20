Какой завтра, 21 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

21 февраля 2024 года – среда. 728-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 февраля, церковный праздник

21 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Тимофея. Родился он в итальянском городе Равенна, трудился в местном монастыре с юных лет. Архимадридом обители тогда был святой Феоктист. А сам Тимофей был учеником преподобного Платона, исповедника Студийского. Еще в юности Тимофей решил посвятить себя служению Господу. До самой смерти отличался особой непорочностью. Совершил немало чудес с помощью своих молитв. Долгое время Тимофей жил в одиночестве в пустыне, чтобы достичь совершенства.

Что нельзя делать 21 февраля

Запрещено злиться, ругаться и злословить.

Лучше воздержаться от любых развлечений или веселья.

Нельзя выполнять дома тяжелую физическую работу.

Народные приметы и традиции на 21 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: увидели зайца-беляка — в ближайшее время пойдет снег;

вокруг деревьев уже растаял снег, но оставил пологие края – скоро придет тепло;

уже пришла ранняя весна — осень тоже будет ранней;

снегопад или метель — к быстрому потеплению;

дует восточный ветер — ждите скорого прихода весны.

21 февраля уже пришла ранняя весна — осень тоже будет ранней / Фото: Pexels

В этот день почитается память мучеников. Наши предки считали, что солнечный свет отличается в этот день целебными свойствами, а потому пожилые люди обязательно выходили на улицу, чтобы оздоровиться.

Именины: как назвать родившегося 21 февраля ребенка

Какие завтра именины: Остап, Тимофей, Юрий, Захар, Иван, Георгий.

Талисманом человека, рожденного 21 февраля, является сапфир. В древности этот камень считался символом духовности. Существует легенда, что печать мудрейшего царя Соломона была сделана с сапфиром.

В этот день родились:

1921 год – украинский писатель Владимир Малик (Сиченко);

1925 год – украинский композитор Игорь Шамо;

1970 год – украинский поэт, критик, литературовед Олег Соловей.

Памятные даты 21 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 февраля:

1431 год — начинается суд над Жанной д'Арк;

1784 год — создан город Николаев;

1804 год — происходит первая железнодорожная поездка: паровая машина Ричарда Тревитика перевозит груз и пассажиров на заводе в Мертир-Тидвилл на юге Уэльса;

1842 год — американец Джон Гринау получает патент на швейную машинку, хотя изобрел ее совершенно другой человек;

1858 год — в Бостоне Эдвин Голмс устанавливает первую в мире электрическую систему защиты от излома;

1878 год — в Нью-Гейвене выходит первая в мире телефонная книга, содержащая 50 имен;

1906 год — приговаривают к смертной казни руководителя восстания в Севастополе украинского лейтенанта Петра Шмидта;

1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый мир";

1916 год — на Западном фронте Первой мировой войны начинается Верденская битва;

1925 год — выходит первый номер газеты "The New Yorker";

1941 год — испанское правительство признает, что на территорию Испании вступили немецкие войска;

1947 год — в США появляется фотокамера "Полароид";

1993 год — в Донецке Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях — 6 м 15 см;

1995 год — американец Стив Фоссетт первым в мире своими силами на воздушном шаре пересекает Тихий океан;

2008 год — США сбивают собственный спутник-шпион;

2014 год — Владимир Парасюк на сцене Майдана Незалежности объявляет ультиматум о вооруженном штурме в случае, если Янукович не уйдет в отставку с поста президента до 10:00 утра следующего дня (суббота, 22 февраля 2014 года).

Погода на 21 февраля

Завтра, 21 февраля, в Киеве с утра и до вечера будет облачно, вечером прекратится мелкий дождь, который будет идти в течение целого дня. Во Львове пасмурно, ближе к вечеру дождь. В Харькове облачно, в течение всего дня снег, снег усилится во второй половине дня. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +3 ночью. Во Львове — +8 днем и +3 ночью. В Харькове — +1 день и -3 ночью. В Одессе — +7 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 февраля в Украине и мире празднуют Международный день родного языка / Фото: ТСН

21 февраля в Украине и мире празднуют Международный день родного языка. Праздник был основан по инициативе ЮНЕСКО для того, чтобы побуждать правительства и население разных стран мира развивать и защищать родной язык. Любое этническое сообщество отличается от других своим особым языком. Родной язык является носителем знаний и ценностей, передаваемых из поколения в поколение. В настоящее время в мире существует около 7 тысяч языков. Несмотря на это, до двух третей людей говорят всего на двенадцати языках.

Также 21 февраля Всемирный день комбучи. Глобальное событие, посвященное почитанию древнего наследия и важное значение чайного гриба. Это особый ферментированный чай, известный своими полезными свойствами и уникальным вкусом. История чайного гриба насчитывает около 2000 лет. Его создание приписывают китайской династии Цинь 221 нашей эры. В те времена его называли "чаем бессмертия".

А еще 21 февраля празднуют Всемирный день экскурсовода. Созданный профессиональный праздник был в 1990 году, а инициатором основания стал Лоизидес, являвшийся президентом Международной федерации экскурсоводов. Экскурсоводами называют специалистов по проведению экскурсий. Это не такая простая профессия, как может показаться на первый взгляд. Ведь в обязанности гида входит не только подготовка материалов, но умение пользоваться архивными и историческими данными, осведомленность в методической подготовке и обновление устаревшей информации.