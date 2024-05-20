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Какой завтра, 21 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Какой завтра, 21 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Какой праздник 21 мая? / Фото: Pexels

Завтра, 21 мая, Международный день чая. Верующие чтят память святой царицы Елены. До Нового года осталось 224 дня.

21 мая 2024 года — вторник. 818-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 мая в церковном календаре – день памяти святой царицы Елены. Святая Елена была матерью римского императора Константина Великого и известна своими заслугами перед церковью. Она совершила раскопки в Иерусалиме, во время которых был найден Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых. Ее сын, Константин Великий, был первым императором Римской империи, принявшим христианство, и считается, что Елена оказала значительное влияние на его религиозные взгляды.

Что нельзя делать 21 мая

  • Нельзя желать другим зла, создавать конфликтные ситуации.
  • Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не рекомендуется есть жирную пищу.

Народные приметы и традиции на 21 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день — такая будет и осенью;
  • мерцают звезды — быть дождю;
  • ночью и днем тепло — ждите затяжную непогоду;
  • кует кукушка — в течение всего первого летнего месяца будет тепло.
21 мая кует кукушка — в течение всего первого летнего месяца будет тепло / © Unsplash
21 мая кует кукушка — в течение всего первого летнего месяца будет тепло / Фото: Unsplash

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иоанна. По традиции, в это время завершалось посев хлеба, и люди начинали сеять лен, конопля, позднюю пшеницу, овес.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 мая

Какие завтра именины: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав.

Талисманом человека, рожденного 21 мая, является изумруд. Драгоценный камень, который с давних времен считается символом возрождения, надежды и весны. Издавна верили, что изумруд усиливает интуицию и мудрость, помогает в освоении новых знаний.

В этот день родились:

  • 1929 год — украинский скульптор Эммануил Мисько;
  • 1952 год — украинская поэтесса, переводчица, прозаик Леся Степовичка;
  • 1969 год — украинский журналист и общественный деятель Георгий Гонгадзе.

Памятные даты 21 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 мая:

  • 1502 год — находившийся на службе у португальцев испанский мореплаватель Жуан да Нова, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике;
  • 1503 год — Христофор Колумб открыл Каймановы Острова;
  • 1809 год — под Асперном близ Вены Наполеон потерпел первое в своей жизни поражение на поле битвы от австрийского эрцгерцога Карла;
  • 1831 год — в Харькове увидел свет первый в Украине альманах — "Украинский альманах";
  • 1840 год — Новая Зеландия провозглашена британской колонией;
  • 1892 год — в Милане осуществлена постановка оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло;
  • 1904 год — в Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА);
  • 1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике введено "летнее" время;
  • 1918 год — в Киеве представители разных партий сформировали Украинский национально-государственный союз;
  • 1918 год — создан Всеукраинский совет профсоюзов;
  • 1928 год — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса;
  • 1991 год — отставка президента Эфиопии Менгисту Хайле Мариама и его бегство из страны;
  • 1992 год — Крымский парламент отменил референдум о независимости Крыма, который планировали на август;
  • 2000 год — на референдуме в Швейцарии большинство жителей проголосовали за расширение отношений с Евросоюзом;
  • 2006 год — на референдуме население Черногории проголосовало за независимость от Сербии.

Погода на 21 мая

Завтра, 21 мая, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, днем возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +14 ночью. Во Львове — +19 днем и +12 ночью. В Харькове — +21 днем и +14 ночью. В Одессе — +20 днем и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 мая Международный день Космоса / © Unsplash
21 мая Международный день Космоса / Фото: Unsplash

21 мая в Украине и мире празднуют Международный день чая. Этот день был основан по инициативе Организации Объединенных Наций 19 декабря 2019 года. Целью этого праздника является привлечение внимания к проблемам продаж чая, положение работников чайных производств, сложности, возникающие у малых производителей в борьбе с крупными корпорациями, а также популяризация чая как напитка.

Также 21 мая Всемирный день медитации. Это неофициальный, но актуальный праздник в наше время, когда темп жизни становится все быстрее. Целью этого дня является привлечение человечества к медитативной практике, самопознание, акцент на необходимости очищения ума и нахождения времени для себя.

А еще 21 мая Международный день космоса. Этот день является признание величия космоса и человеческого стремления к его исследованию. Идея праздника принадлежит американскому астронавту Энди Томасу, и уникальность этого праздника состоит в том, что о его создании было объявлено не на Земле, а в космическом пространстве.

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2002 года и впервые отмечался в 2003 году. Основная цель этого праздника – дать людям возможность осознать глубину и разнообразие национальной культуры, не только своей страны, но и других народов мира.

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