Какой праздник 21 ноября 2025 года / © ТСН

21 ноября 2025 года — пятница. 1366-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 21 ноября, верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы. По преданию, родители Марии — праведные Иоаким и Анна — долго не имели детей. После горячих молитв Бог даровал им дочь, и, выполняя обет, они торжественно привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее служению Господу. Архиерей Захария, вдохновленный Святым Духом, ввел Дитя не только в храм, но и Святая Святых — места, куда мог входить только первосвященник один раз в год. Это подчеркивает особое Божье избрание Марии. Войдя в Святая Святых, Пресвятая Дева становится тем “живым храмом”, в котором впоследствии воплотится Сын Божий. Поэтому праздник воспринимается как начало свершения тайны Воплощения.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя выполнять работу, связанную с водой — вода в этот день имеет “святое спокойствие”.

Не стоит ссориться, оскорблять — ссоры в этот день до продолжительного напряжения в доме.

Не следует отказывать нуждающимся в помощи — отказ того дня “закрывает сердце на весь праздник” и приносит холод в отношения с людьми.

Народные приметы и традиции на 21 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

снежит — зима будет холодной и придет рано;

легкий мороз — зимой будет перепад температур;

солнечный и теплый день — к затяжной осени;

ясное небо — снегопад будет после Рождества;

южный ветер — к теплой зиме, северный — к суровой;

стоит туман — ждите ранней весной.

21 ноября стоит туман — ждите ранней весной / © unsplash.com

В народе 21 ноября носило название Третья Пречистая. В народных приметах говорили: “На Введение зима дорога входит” — то есть с этого дня часто начинались холодные дни, первые снега.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 ноября

Какие завтра именины: Александр.

Талисманом человека, рожденного 21 ноября, является циркон. Этот камень относится к редким и ценным самоцветам, широко применяемым в ювелирном искусстве. Циркон считают символом творческой души, а ему приписывают способность раскрывать обман и проявлять неправду.

В этот день родились:

1896 год — Михаил Вериковский, украинский композитор;

1952 год — Сергей Якутович, украинский художник, график, книжный иллюстратор, народный художник Украины;

1979 год — Иван Семесюк, украинский художник, художник, один из пионеров в жанре Жлоб-арт, иллюстратор, музыкант, архитектор, культуровед, антрополог, писатель, поэт, культурный деятель, автор медийных проектов.

Памятные даты 21 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 ноября:

1620 год — после трех месяцев морского плавания на корабле “Мейфлавер” английские переселенцы-пуритане высадились в Северной Америке, на территории мыса Код;

1783 год — в небо над Парижем впервые поднялся воздушный шар, пилотируемый людьми, созданный братьями Монгольфье — Жозефом-Мишелем и Жаком-Этьеном;

1806 год — Наполеон провозгласил “континентальную блокаду” Великобритании;

1877 год — Томас Эдисон продемонстрировал свое изобретение — фонограф;

1906 год — в Вильнюсе вышел первый номер беларуской газеты “Наша нива”;

1916 год — корабль “Британник”, близнец “Титаника”, затонул после подрыва на немецкой мине;

1918 год — во Львове установлены польские власти;

1919 год — подписан “Договор между союзными государствами и Польшей относительно Восточной Галиции”, который предусматривал передачу Галиции Польше на 25 лет с гарантией автономии;

1920 год — армия УНР перешла реку Збруч и оказалась на территории Польши, где ее интернировали в лагерях;

1921 год — под городом Базар большевики расстреляли 359 пленных украинских воинов, участников Второго зимнего похода;

1947 год — в Нью-Йорке основана Панамериканская украинская конференция;

1962 год — президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы;

2004 год — в Украине состоялся второй тур президентских выборов, начало Оранжевой революции;

2013 год — в Украине начался Евромайдан, который ознаменовал новую волну общественного протеста и борьбы за европейский выбор страны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы / © unsplash.com

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы. Он посвящен событиям двух ключевых революций: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Этот праздник является символом борьбы украинцев за демократические права, свободу и независимость страны.

Оранжевая революция (2004). После второго тура президентских выборов в ноябре 2004 украинцы вышли на Майдан Незалежности в Киеве, протестуя против фальсификаций. Массовые акции гражданского сопротивления вынудили власти провести повторное голосование, что стало победой демократических принципов.

Революция Достоинства (2013-2014). Протесты начались 21 ноября 2013 года после того, как правительство отказалось от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Майдан Незалежности превратился в центр борьбы за свободу, права человека и справедливость. Эти события привели к масштабным изменениям в стране и утверждению национальной идентичности.

Также 21 ноября Всемирный день вазэктомии. Каждый год приходится на третью пятницу ноября. Организаторы призывают мужчин активно участвовать в вопросах планирования семьи, выступая равноправно с женщинами в ответственности за репродуктивное здоровье.

А еще 21 ноября Международный день противодействия буллингу. Он стремится привлечь внимание мира к проблеме травли (буллинга) среди детей, подростков и даже взрослых, а также повысить осведомленность о путях его предотвращения.

21 ноября празднуют Всемирный день рыболовства. Он начат для популяризации рыболовства как профессии и напоминания о проблемах, связанных с перенаселением водоемов, браконьерством и загрязнением вод. Его поддерживают международные организации, занимающиеся вопросами устойчивого развития и охраны природы.

Также 21 ноября Международный день таблицы умножения. Он возник как образовательная инициатива для того, чтобы привлечь внимание к фундаментальным математическим знаниям. Праздник поддерживают школы, образовательные платформы и преподаватели, которые устраивают интерактивные уроки и соревнования.

21 ноября празднуют Всемирный день телевидения. Он призван подчеркнуть роль телевидения как одного из мощнейших средств массовой информации и коммуникации в мире. Праздник основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, чтобы признать вклад телевидения в информационное развитие общества и способствовать международному обмену информацией.

Также 21 ноября Всемирный день поздравлений. Он призывает людей из разных стран сказать поздравления по крайней мере десяти людям. День был основан в 1973 году. Инициаторами стали братья Брайан и Майкл Маккормаки.