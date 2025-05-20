Какой праздник 21 мая 2025 года / © ТСН

Реклама

21 мая 2025 года — среда. 1183-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 21 мая, верующие празднуют день памяти святых равноапостольных Константина и Елены. Константин Великий и его мать Елена — фигуры исключительного исторического веса, сыгравшие решающую роль в победе христианства в Римской империи. Они не были просто верующими — их деятельность приравнивается к апостольской миссии, ведь через них христианство из гонимой веры стало признанной и распространенной религией всего мира.

Святой Константин I, известный как Великий, был не только выдающимся военачальником и стратегом, но и правителем с глубоким чувством духовной ответственности.

Реклама

Он взошел на императорский престол в переломный момент истории. Христиан преследовали, наказывали, бросали в тюрьмы, но все изменилось после того, как, по церковному преданию, Константин накануне решающей битвы увидел на небе сияющий крест и надпись: «Этим знамением победишь».

Победив, он не только не преследовал христиан, но и официально предоставил свободу вероисповедания — это было закреплено Миланским эдиктом 313 года. Впервые в истории Церковь смогла дышать свободно.

Он поддерживал Церковь, строил храмы, отдавал христианам права, которые прежде имели только язычники. Константин созвал Первый Вселенский собор в Никее — чтобы остановить расколы и ереси, и именно тогда была создана основа христианского Символа веры.

Новой столицей империи стал город Константинополь, который Константин основал как христианский центр — альтернативу языческому Риму.

Реклама

И хотя крещение он принял только перед смертью, весь путь его правления был посвящен служению Церкви.

Что нельзя делать 21 мая

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом — день считается праздничным и предназначенным для молитвы, отдыха и чествования святых.

Не следует начинать важные дела — особенно финансовые или связанные с переездом, открытием бизнеса, считались неудачными, начинаясь именно 21 мая.

Запрещается обижать воронов — существовало поверье, что вороны переносят молитвы к небу.

Народные приметы и традиции на 21 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если день солнечный и теплый — будет хорошее, хорошее лето, а урожай будет обильным.

дождь этого дня — примета к дождливому лету или хотя бы влажному июню.

туман утром — к хорошей погоде и теплому лету.

если слышно пение жаворонков или увидишь ласточку — лето будет счастливым и удачным.

сильный ветер — к переменной погоде в ближайшее время.

кукушка кует — тепло еще будет продолжаться, если кукушка умолкла — возможно похолодание или дожди.

21 мая туман утром — до хорошей погоды и теплого лета / © unsplash.com

В народе 21 мая носило название Оленин день. Святая Елена воспринималась в народе как защитница семьи, материнства, домашнего уюта, поэтому женщины обращались к ней с молитвами о здоровье детей, мире в доме и женской судьбе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 мая

Какие завтра именины: Константин, Михаил, Елена.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 21 мая является изумруд. Это не просто камень, а настоящий вестник обновления, пробуждения природы и внутреннего прозрения. С давних времен его считали символом весеннего возрождения, глубокой надежды и светлой перспективы. Люди верили, что этот зеленый самоцвет открывает разум к новым истинам, обостряет интуицию и пробуждает скрытую мудрость, помогая лучше понимать себя и окружающий мир.

В этот день родились:

1929 год — Эммануил Мисько, украинский скульптор;

1952 год — Леся Степовичка, украинская поэтесса, переводчица;

1969 год — Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.

Памятные даты 21 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 мая:

1502 год португальский мореплаватель Жуан да Нова, уроженец Испании, совершил открытие острова Святой Елены, расположенного в южной части Атлантического океана;

1503 год — Христофор Колумб, совершая свою очередную экспедицию в Новый Свет, открыл Каймановы острова;

1809 год — близ Вены, под Асперном, армия Наполеона впервые потерпела поражение в открытом бою — от австрийских войск под предводительством эрцгерцога Карла;

1831 год — в Харькове вышел первый украинский литературный альманах под названием “Украинский альманах” — знаковый шаг в становлении национальной культуры;

1840 год — Великобритания официально провозгласила Новую Зеландию своей колонией;

1892 год — в миланском театре состоялась первая постановка оперы Руджеро Леонкавалло «Паяци», впоследствии вошедшая в классический репертуар мировой оперной сцены;

1904 год — в Париже была основана Международная федерация футбольных ассоциаций — всемирно известная организация ФИФА;

1916 год — Великобритания первой в мире официально ввела переход на летнее время;

1918 год — в Киеве представители нескольких политических сил создали объединение — Украинский национально-государственный союз, для консолидации процессов государства;

1919 год — большевистская власть в Украине национализировала все предприятия, связанные с морским и речным транспортом;

1928 год — Уолт Дисней официально получил патент, закреплявший за ним монопольное право на использование образа Микки Мауса — персонажа, ставшего иконой мировой поп-культуры;

1944 год — в Исландии прошел плебисцит, на котором граждане поддержали отсоединение страны от Дании. Через месяц, 17 июня, Исландия провозглашена независимой республикой;

1991 год — в Эфиопии произошел государственный переворот: президент Менгиста Хайле Мариам был свергнут с должности повстанцами и покинул территорию страны;

1992 год - Верховный Совет Крыма отменил запланированный на август референдум по независимости полуострова;

2000 год в ходе референдума граждане Швейцарии высказались в пользу углубления сотрудничества с Европейским Союзом;

2006 год — жители Черногории на общенациональном референдуме поддержали курс на независимость от Сербии — 55,5% голосов “за”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 мая в Украине и мире празднуют Международный день чая / © unsplash.com

21 мая в Украине и мире празднуют Международный день чая. Эту дату утвердила Организация Объединенных Наций 2019 года, сделав акцент на необходимости поддержки чайной отрасли, особенно в странах, где она жизненно важна для экономики и благосостояния местного населения. 21 мая — это не просто еще один гастрономический праздник. Это день, когда мы чествуем культуру, труд, экологическое сознание и человеческое тепло, скрытые в каждой капле чая. Это приглашение замедлить ритм, вдохнуть аромат и почувствовать связь с людьми по всему миру из-за простой, но глубокой традиции.

Реклама

Также 21 мая Всемирный день товара. Эта дата объединяет дизайнеров, менеджеров, разработчиков, маркетологов и предпринимателей — всех, кто вкладывает душу в развитие меняющих нашу жизнь продуктов. Этот День создан, чтобы вдохновить и объединить тех, кто думает о продукте не просто как вещь или услуга, а как ценность, способную удовлетворить потребности людей и сделать мир лучше. Он открывает двери для обмена идеями, обучение и поиск новых подходов в продуктовом менеджменте.

А еще 21 мая Всемирный день медитации. Это не просто дата в календаре, а символический момент для возвращения к себе, к тишине и балансу в мире, где все движется очень быстро. мыслей, открывает дверь во внутренний мир, где царит мир и равновесие.

21 мая празднуют Международный день космоса. Международный день космоса — это честь всех больших и малых шагов человечества в изучении космоса: от первого полета человека в открытое пространство до современных межпланетных миссий, раскрывающих тайны других планет и звездных систем. Это праздник вдохновения, открытий и научного прогресса.

Также 21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития Это важный праздник, напоминающий нам о невероятном богатстве и ценности всех культур, существующих на нашей планете.

Реклама