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Какой завтра, 21 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 21 июня, День летнего солнцестояния. Верующие чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского До Нового года осталось 193 дня.
21 июня 2025 года — суббота. 1214-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 21 июня, верующие празднуют день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского. Родился в городе Антиохия Сирийская в благочестивой семье. Отец был язычником, но мать исповедовала христианство. После смерти отца она воспитывала сына в своей вере. Поэтому Юлиан с юных лет узнал Христа.
Когда ему было 18 лет, его арестовали в то время жестокие гонения христиан по приказу императора Диоклетиана. Его доставили в город Килийского Тарса (ныне Турция). Там продолжался судебный процесс. Юлиан отказался отречься от Иисуса Христа. За это его подвергли жестоким пыткам, которые длились около одного года. В конце концов его бросили в море в мешке. Так он принял мученическую смерть.
Что нельзя делать 21 июня
Нельзя громко веселиться, развлекаться — лучше провести день в молитве и покое.
Запрещается стричь волосы — этот день считается переходным между светом и тьмой, а потому обрезанные волосы могут стать причиной уменьшения удачи.
Не следует планировать важные изменения в жизни — день солнцестояния в народной традиции имеет нестабильную энергетику, а потому все, что вы спланируете, может обернуться против вас.
Народные приметы и традиции на 21 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечный и ясный день — к теплому лету;
дождь — ждите дождливого августа;
утром увидеть радугу — будут кратковременные дожди;
большая роса — к хорошей погоде днем;
суетятся насекомые и пчелы — ждите жары;
умолкли птицы — будет смена погоды;
какое 21 июня — такое и все лето.
В народе 21 июня носило название Солнцеворот. В древнеславянской традиции этот день считался переломным моментом года, ведь солнце стоит на высшей точке. В народе говорили “Солнце возвращает на зиму, а лето — на жару”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 июня
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Талисманом человека, рожденного 21 июня, является аметист. Отличается глубоким фиолетовым цветом. Считается, что аметист способен почистить энергетику человека, а также помогает при медитации.
В этот день родились:
1975 год — Сергей Губанов, полковник Национальной полиции Украины, Герой Украины;
1986 год — Иван Банк, военнослужащий Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно);
1988 год — Тарас Тополя, солист популярной украинской группы “Антитила”.
Памятные даты 21 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 июня:
524 год — король Бургундии Годомар одерживает решающую победу над галлами в битве под Везероном, закрепив свою власть и влияние в регионе;
1582 год — случается загадочный инцидент в монастыре Хонно в японском Киото, который оставляет след в местных хрониках и вызывает большой резонанс среди духовенства;
1768 год — гайдамаки, активные участники Колиивщины, берут приступом город Умань, который осаждали защитники — барские конфедераты, боровшиеся за сохранение своего влияния;
1963 год — кардинал Джованни Монтини становится 261-м понтификом Римской католической церкви, приняв имя Папа Павел VI и положив начало новой эре в Ватикане;
1971 год — во время раскопок кургана Толстая Могила выдающийся украинский археолог Борис Мозолевский делает сенсационную находку — знаменитую скифскую пектораль, которая становится символом величия скифской культуры.
Какой завтра праздник в Украине и мире
21 июня в Украине и мире празднуют День летнего солнцестояния. Уникальный астрономический момент, когда Солнце достигает своей высочайшей точки на небосводе. День становится самым длинным, а ночь кратчайшей. Земля в этот момент наклонена максимально в сторону Солнца. Издавна День летнего солнцестояния считался самым магическим у многих народов. Это был момент солнечного апогея, символического зенита жизненной силы.
Также 21 июня Всемирный день мира и молитвы. Главная его цель состоит в объединении людей разных верований для медитации и молитвы о мире на Земле. Приходится на День летнего солнцестояния.
А еще 21 июня Международный день йоги. Ежегодный праздник, который помогает популяризировать йогу как древнее искусство гармонии тела, духа и разума. Оно способствует физическому здоровью, глобальному миру и внутреннему спокойствию. Инициатором его создания выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 2014 году.
21 июня празднуют Международный день скейтбординга. Дата посвящена Дню летнего солнцестояния, подчеркивая свободу и энергию скейтбординга.
Также 21 июня Всемирный день мотоциклиста. До 2008 года праздновали в июле, но позже было решено выбрать День летнего солнцестояния. Инициатива возникла в 1992 году как флешмоб: поездка на работу на мотоцикле вместо автомобиля, но впоследствии набрала обороты и стала популярной.
А еще 21 июня Всемирный день гидрографии. Совпадает с Днем летнего солнцестояния. Праздник был начат 2005-2006 годами в честь основания Международной гидрографической организации (IHO) 21 июня 1921 года.
21 июня празднуют Всемирный день музыки. Праздник был начат в 1982 году во Франции по инициативе министра культуры Жака Ланга и директора музыки Мориса Флёре. Первое празднование прошло в Париже и включало более 800 концертов.
Также 21 июня Всемирный день гуманизма. Праздник ведет начало в 1980-х годах. Дата летнего солнцестояния символизирует взлет знания и разума, ведь Солнце “преодолеет тьму”, подчеркивая единство всех людей.
А еще 21 июня Всемирный день жирафа. Важная мера для распространения информации о защите этого уязвимого животного. Праздник был инициирован в 2014 году Фондом сохранения жирафов. На сегодняшний день в дикой природе остаются около 90 000–117 000 жирафов в целом, но их количество сократилось почти на 40% за последние десять лет.
21 июня празднуют Международный день футболки. Неформальный праздник, который был начат немецкой компанией Spreadshirt 2008 года для повышения осведомленности о футболке, как удобный и универсальный предмет одежды.
Также 21 июня Международный день серфинга. Неофициальный, но очень популярный праздник, который ежегодно выпадает на третью субботу июня. Праздник начал 2005 журнал Surfing Magazine и организация Surfrider Foundation для популяризации серфинга и повышения осведомленности о нем.
А еще 21 июня Всемирный день гармонии. Главная его цель состоит в привлечении внимания к важности внутренней и внешней гармонии, взаимопониманию между людьми, гармоничному сосуществованию с окружающей средой.