Какой завтра, 21 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 21 ноября, День достоинства и свободы в Украине. Верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы. До Нового года осталось 40 дней.

21 ноября 2024 года — четверг. 1002-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 ноября в церковном календаре – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это великий христианский праздник, посвященный событиям, когда Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа, была введена в Иерусалимский храм ее родителями – Иоакимом и Анной.

По преданию, Марию в возрасте трех лет отвели в храм, где она осталась для служения Богу. Это событие символизирует начало его духовной жизни и посвящения Богу. В храме Пресвятая Богородица росла, училась молитве и изучению Священного Писания, что подготовило ее к будущей роли Матери Божьей. Праздник Введения имеет глубокое духовное значение, поскольку подчеркивает важность посвящения Богу и служения Ему. В этот день верующие принимают участие в богослужениях, молебнах и процессиях, символизирующих введение Марии в храм и ее посвящение Богу.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя громко смеяться, веселиться, петь.

Запрещается давать деньги взаймы.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 21 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурно, но тепло – следующий год будет неурожайным;

уже зима началась — ждите урожайного года;

мороз очень силен — к жаркому лету;

снег уже выпал — пролежит до весны.

21 ноября снег уже выпал — пролежит до весны / Фото: Фото из открытых источников

Среди наших предков была поговорка: "Введение пришло — зиму принесло". С этого времени устанавливалась по-настоящему зимняя погода.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 ноября

Какие завтра именины: Александр.

Талисманом человека, рожденного 21 ноября, является циркон. Помогает развивать память и наблюдательность. Издавна верили, что циркон ингибирует развитие различных инфекций.

В этот день родились:

1896 год – украинский композитор Михаил Вериковский;

1916 год – украинский актер и режиссер Ярослав Геляс;

1979 год – украинский художник, художник, один из пионеров в жанре жлоб-арт, иллюстратор, музыкант, архитектор, культуровед, антрополог, писатель, поэт, культурный деятель, автор медийных проектов Иван Семесюк.

Памятные даты 21 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 ноября:

1620 год — после трехмесячного плавания на корабле "Мейфлавер" семьи английских переселенцев-пуритан высадились в Северной Америке — в районе мыса Код;

1783 год — в небо над Парижем поднимается первый пилотируемый человеком воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье;

1806 год — Наполеон объявляет "континентальную блокаду" Великобритании;

1877 год — Томас Эдисон представляет свой фонограф;

1916 год — утонул "Британик", корабль-близнец "Титаника", налетев на немецкую мину;

1918 год — во Львове установлены польские власти, правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии в Станиславов;

1919 год — заключают "Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галиции", который предусматривал передачу на 25 лет Галиции в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса;

1920 год — армия УНР переходит Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях;

1947 год — в Нью-Йорке учреждают Панамериканскую украинскую конференцию;

1962 год — президент США Джон Кеннеди снимает блокаду Кубы;

2013 год — в Украине начинается Евромайдан.

Погода на 21 ноября

Завтра, 21 ноября, в Киеве облачно, утром сильный дождь, который ослабеет к середине дня и ближе к вечеру сменится мелким снегом. Во Львове облачно, ночью возможен снег. В Харькове пасмурно, вечером сильный дождь. В Одессе пасмурно, днем сильный дождь, который к вечеру должен ослабеть.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +1 ночью. Во Львове — +2 днем и -1 ночью. В Харькове — +12 днем и +7 ночью. В Одессе — +14 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 ноября День достоинства и свободы в Украине / Фото: Фото из открытых источников

21 ноября в Украине и мире празднуют День социального предпринимательства. Это международный праздник, который отмечается для повышения осведомленности о социальном предпринимательстве и его роли в решении социальных, экологических и экономических проблем. Этот праздник способствует развитию бизнес-моделей, имеющих целью не только получение прибыли, но и положительное влияние на общество.

Во многих странах этот день проводят в поддержку инициатив, объединяющих коммерческие и социальные цели. Социальные предприниматели создают бизнесы, ориентирующиеся на решение проблем в сфере здравоохранения, образования, экологии, борьбы с бедностью, улучшение условий жизни и т.д. К примеру, предприятия могут заниматься переработкой отходов, созданием доступных товаров и услуг для малообеспеченных или внедрять инновационные решения в области экологии.

