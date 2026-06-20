Какой праздник 21 июня 2026 года / © ТСН

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21 июня 2026 года — воскресенье. 1578 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

21 июня верующие празднуют День памяти святого мученика Юлиана Тарсийского / © pexels.com

Завтра, 21 июня, верующие празднуют День памяти святого мученика Юлиана Тарсийского. Он происходил из Киликии (город Тарс), был сыном язычника-сенатора и христианки, воспитавшей его в вере. В 18 лет его схватили за исповедание Христа. Юлиана долго пытали и пытались заставить принести жертву языческим богам, но он остался непреклонен. По преданию, его подвергали жестоким пыткам и в конце концов казнили около 305 года: тело бросили в море в мешке с песком и змеями. Позже его мощи были похоронены с почестями, а память о нем стала символом стойкости в вере.

21 июня в Украине и мире празднуют День отца / © pexels.com

21 июня в Украине и мире празднуют День отца. Выпадает на третье воскресенье июня. Идея праздника появилась в начале XX века в США как ответ на День матери. Его популяризировала Сонора Смарт Додд, которая хотела почтить своего отца — ветерана, который сам воспитал шестерых детей. В этот день принято благодарить родителей за поддержку, заботу и пример в жизни, дарить подарки или просто проводить время вместе.

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21 июня День летнего солнцестояния / © pexels.com

Также 21 июня День летнего солнцестояния. После этого дня световой день постепенно начинает уменьшаться, а ночь — удлиняться, хотя первые изменения почти незаметны. Во многих культурах этот день почитался особенным и даже мистическим. Его связывали с силой Солнца, плодородием, обновлением природы и началом лета. В славянской традиции он восходит к празднику Ивана Купала, который сохранил много древних обрядов, связанных с огнем, водой и очищением.

21 июня Международный день йоги / © pexels.com

А еще 21 июня Международный день йоги. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН 2014, а впервые отпраздновали 21 июня 2015 года. Дату выбрали не случайно — она совпадает с Днем летнего солнцестояния, символизирующим во многих культурах гармонию, свет и обновление.

21 июня празднуют Всемирный день жирафа / © pexels.com

21 июня празднуют Всемирный день жирафа. Инициатором происшествия стала Giraffe Conservation Foundation. В этот день в разных странах проводятся образовательные мероприятия, благотворительные акции, лекции и программы для детей, посвященные охране дикой природы. Жираф может достигать почти шести метров высотой, а его язык вырастает до 45-50 сантиметров, что помогает доставать листья из колючих акаций. Несмотря на значительные размеры, жирафы способны развивать скорость до 60 км/ч на коротких дистанциях.

21 июня День украинского ювелирного искусства / © pexels.com

Также 21 июня День украинского ювелирного искусства. Его цель — почтить мастеров, создающих ювелирные украшения, и подчеркнуть многовековые традиции украинского золотарства. Дата выбрана не случайно. Именно 21 июня 1971 года археолог Борис Мозолевский во время раскопок кургана Толстая Могила нашел легендарную скифскую пектораль — один из самых известных шедевров древнего ювелирного искусства в мире. Эта находка стала символом высокого мастерства, которое существовало на украинских землях более двух тысяч лет назад.

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21 июня Всемирный день мотоциклиста / © pexels.com

А еще 21 июня Всемирный день мотоциклиста. Его история берет начало с акции Ride to Work Day, которая поощряла людей хотя бы раз в год добраться на работу мотоциклом, демонстрируя, что этот транспорт является не только средством отдыха, но и практическим способом передвижения. Впоследствии инициатива переросла в международный день, объединяющий любителей двухколесной техники.

21 июня празднуют Всемирный день рукопожатий / © pexels.com

21 июня празднуют Всемирный день рукопожатий. Рукопожатие является одним из самых древних жестов приветствия. Историки считают, что оно возникло как знак мирных намерений: протянутая открытая рука демонстрировала отсутствие оружия, а пожатие символизировало взаимное доверие. Впоследствии этот жест стал неотъемлемой частью дипломатических встреч, деловых переговоров, спортивных состязаний и повседневного общения.

21 июня Международный день скейтбординга / © pexels.com

Также 21 июня Международный день скейтбординга. Инициатором праздника стала International Association of Skateboard Companies, которая начала его в 2004 году, чтобы популяризировать скейтбординг и поддержать развитие местных сообществ. В этот день во многих городах проходят массовые катания, любительские и профессиональные соревнования, мастер-классы для начинающих, показательные выступления и фестивали уличной культуры. Часто участники приобщаются к благотворительным акциям и выступают за создание новых скейтпарков и безопасных пространств для занятий спортом.

21 июня Всемирный день мира и молитвы / © pexels.com

А еще 21 июня Всемирный день мира и молитвы. Главная идея этого дня — подчеркнуть, что мир начинается с человека: его мыслей, слов и действий. Поэтому акцент делается не только на молитве, но и на внутреннем примирении, прощении, сочувствии и готовности к диалогу. В разных странах в этот день проводятся межконфессиональные встречи, мирные шествия, экуменические службы, благотворительные акции и символические зажигания свечей. Часто к инициативе приобщаются представители разных религиозных общин, общественные организации и волонтеры.

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21 июня празднуют Всемирный день музыки / © pexels.com

21 июня празднуют Всемирный день музыки. Праздник появился во Франции в 1982 году по инициативе министра культуры Жак Ланга. Идея была проста: сделать музыку доступной для всех — и для профессионалов, и для любителей. Главный принцип этого дня — «музыка повсюду и для всех». Поэтому 21 июня улицы, парки, площади, музеи и даже кафе превращаются в концертные площадки. Музыканты выступают бесплатно, а слушатели могут свободно приобщаться к празднованию.

21 июня День солидарности атеистов / © pexels.com

Также 21 июня День солидарности атеистов. Идея, стоящая за подобными отмечаниями, — подчеркнуть солидарность людей, придерживающихся атеистических или светских взглядов, а также поддержать ценности рациональности, гуманизма и равенства независимо от религиозных убеждений.

21 июня Всемирный день гидрографии / © pexels.com

А еще 21 июня Всемирный день гидрографии. Его основала Международная гидрографическая организация, а с 2006 года официально отмечается во многих странах мира. В 2005 г. ООН поддержала идею празднования, признав важность гидрографических исследований для безопасности судоходства и сохранения океанов.

21 июня празднуют Всемирный день гуманизма / © pexels.com

21 июня празднуют Всемирный день гуманизма. Его содержание связано с идеями гуманизма — мировоззрения, которое ставит в центр человека, его достоинство, разум, свободу выбора, нравственную ответственность и ценность жизни без привязки к религиозным или догматическим системам. Гуманизм как философская традиция формировался еще с эпохи Возрождения, а в современном виде часто ассоциируется с научным подходом к миру, критическим мышлением, правами человека и социальным равенством. Поэтому этот день используют в качестве возможности обсуждать образование, науку, этику, свободу совести и взаимоуважение между людьми.

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