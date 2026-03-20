Какой праздник 21 марта 2026 года / © ТСН

Реклама

21 марта 2026 года — суббота. 1486-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

21 марта верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского / © pexels.com

Завтра, 21 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. Святой Иаков был епископом города Катания на острове Сицилия. Он прославился благочестивой жизнью, ревностной проповедью христианства и защитой православной веры. Во время иконоборческих преследований святой мужественно исповедовал почитание святых икон, за что претерпел гонения и страдания. Церковь чтит его как исповедника — того, кто выдержал преследование за веру, но не отрекся от Христа.

21 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день поэзии / © pexels.com

21 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день поэзии. Праздник начал ЮНЕСКО в 1999 году, чтобы подчеркнуть значение поэтического слова в культуре человечества и поддержать развитие поэзии в мире. Поэзия считается одной из древнейших форм искусства слова. Она помогает передавать эмоции, мысли и опыт поколений, сохранять языковое богатство и культурное наследие народов. В этот день в разных странах проводятся литературные чтения, поэтические фестивали, встречи с авторами и творческие конкурсы.

Реклама

21 марта Всемирный день татуировки / © pexels.com

Также 21 марта Всемирный день татуировки. Это неофициальный международный праздник, посвященный искусству татуировки, мастерам-татуировщикам и людям, которые выбирают украшать свое тело символическими рисунками. Татуировка имеет очень давнюю историю: археологи находили ее даже на мумиях старше 5 тысяч лет. В разных культурах татуировки выполняли разные функции — от ритуальных и защитных символов до знаков социального статуса или принадлежности к племени.

21 марта Международный день спортивных автогонок / © pexels.com

А еще 21 марта Международный день спортивных автогонок. Цель этого дня — привлечь внимание к автоспорту как к сочетанию технологий, мастерства и смелости. Спортивные гонки требуют от пилотов молниеносной реакции, выносливости и умения управлять автомобилем на грани возможностей.

21 марта празднуют Всемирный день домашнего хозяйства / © pexels.com

21 марта празднуют Всемирный день домашнего хозяйства. Праздник посвящен важности ведения домашнего хозяйства и труда людей, заботящихся о порядке, уюте и благополучии в семье. Идею этого дня поддерживает Международная федерация домашнего хозяйства, стремящаяся подчеркнуть значение домашнего труда для общества. Ведь ведение хозяйства охватывает многие ежедневные дела: приготовление пищи, уход за жильем, планирование семейного бюджета, воспитание детей и создание комфортной домашней среды.

21 марта Всемирный день высадки растений / © pexels.com

Также 21 марта Всемирный день высадки растений. Экологическая инициатива, посвященная высадке деревьев, цветов и других растений и заботе об окружающей среде. Ее отмечают в разные даты в разных странах, но главная идея одна — поощрить людей делать планету зеленее.

Реклама

21 марта Всемирный день гипнопологов / © pexels.com

А еще 21 марта Всемирный день гипнопологов. Он связан с современным методом самогипноза во время родов — то есть практикой, помогающей женщинам переживать боль и стресс во время рождения ребенка.

21 марта празднуют День старинной музыки / © pexels.com

21 марта празднуют День старинной музыки. Эту дату выбрали не случайно — именно 21 марта выпадает первый день весны (астрологической) и день рождения великого композитора Иоганн Себастьян Бах, что делает ее символической точкой начала обновления, творчества и возвращения к корням.

21 марта Всемирный день древесины / © pexels.com

Также 21 марта Всемирный день древесины. Этот день посвящен древесине как одному из важнейших природных ресурсов — возобновляемому, экологически чистому и многофункциональному материалу, который играет ключевую роль в жизни людей, природе и устойчивом развитии планеты. Праздник подчеркивает, как древесина помогает в борьбе с изменением климата (из-за хранения углерода), поддерживает биоразнообразие и является основой для ремесел, искусства, строительства и повседневной жизни.

21 марта Международный день цвета / © pexels.com

А еще 21 марта Международный день цвета. Идея создать Международный цветовой день была впервые предложена в 2008 году Португальской ассоциацией цвета, а уже в 2009 году ее поддержали члены Международной цветовой ассоциации — организации, представляющие национальные цветовые сообщества более 30 стран. Датой празднования выбрали 21 марта, поскольку в этот период происходит весеннее равноденствие — день и ночь примерно одинаковой продолжительности, что символизирует баланс света и тьмы и цветовую связь с естественным светом.

Реклама

21 марта празднуют Международный день кукольника / © pexels.com

21 марта празднуют Международный день кукольника. Этот праздник посвящен искусству кукольности, то есть театру с куклами, который существует в мире уже более тысячи лет и имеет глубокие культурные традиции. День кукольника был основан в 2003 году Международной ассоциацией кукольников UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) с целью популяризации этого вида искусства и поддержки кукольников во всем мире. Дату выбрали не случайно — 21 марта символизирует начало весны и перекликающееся с магией театра обновление его способностью оживлять образы и истории.

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации / © pexels.com

Также 21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Дату избрали в честь трагических событий в Южной Африке 21 марта 1960 года, когда полиция открыла огонь по мирным демонстрантам, протестовавшим против апартеида в городке Шарпевиль, погибли более 60 человек. Это стало символом борьбы с расовой несправедливостью во всем мире.

21 марта Всемирный день человека с синдромом Дауна / © pexels.com

А еще 21 марта Всемирный день человека с синдромом Дауна. Дату выбрали не случайно: 21/3 символизирует трисомию 21 хромосомы, которая является причиной синдрома Дауна. Праздник начал Организация Объединенных Наций 2011 года, чтобы обратить внимание на важность интеграции людей с синдромом Дауна в образование, работу и общественную жизнь.

21 марта празднуют Международный день лесов / © pexels.com

21 марта празднуют Международный день лесов. Праздник посвящен лесам, их сохранению и важности для жизни человека и планеты. Этот день напоминает о важности ответственного лесопользования, борьбе с незаконной вырубкой, лесными пожарами и деградацией земель.