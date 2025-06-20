Какой праздник 21 июня 2025 года / © ТСН

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21 июня 2025 года — суббота. 1214-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 21 июня, верующие празднуют день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского. Родился в городе Антиохия Сирийская в благочестивой семье. Отец был язычником, но мать исповедовала христианство. После смерти отца она воспитывала сына в своей вере. Поэтому Юлиан с юных лет узнал Христа.

Когда ему было 18 лет, его арестовали в то время жестокие гонения христиан по приказу императора Диоклетиана. Его доставили в город Килийского Тарса (ныне Турция). Там продолжался судебный процесс. Юлиан отказался отречься от Иисуса Христа. За это его подвергли жестоким пыткам, которые длились около одного года. В конце концов его бросили в море в мешке. Так он принял мученическую смерть.

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Что нельзя делать 21 июня

Нельзя громко веселиться, развлекаться — лучше провести день в молитве и покое.

Запрещается стричь волосы — этот день считается переходным между светом и тьмой, а потому обрезанные волосы могут стать причиной уменьшения удачи.

Не следует планировать важные изменения в жизни — день солнцестояния в народной традиции имеет нестабильную энергетику, а потому все, что вы спланируете, может обернуться против вас.

Народные приметы и традиции на 21 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и ясный день — к теплому лету;

дождь — ждите дождливого августа;

утром увидеть радугу — будут кратковременные дожди;

большая роса — к хорошей погоде днем;

суетятся насекомые и пчелы — ждите жары;

умолкли птицы — будет смена погоды;

какое 21 июня — такое и все лето.

Какое 21 июня— такое и все лето / © unsplash.com

В народе 21 июня носило название Солнцеворот. В древнеславянской традиции этот день считался переломным моментом года, ведь солнце стоит на высшей точке. В народе говорили “Солнце возвращает на зиму, а лето — на жару”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 июня

Какие завтра именины: Георгий, Иван, Макар, Александр, Елена.

Талисманом человека, рожденного 21 июня, является аметист. Отличается глубоким фиолетовым цветом. Считается, что аметист способен почистить энергетику человека, а также помогает при медитации.

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В этот день родились:

1975 год — Сергей Губанов, полковник Национальной полиции Украины, Герой Украины;

1986 год — Иван Банк, военнослужащий Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно);

1988 год — Тарас Тополя, солист популярной украинской группы “Антитила”.

Памятные даты 21 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 июня:

524 год — король Бургундии Годомар одерживает решающую победу над галлами в битве под Везероном, закрепив свою власть и влияние в регионе;

1582 год — случается загадочный инцидент в монастыре Хонно в японском Киото, который оставляет след в местных хрониках и вызывает большой резонанс среди духовенства;

1768 год — гайдамаки, активные участники Колиивщины, берут приступом город Умань, который осаждали защитники — барские конфедераты, боровшиеся за сохранение своего влияния;

1963 год — кардинал Джованни Монтини становится 261-м понтификом Римской католической церкви, приняв имя Папа Павел VI и положив начало новой эре в Ватикане;

1971 год — во время раскопок кургана Толстая Могила выдающийся украинский археолог Борис Мозолевский делает сенсационную находку — знаменитую скифскую пектораль, которая становится символом величия скифской культуры.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 июня в Украине и мире празднуют День летнего солнцестояния / © unsplash.com

21 июня в Украине и мире празднуют День летнего солнцестояния. Уникальный астрономический момент, когда Солнце достигает своей высочайшей точки на небосводе. День становится самым длинным, а ночь кратчайшей. Земля в этот момент наклонена максимально в сторону Солнца. Издавна День летнего солнцестояния считался самым магическим у многих народов. Это был момент солнечного апогея, символического зенита жизненной силы.

Также 21 июня Всемирный день мира и молитвы. Главная его цель состоит в объединении людей разных верований для медитации и молитвы о мире на Земле. Приходится на День летнего солнцестояния.

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А еще 21 июня Международный день йоги. Ежегодный праздник, который помогает популяризировать йогу как древнее искусство гармонии тела, духа и разума. Оно способствует физическому здоровью, глобальному миру и внутреннему спокойствию. Инициатором его создания выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 2014 году.

21 июня празднуют Международный день скейтбординга. Дата посвящена Дню летнего солнцестояния, подчеркивая свободу и энергию скейтбординга.

Также 21 июня Всемирный день мотоциклиста. До 2008 года праздновали в июле, но позже было решено выбрать День летнего солнцестояния. Инициатива возникла в 1992 году как флешмоб: поездка на работу на мотоцикле вместо автомобиля, но впоследствии набрала обороты и стала популярной.

А еще 21 июня Всемирный день гидрографии. Совпадает с Днем летнего солнцестояния. Праздник был начат 2005-2006 годами в честь основания Международной гидрографической организации (IHO) 21 июня 1921 года.

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21 июня празднуют Всемирный день музыки. Праздник был начат в 1982 году во Франции по инициативе министра культуры Жака Ланга и директора музыки Мориса Флёре. Первое празднование прошло в Париже и включало более 800 концертов.

Также 21 июня Всемирный день гуманизма. Праздник ведет начало в 1980-х годах. Дата летнего солнцестояния символизирует взлет знания и разума, ведь Солнце “преодолеет тьму”, подчеркивая единство всех людей.

А еще 21 июня Всемирный день жирафа. Важная мера для распространения информации о защите этого уязвимого животного. Праздник был инициирован в 2014 году Фондом сохранения жирафов. На сегодняшний день в дикой природе остаются около 90 000–117 000 жирафов в целом, но их количество сократилось почти на 40% за последние десять лет.

21 июня празднуют Международный день футболки. Неформальный праздник, который был начат немецкой компанией Spreadshirt 2008 года для повышения осведомленности о футболке, как удобный и универсальный предмет одежды.

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Также 21 июня Международный день серфинга. Неофициальный, но очень популярный праздник, который ежегодно выпадает на третью субботу июня. Праздник начал 2005 журнал Surfing Magazine и организация Surfrider Foundation для популяризации серфинга и повышения осведомленности о нем.

А еще 21 июня Всемирный день гармонии. Главная его цель состоит в привлечении внимания к важности внутренней и внешней гармонии, взаимопониманию между людьми, гармоничному сосуществованию с окружающей средой.