Какой праздник 21 июля 2025 года / © ТСН

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21 июля 2025 года — понедельник. 1244-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 21 июля, верующие празднуют день памяти святых преподобных Симеона и Иоанна. Симеон был евреем по происхождению, принял христианство. Он вел жизнь столбника в Палестине, недалеко от Мертвого моря. Преподобный Иоанн был его учеником, присоединился к Симеону в достаточно молодом возрасте. Подвизался вместе с ним в пустыне, разделяя суровый образ жизни.

Что нельзя делать 21 июля

Не следует отказывать в помощи — Иван и Симеон считаются образцами милосердия.

Нельзя ссориться и ругаться — любые слова, сказанные в гневе, являются грехом.

Не желательно вышивать, шить — этот день нужно провести в молитве и духовных размышлениях.

Народные приметы и традиции на 21 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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жара — ждите сухую и теплую осень;

дождь — значит, и осень будет дождливой;

утренняя роса — день будет теплым и спокойным;

сильный ветер — придет смена погоды;

вечером радуга — ждите погожую утреннюю погоду.

21 июля утренняя роса — день будет теплым и спокойным / © unsplash.com

В народе 21 июля называлось День Молчальников. Это связано с подвигом преподобных Симеона и Иоанна, молчавших, избегая напрасных слов и мирской шумихи. Считалось, что в этот день нужно больше молчать, меньше сплетничать, больше молиться.

Именины: как назвать родившегося 21 июля ребенка

Какие завтра именины: Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 21 июля, является гагат. Одна из форм каменного угля, образовавшаяся из древесины, которая миллионы лет назад претерпела окаменение. С древних времен его считали естественным амулетом, способным облегчать боль и успокаивать физические страдания.

В этот день родились:

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1906 год — Елена Телига, украинская поэтесса, публицистка, литературная критикиня, деятельница ОУН;

1907 год — Олег Ольжич (Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель, один из видных деятелей ОУН;

1966 год — Наталья Николаишин, солистка Национальной оперы Украины.

Памятные даты 21 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 июля:

356 год до н. е. — В ночь на 21 июля храм Артемиды в Эфесе, одно из семи чудес античного мира, был намеренно сожжен Геростратом;

365 год — Мощное землетрясение в значительной степени повреждает Александрийский маяк;

1542 год — С целью усиления контроля за духовной жизнью и противостояния распространению протестантизма Папа Павел III создает Конгрегацию доктрины веры;

1545 год — В ревизионном описании Кременецкого замка впервые упоминаются более двух десятков населенных пунктов, ныне входящих в Кременский район Тернопольщины, среди них: Андруга, Белозвезда, Кобылья, Венгерск, Шпиколосы и другие;

1773 год — Папа Климент XIV издает буллу, которой официально отменяет деятельность Общества Иисуса (Ордена иезуитов);

1774 год — В Кючук-Кайнардже между Османской империей и Россией было заключать мирное соглашение, согласно которому Крымское ханство провозглашено независимым государством;

1822 год — В Латинской Америке провозглашают создание Первой Мексиканской империи;

1831 год — В Брюсселе происходит торжественная коронация Леопольда I;

1940 год — Под давлением советской власти вновь созданные марионеточные парламенты Латвии, Литвы и Эстонии провозглашают о вхождении своих стран в состав СССР как советских республик;

1944 год — Иосиф Сталин подписывает указ о массовой депортации турок-месхетинцев с Кавказа;

1954 год — В Женеве заключают международное соглашение, которое прекращает Первую индокитайскую войну и определяет политическую судьбу Индокитая после распада французской колониальной империи в регионе;

1969 год — Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин с миссии “Аполлон-11” входят в историю как первые люди, ступившие на поверхность Луны;

1992 год — Сторожевой корабль СКР-112 Черноморского флота впервые поднимает украинский флаг и выходит в Одессу, став частью вновь военно-морских сил Украины;

2013 год — Престол Бельгии официально занимает король Филипп I, сын Альберта II.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи / © unsplash.com

21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи. Своеобразный неформальный праздник, призванный обратить внимание на то, как часто в повседневной жизни мы балуем себя пищей, которая хоть и вкусна, но не слишком полезна для здоровья. Цель праздника — напомнить людям о существовании так называемой “нездоровой” пищи: фастфуда, сладостей, газированных напитков, жирных и калорийных блюд, которые приятны на вкус, но могут наносить вред организму при частом употреблении. Этот день — возможность познакомиться с любимым лакомством без чувства вины и просто насладиться вкусом, не забывая при этом об умеренности.