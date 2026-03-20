Какой завтра, 21 марта, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 21 марта, Всемирный день стихотворения. Верующие чтят память святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. До Нового года осталось 286 дней.
21 марта 2026 года — суббота. 1486-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 21 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. Святой Иаков был епископом города Катания на острове Сицилия. Он прославился благочестивой жизнью, ревностной проповедью христианства и защитой православной веры. Во время иконоборческих преследований святой мужественно исповедовал почитание святых икон, за что претерпел гонения и страдания. Церковь чтит его как исповедника — того, кто выдержал преследование за веру, но не отрекся от Христа.
21 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день поэзии. Праздник начал ЮНЕСКО в 1999 году, чтобы подчеркнуть значение поэтического слова в культуре человечества и поддержать развитие поэзии в мире. Поэзия считается одной из древнейших форм искусства слова. Она помогает передавать эмоции, мысли и опыт поколений, сохранять языковое богатство и культурное наследие народов. В этот день в разных странах проводятся литературные чтения, поэтические фестивали, встречи с авторами и творческие конкурсы.
Также 21 марта Всемирный день татуировки. Это неофициальный международный праздник, посвященный искусству татуировки, мастерам-татуировщикам и людям, которые выбирают украшать свое тело символическими рисунками. Татуировка имеет очень давнюю историю: археологи находили ее даже на мумиях старше 5 тысяч лет. В разных культурах татуировки выполняли разные функции — от ритуальных и защитных символов до знаков социального статуса или принадлежности к племени.
А еще 21 марта Международный день спортивных автогонок. Цель этого дня — привлечь внимание к автоспорту как к сочетанию технологий, мастерства и смелости. Спортивные гонки требуют от пилотов молниеносной реакции, выносливости и умения управлять автомобилем на грани возможностей.
21 марта празднуют Всемирный день домашнего хозяйства. Праздник посвящен важности ведения домашнего хозяйства и труда людей, заботящихся о порядке, уюте и благополучии в семье. Идею этого дня поддерживает Международная федерация домашнего хозяйства, стремящаяся подчеркнуть значение домашнего труда для общества. Ведь ведение хозяйства охватывает многие ежедневные дела: приготовление пищи, уход за жильем, планирование семейного бюджета, воспитание детей и создание комфортной домашней среды.
Также 21 марта Всемирный день высадки растений. Экологическая инициатива, посвященная высадке деревьев, цветов и других растений и заботе об окружающей среде. Ее отмечают в разные даты в разных странах, но главная идея одна — поощрить людей делать планету зеленее.
А еще 21 марта Всемирный день гипнопологов. Он связан с современным методом самогипноза во время родов — то есть практикой, помогающей женщинам переживать боль и стресс во время рождения ребенка.
21 марта празднуют День старинной музыки. Эту дату выбрали не случайно — именно 21 марта выпадает первый день весны (астрологической) и день рождения великого композитора Иоганн Себастьян Бах, что делает ее символической точкой начала обновления, творчества и возвращения к корням.
Также 21 марта Всемирный день древесины. Этот день посвящен древесине как одному из важнейших природных ресурсов — возобновляемому, экологически чистому и многофункциональному материалу, который играет ключевую роль в жизни людей, природе и устойчивом развитии планеты. Праздник подчеркивает, как древесина помогает в борьбе с изменением климата (из-за хранения углерода), поддерживает биоразнообразие и является основой для ремесел, искусства, строительства и повседневной жизни.
А еще 21 марта Международный день цвета. Идея создать Международный цветовой день была впервые предложена в 2008 году Португальской ассоциацией цвета, а уже в 2009 году ее поддержали члены Международной цветовой ассоциации — организации, представляющие национальные цветовые сообщества более 30 стран. Датой празднования выбрали 21 марта, поскольку в этот период происходит весеннее равноденствие — день и ночь примерно одинаковой продолжительности, что символизирует баланс света и тьмы и цветовую связь с естественным светом.
21 марта празднуют Международный день кукольника. Этот праздник посвящен искусству кукольности, то есть театру с куклами, который существует в мире уже более тысячи лет и имеет глубокие культурные традиции. День кукольника был основан в 2003 году Международной ассоциацией кукольников UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) с целью популяризации этого вида искусства и поддержки кукольников во всем мире. Дату выбрали не случайно — 21 марта символизирует начало весны и перекликающееся с магией театра обновление его способностью оживлять образы и истории.
Также 21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Дату избрали в честь трагических событий в Южной Африке 21 марта 1960 года, когда полиция открыла огонь по мирным демонстрантам, протестовавшим против апартеида в городке Шарпевиль, погибли более 60 человек. Это стало символом борьбы с расовой несправедливостью во всем мире.
А еще 21 марта Всемирный день человека с синдромом Дауна. Дату выбрали не случайно: 21/3 символизирует трисомию 21 хромосомы, которая является причиной синдрома Дауна. Праздник начал Организация Объединенных Наций 2011 года, чтобы обратить внимание на важность интеграции людей с синдромом Дауна в образование, работу и общественную жизнь.
21 марта празднуют Международный день лесов. Праздник посвящен лесам, их сохранению и важности для жизни человека и планеты. Этот день напоминает о важности ответственного лесопользования, борьбе с незаконной вырубкой, лесными пожарами и деградацией земель.