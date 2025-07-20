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Какой завтра, 21 июля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 21 июля, Международный день нездоровой еды. Верующие чтят память святых преподобных Симеона и Иоанна. До Нового года осталось 163 дня.
21 июля 2025 года — понедельник. 1244-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 21 июля, верующие празднуют день памяти святых преподобных Симеона и Иоанна. Симеон был евреем по происхождению, принял христианство. Он вел жизнь столбника в Палестине, недалеко от Мертвого моря. Преподобный Иоанн был его учеником, присоединился к Симеону в достаточно молодом возрасте. Подвизался вместе с ним в пустыне, разделяя суровый образ жизни.
Что нельзя делать 21 июля
Не следует отказывать в помощи — Иван и Симеон считаются образцами милосердия.
Нельзя ссориться и ругаться — любые слова, сказанные в гневе, являются грехом.
Не желательно вышивать, шить — этот день нужно провести в молитве и духовных размышлениях.
Народные приметы и традиции на 21 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
жара — ждите сухую и теплую осень;
дождь — значит, и осень будет дождливой;
утренняя роса — день будет теплым и спокойным;
сильный ветер — придет смена погоды;
вечером радуга — ждите погожую утреннюю погоду.
В народе 21 июля называлось День Молчальников. Это связано с подвигом преподобных Симеона и Иоанна, молчавших, избегая напрасных слов и мирской шумихи. Считалось, что в этот день нужно больше молчать, меньше сплетничать, больше молиться.
Именины: как назвать родившегося 21 июля ребенка
Какие завтра именины: Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна.
Талисманом человека, рожденного 21 июля, является гагат. Одна из форм каменного угля, образовавшаяся из древесины, которая миллионы лет назад претерпела окаменение. С древних времен его считали естественным амулетом, способным облегчать боль и успокаивать физические страдания.
В этот день родились:
1906 год — Елена Телига, украинская поэтесса, публицистка, литературная критикиня, деятельница ОУН;
1907 год — Олег Ольжич (Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель, один из видных деятелей ОУН;
1966 год — Наталья Николаишин, солистка Национальной оперы Украины.
Памятные даты 21 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 июля:
356 год до н. е. — В ночь на 21 июля храм Артемиды в Эфесе, одно из семи чудес античного мира, был намеренно сожжен Геростратом;
365 год — Мощное землетрясение в значительной степени повреждает Александрийский маяк;
1542 год — С целью усиления контроля за духовной жизнью и противостояния распространению протестантизма Папа Павел III создает Конгрегацию доктрины веры;
1545 год — В ревизионном описании Кременецкого замка впервые упоминаются более двух десятков населенных пунктов, ныне входящих в Кременский район Тернопольщины, среди них: Андруга, Белозвезда, Кобылья, Венгерск, Шпиколосы и другие;
1773 год — Папа Климент XIV издает буллу, которой официально отменяет деятельность Общества Иисуса (Ордена иезуитов);
1774 год — В Кючук-Кайнардже между Османской империей и Россией было заключать мирное соглашение, согласно которому Крымское ханство провозглашено независимым государством;
1822 год — В Латинской Америке провозглашают создание Первой Мексиканской империи;
1831 год — В Брюсселе происходит торжественная коронация Леопольда I;
1940 год — Под давлением советской власти вновь созданные марионеточные парламенты Латвии, Литвы и Эстонии провозглашают о вхождении своих стран в состав СССР как советских республик;
1944 год — Иосиф Сталин подписывает указ о массовой депортации турок-месхетинцев с Кавказа;
1954 год — В Женеве заключают международное соглашение, которое прекращает Первую индокитайскую войну и определяет политическую судьбу Индокитая после распада французской колониальной империи в регионе;
1969 год — Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин с миссии “Аполлон-11” входят в историю как первые люди, ступившие на поверхность Луны;
1992 год — Сторожевой корабль СКР-112 Черноморского флота впервые поднимает украинский флаг и выходит в Одессу, став частью вновь военно-морских сил Украины;
2013 год — Престол Бельгии официально занимает король Филипп I, сын Альберта II.
Какой завтра праздник в Украине и мире
21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи. Своеобразный неформальный праздник, призванный обратить внимание на то, как часто в повседневной жизни мы балуем себя пищей, которая хоть и вкусна, но не слишком полезна для здоровья. Цель праздника — напомнить людям о существовании так называемой “нездоровой” пищи: фастфуда, сладостей, газированных напитков, жирных и калорийных блюд, которые приятны на вкус, но могут наносить вред организму при частом употреблении. Этот день — возможность познакомиться с любимым лакомством без чувства вины и просто насладиться вкусом, не забывая при этом об умеренности.