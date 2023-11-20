Какой завтра, 21 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 21 ноября, День достоинства и свободы. Верующие празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы (или Третья Пречистая). До Нового года осталось 40 дней.

21 ноября 2023 года — вторник. 636-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 ноября, церковный праздник

21 ноября в церковном календаре – Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая). Родители Девы Марии дали обет отдать своего ребенка на служение Господу. Поэтому они привели трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, где она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками и изучала Священное Писание. Согласно церковным преданиям, Марии не раз являлись ангелы, говорили с ней и приносили ей пищу.

Что нельзя делать 21 ноября

В народе существовало мнение, что нельзя в этот день давать деньги взаймы.

Не разрешается веселиться, громко разговаривать и смеяться.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 21 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: началась уже настоящая зима, значит, следующий год будет урожайным;

выпавший 21 ноября снег пролежит до самой весны;

сильный мороз – лето будет жарким;

теплая и пасмурная погода на Введение означает, что будет неурожайный год.

21 ноября сильный мороз – лето будет жарким / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Верили, что именно с этого периода уже устанавливалась настоящая зима. Даже существовала поговорка: "Введение пришло – зиму привело". Хотя тяжелым физическим трудом заниматься было нельзя, но день посвящали семейным заботам. Также уже начинали устраивать выезды на санях, молодожены начинали зимние застолья.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 ноября

Какие завтра именины: Ярополк, Александр, Мария.

Талисманом человека, рожденного 21 ноября, является циркон. Искусственный минерал, обладающий сильными магическими свойствами. К примеру, цирконий помогает тем, кому нужно собрать много информации за короткий промежуток времени.

В этот день родились:

1830 год — украинский общественный деятель и этнограф, добился разрешения на первое полное издание произведений Т.Шевченко Андрей Маркевич;

1896 год — украинский композитор Михаил Вериковский;

1952 год — украинский художник, график, книжный иллюстратор, народный художник Украины Сергей Якутович.

Памятные даты 21 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 ноября:

1620 год — после трехмесячного плавания на корабле "Мейфлавер" семьи английских переселенцев-пуритан высадились в Северной Америке — в районе мыса Код;

1783 год — в небо над Парижем поднимается первый пилотируемый человеком воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье;

1806 год — Наполеон объявляет "континентальную блокаду" Великобритании;

1877 год — Томас Эдисон представляет свой фонограф;

1916 год — тонет "Британник", корабль-близнец "Титаника", налетевший на немецкую мину;

1918 год — во Львове устанавливают польские власти, а Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии в Станиславов;

1919 год — заключают "Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галиции", который предусмотрел передачу на 25 лет Галиции в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса;

1920 год – армия УНР переходит Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях;

1947 год — в Нью-Йорке учреждают Панамериканскую украинскую конференцию;

1962 год — президент США Джон Кеннеди снимает блокаду Кубы;

2004 год – в Украине проходит второй тур выборов президента Украины, начинается Оранжевая революция;

2013 год — в Украине начинается Евромайдан.

Погода на 21 ноября

Завтра, 21 ноября, в Киеве пасмурно, ночью мелкий снег. Во Львове облачно, целый день мелкий дождь, который может усилиться после обеда. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -3 ночью. Во Львове +5 днем и +3 ночью. В Харькове -3 днем и -6 ночью. В Одессе +8 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы / Фото: Фото из открытых источников

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы. Государственный праздник (без дополнительного выходного дня), созданный 30 сентября 2017 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Этот день является символом создания новейшей истории государства и памятной датой, которая чествует патриотизм и мужество украинцев, отстаивавших ценности свободы, демократии и выбора народа в отношении европейского развития государства. Дата указывает на две судьбы события в жизни Украины — Оранжевую революцию (2004 года) и Революцию достоинства (2013-2014 годов).

Также 21 ноября – День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Профессиональный праздник появился в 2017 году по указу президента Украины вместе с изменением названия десантных войск на десантно-штурмовые войска. Первое празднование прошло на Михайловской площади в Киеве, где президент Петр Порошенко вручил войску обновленную символику.

А еще 21 ноября Европейский день муковисцидоза. Это генетическое заболевание, поражающее поджелудочную железу, легкие и другие органы, а также влияет на клетки, производящие слизь, пищеварительные соки и пот, в результате чего эти жидкости становятся густыми. Это может явиться причиной закупорки, появления инфекций и повреждений в пораженных органах.

21 ноября празднуют Всемирный день рыболовства. В праздничных мероприятиях часто участвуют рыболовные ассоциации, сообщества, союзы. Главная цель дня – донести человечеству информацию о проблемах и призывать беречь рыбные запасы.

Также 21 ноября Всемирный день поздравлений. Праздник был начат британскими братьями Майклом и Брайаном Маккомаками в 1973 году как знак протеста против "холодной войны" и международного напряжения, подавлявших людей и делавших их неприветливыми. Братья прислали открытки с поздравлениями в разные концы света.

А еще 21 ноября Всемирный день телевидения. Событие было основано ООН 17 декабря 1996 года, а дату празднования избрали в честь первого дня Всемирного телевизионного форума ООН.