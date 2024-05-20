Какой завтра, 21 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 21 мая, Международный день чая. Верующие чтят память святой царицы Елены. До Нового года осталось 224 дня.
21 мая 2024 года — вторник. 818-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
21 мая в церковном календаре – день памяти святой царицы Елены. Святая Елена была матерью римского императора Константина Великого и известна своими заслугами перед церковью. Она совершила раскопки в Иерусалиме, во время которых был найден Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых. Ее сын, Константин Великий, был первым императором Римской империи, принявшим христианство, и считается, что Елена оказала значительное влияние на его религиозные взгляды.
Что нельзя делать 21 мая
- Нельзя желать другим зла, создавать конфликтные ситуации.
- Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не рекомендуется есть жирную пищу.
Народные приметы и традиции на 21 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день — такая будет и осенью;
- мерцают звезды — быть дождю;
- ночью и днем тепло — ждите затяжную непогоду;
- кует кукушка — в течение всего первого летнего месяца будет тепло.
В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иоанна. По традиции, в это время завершалось посев хлеба, и люди начинали сеять лен, конопля, позднюю пшеницу, овес.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 мая
Какие завтра именины: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав.
Талисманом человека, рожденного 21 мая, является изумруд. Драгоценный камень, который с давних времен считается символом возрождения, надежды и весны. Издавна верили, что изумруд усиливает интуицию и мудрость, помогает в освоении новых знаний.
В этот день родились:
- 1929 год — украинский скульптор Эммануил Мисько;
- 1952 год — украинская поэтесса, переводчица, прозаик Леся Степовичка;
- 1969 год — украинский журналист и общественный деятель Георгий Гонгадзе.
Памятные даты 21 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 мая:
- 1502 год — находившийся на службе у португальцев испанский мореплаватель Жуан да Нова, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике;
- 1503 год — Христофор Колумб открыл Каймановы Острова;
- 1809 год — под Асперном близ Вены Наполеон потерпел первое в своей жизни поражение на поле битвы от австрийского эрцгерцога Карла;
- 1831 год — в Харькове увидел свет первый в Украине альманах — "Украинский альманах";
- 1840 год — Новая Зеландия провозглашена британской колонией;
- 1892 год — в Милане осуществлена постановка оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло;
- 1904 год — в Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА);
- 1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике введено "летнее" время;
- 1918 год — в Киеве представители разных партий сформировали Украинский национально-государственный союз;
- 1918 год — создан Всеукраинский совет профсоюзов;
- 1928 год — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса;
- 1991 год — отставка президента Эфиопии Менгисту Хайле Мариама и его бегство из страны;
- 1992 год — Крымский парламент отменил референдум о независимости Крыма, который планировали на август;
- 2000 год — на референдуме в Швейцарии большинство жителей проголосовали за расширение отношений с Евросоюзом;
- 2006 год — на референдуме население Черногории проголосовало за независимость от Сербии.
Погода на 21 мая
Завтра, 21 мая, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, днем возможен дождь.
Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +14 ночью. Во Львове — +19 днем и +12 ночью. В Харькове — +21 днем и +14 ночью. В Одессе — +20 днем и +16 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
21 мая в Украине и мире празднуют Международный день чая. Этот день был основан по инициативе Организации Объединенных Наций 19 декабря 2019 года. Целью этого праздника является привлечение внимания к проблемам продаж чая, положение работников чайных производств, сложности, возникающие у малых производителей в борьбе с крупными корпорациями, а также популяризация чая как напитка.
Также 21 мая Всемирный день медитации. Это неофициальный, но актуальный праздник в наше время, когда темп жизни становится все быстрее. Целью этого дня является привлечение человечества к медитативной практике, самопознание, акцент на необходимости очищения ума и нахождения времени для себя.
А еще 21 мая Международный день космоса. Этот день является признание величия космоса и человеческого стремления к его исследованию. Идея праздника принадлежит американскому астронавту Энди Томасу, и уникальность этого праздника состоит в том, что о его создании было объявлено не на Земле, а в космическом пространстве.
21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2002 года и впервые отмечался в 2003 году. Основная цель этого праздника – дать людям возможность осознать глубину и разнообразие национальной культуры, не только своей страны, но и других народов мира.