Также 21 ноября День достоинства и свободы в Украине. Это важный национальный праздник. Он был установлен в честь двух важных событий в истории Украины, ставших символом борьбы за права человека, свободу и демократические ценности:

Революция Достоинства 2013-2014 годов. Это событие началось 21 ноября 2013 года, когда правительство Украины приняло решение приостановить подготовку к соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Это повлекло за собой массовые протесты в Киеве на Майдане Незалежности, которые вылились в Революцию Достоинства. Миллионы украинцев вышли на улицы, требуя перемен и большей европейской интеграции. Протесты завершились в феврале 2014 года после насильственного разгона мирных демонстрантов, в результате которого погибли десятки человек. Революция Достоинства стала символом борьбы за свободу, достоинство и права человека.

Начало Оранжевой революции 2004 года : 21 ноября 2004 года начался протест против фальсификации результатов президентских выборов в Украине, когда оппозиционный кандидат Виктор Ющенко, поддерживаемый значительными слоями населения, потерпел непризнанную победу из-за злоупотреблений на выборах. Оранжевая революция стала важным этапом в украинском пути демократизации и укрепления гражданского общества.

А еще 21 ноября Европейский день муковисцидоза. Муковисцидоз — это генетическое заболевание, вызывающее нарушения в работе желез наружной секреции, в частности производящих слизь. Поэтому слизь в органах становится чрезвычайно густой и вязкой, что приводит к серьезным проблемам с дыханием и пищеварением. Основные проявления муковисцидоза включают в себя хронический кашель, инфекции легких, нарушение функции поджелудочной железы, а также проблемы с перевариванием пищи.

21 ноября празднуют Всемирный день рыболовства. Праздник был инициирован ООН и целью подчеркнуть важность рыболовства как одного из наиболее важных секторов мировой экономики, а также подчеркнуть необходимость применения устойчивых методов рыболовства, чтобы предотвратить истощение рыбных ресурсов и загрязнение водных сред.

Также 21 ноября Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы. Всемирный день борьбы с раком поджелудочной железы имеет решающее значение для привлечения внимания к этой серьезной проблеме в медицине и здравоохранении. Благодаря осведомленности можно снизить количество поздних диагнозов, улучшить качество жизни пациентов и поддержать научные инициативы по борьбе с этой болезнью.

А еще 21 ноября День десантно-штурмовых войск ВСУ. Дата 21 ноября была выбрана для празднования в этот день не случайно. Именно в этот день, в 2016 году, указом Президента Украины был утвержден этот профессиональный праздник для десантно-штурмовых войск. Выбор этой даты связан с историей создания первой части, выполнявшей задачи, подобные современным десантно-штурмовым операциям, в составе Вооруженных сил Украины.

21 ноября празднуют Всемирный день телевидения. Этот день был объявлен ООН в 1996 г., чтобы отметить важность телевидения как инструмента влияния на общественное мнение, культурное взаимодействие и распространение информации в мире. Выбор даты связан с событием, состоявшимся 21 ноября 1996 года на Генеральной ассамблее ООН, когда была проведена первая всемирная конференция по телевидению.

Также 21 ноября Всемирный день поздравлений. Этот праздник был начат 1973 двумя американцами, Брайаном и Майклом МакКормаком, как ответ на политическую напряженность и угрозу конфликтов в мире, в частности на фоне войны в Индокитае (Вьетнамская война). Целью этого дня стало подчеркнуть важность простого акта приветствия как способа содействия миру и взаимопониманию между людьми.

А еще 21 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннеса. Идея создания Книги рекордов Гиннеса возникла в результате случайного инцидента. В 1951 году сер Деннис Лионел Гиннес, владелец знаменитой компании пива Guinness, был привлечен к спору в баре, когда обсуждали, какая птица является самой быстрой в мире. Поскольку в то время не существовал единственный источник для таких фактов, он решил создать такую книгу, где будет собрана информация обо всех возможных рекордах.

21 ноября празднуют Международный день философии. Выпадает на третий четверг ноября. Этот праздник подчеркивает роль философии в развитии интеллектуальной культуры и способствует популяризации более глубоких размышлений о наших убеждениях, поведении и общих ценностях. Философия помогает расширять горизонты, задавать вопросы и находить ответы на важные жизненные проблемы, что оказывает положительное влияние на личное развитие и общество в целом.

Также 21 ноября Международный день отказа от курения. Выпадает на третий четверг ноября. Этот день, который был начат Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 1977 года, имеет целью повысить осведомленность о вредном влиянии курения на здоровье и поощрение людей отказаться от этой привычки. В то же время, это возможность обратить внимание на важность борьбы с табачной зависимостью, которая является одной из основных причин многих серьезных заболеваний и преждевременной смертности в мире.