Какой завтра, 21 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

21 февраля 2025 года – пятница. 1094-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного Тимофея. Он был известным монастырским начальником и духовным наставником, жившим в IV веке. Родился в Восточной империи и стал монахом в одном из известных монастырей. Известный своей мудростью, набожностью и духовной дисциплиной, преподобный Тимофей был признан своими духовными подвигами и богатым опытом в христианской жизни. Он проводил строгую монастырскую жизнь, преданно служил Богу и заботился о своих последователях. Его главной целью было достичь духовного совершенства и помочь другим на пути к Богу. Оставил значительное влияние на духовную жизнь своей эпохи и оставил после себя наследие, которое до сих пор уважается.

Что нельзя делать 21 февраля

Не следует выполнять тяжелую физическую работу по дому.

Запрещается злословить, ссориться.

От развлечений или веселья лучше воздержаться.

Народные приметы и традиции на 21 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: метель или снегопад указывают, что идет потепление;

восточный ветер – ждите ранней весны;

увидеть зайца — до снегопада в ближайшее время;

снег уже растаял вокруг деревьев – к ранней осени.

21 февраля увидеть зайца — до снегопада в ближайшее время / Фото: pixabay.com

Часто в этот день приходила настоящая весна, снег начинал таять, температура поднималась. Среди наших предков существовало поверье, что солнечный свет целебный, поэтому выводили во двор больных и стариков.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 февраля

Какие завтра именины: Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Ольга.

Талисманом человека, рожденного 21 февраля, является сапфир. Камень, который использовался для укрепления организма. Также сапфир помогает принимать правильные решения, мыслить трезво.

В этот день родились:

1962 год — американский писатель украинского происхождения Чак Поланик (Палагнюк);

1970 год — украинский поэт, критик, литературовед Олег Соловей;

1986 год — украинский военачальник, Командующий Национальной гвардии Украины (от 8 июля 2023), Герой Украины Александр Пивненко.

Памятные даты 21 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 февраля:

1431 год — начинается суд над Жанной д'Арк;

1784 год — закладывают город Николаев;

1804 год — происходит первая железнодорожная поездка: паровая машина Ричарда Тревитика перевезла груз и пассажиров на заводе в Мертир-Тидвилл на юге Уэльса;

1842 год — американец Джон Гринау получает патент на швейную машинку, хотя изобрел ее совершенно другой человек;

1858 год — в Бостоне Эдвин Голмс устанавливает первую в мире электрическую систему защиты от излома;

1878 год — в Нью-Гейвене выходит первая в мире телефонная книга, содержащая 50 имен;

1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый мир";

1916 год — на Западном фронте Первой мировой войны начинается Верденская битва;

1925 год — выходит первый номер газеты "The New Yorker";

1935 год — объявляют о создании косметической фирмы "Ланком";

1941 год — испанское правительство признает, что на территорию Испании вступили немецкие войска;

1947 год — в США появляется фотокамера "Полароид";

1992 год — Совет Безопасности ООН принимает решение о вводе войск в Югославию;

1993 год — в Донецке Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях — 6 м 15 см;

1995 год — американец Стив Фоссетт первым в мире своими силами на воздушном шаре пересекает Тихий океан;

2008 год — США сбивают собственный спутник-шпион; последний космическое вооружение использовалось этой страной в 1985 году;

2014 год — украинская женская сборная по биатлону становится чемпионом зимних Олимпийских игр.

Погода на 21 февраля

Завтра, 21 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе днем небо затянется облаками на время, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — -4 днем и -9 ночью. Во Львове — +1 день и -8 ночью. В Харькове — -6 днем и -14 ночью. В Одессе — -1 день и -6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день комбучи / Фото: Фото из открытых источников

21 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день комбучи. Это глобальное событие, посвященное почитанию древнего наследия и культурного значения комбучи — ферментированного чая, известного своими полезными свойствами и уникальным вкусом. В этот день любители комбучи, пивовары и поклонники со всего мира объединяются, чтобы поделиться своим пристрастием к этому традиционному напитку.

История комбучи насчитывает более 2000 лет, а ее происхождение часто связывают с династией Цинь 221 до нашей эры. Напиток уважали как "чай бессмертия", свидетельствующий о его важном месте в древней культуре. Легенда рассказывает, что император Цинь Шихуанди искал эликсир жизни, и алхимики того времени предложили комбучу как возможное решение.

Инициатором Всемирного дня комбучи стал Алекс ЛаГори из Kombucha Kamp, предложивший дату 21 февраля (2.21) в честь года, когда, по легенде, была изобретена комбуча. В 2020 году некоммерческая организация Kombucha Brewers International (KBI) официально положила начало Всемирному дню комбучи, подчеркивая глобальную популярность этого напитка и его роль в укреплении здоровья и благополучия.

Также 21 февраля Международный день родного языка. Этот праздник был введен ЮНЕСКО в 1999 году с целью защиты языкового и культурного разнообразия. Дату избрали в память о трагических событиях 1952 года в Восточном Пакистане (ныне Бангладеш), когда полиция открыла огонь по студентам, выступавшим за признание бенгальского языка официальным. Пятеро из них погибли, и это событие стало важным этапом борьбы за языковые права. Международный день родного языка напоминает каждому ценность родного языка как носителя культуры, традиций и идентичности.

А еще 21 февраля Всемирный день экскурсовода. Это профессиональный праздник гидов, знакомящих туристов с культурным и историческим наследием разных стран. Праздник положил начало Всемирной федерации ассоциаций экскурсоводов (WFTGA) 1990 года. Его цель – привлечь внимание к роли экскурсоводов в популяризации культурного наследия и развитии туризма. Экскурсоводы – это не просто рассказчики историй, а профессионалы, делающие путешествия интересными и познавательными. Всемирный день экскурсовода – это прекрасная возможность поблагодарить людей, которые открывают нам красоту и историю этого мира!