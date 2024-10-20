Какой завтра, 21 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 21 октября, Всемирный день борьбы с болью. Верующие чтят память святого преподобного Иллариона Великого. До Нового года остался 71 день.

21 октября 2024 года – понедельник. 971-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 октября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Иллариона Великого. Он родился в 291 году в городе Газа на территории современной Палестины. Был известным монахом, внесшим значительный вклад в развитие христианского монашества. Илларион получил образование в Александрии и позже переехал в Палестину, где стал учеником известного христианского писателя Иеронима Стридонского. После смерти Иеронима Илларион продолжил свою учебу и подготовился к духовному служению. Он основал несколько монастырей и был известным проповедником и писателем. Илларион написал многие произведения, которые стали важными для развития христианской духовности. Его известнейшим произведением является "История Церкви", которая описывает историю христианства от Адама до его времени. Илларион умер в 371 году.

Что нельзя делать 21 октября

В далекое путешествие лучше не отправляться.

Не роняйте в дом посторонних людей.

Не поднимайте с пола найденную вещь.

Народные приметы и традиции на 21 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: воздух теплый — ждите оттепели;

ясный день – похолодание придет очень быстро;

дым идет вверх – к теплой погоде;

солнце имеет красноватый оттенок – погода будет солнечной, но морозной.

21 октября воздух теплый — ждите оттепели / Фото: Unsplash

В народе день называли Илларионовым и большинство примет было связано с поездками. По верованиям наших предков в этот день на перекрестках встречалось настоящее зло, а потому их всячески избегали.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 октября

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 21 октября является чароит. Камень отличается успокаивающим действием. Давно верили, что чароит помогает снять напряжение от стресса.

В этот день родились:

1938 год – украинско-американский композитор, дирижер, музыкальный деятель Вирко Балей;

1967 год — офицер ВВС Азербайджана украинского происхождения, Национальный герой Азербайджана Руслан Половинко;

1975 год – украинский хоккеист Андрей Срюбко.

Памятные даты 21 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 октября:

1056 год — диакон Григорий выводит первую букву;

1520 год — Фернан Магеллан открывает и проходит пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем;

1596 год — заключают Берестейскую унию, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признали над собой власть Папы Римского;

1805 год — Трафальгарский бой, в котором британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромляет франко-испанский флот;

1879 год – американский изобретатель Томас Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью;

1897 год – в Николаеве начинает работать Черноморский судостроительный завод;

1921 год — Василий (Липковский) рукополагается на митрополита УАПЦ;

1944 год — в "Бермудском треугольнике" загадочно исчезает экипаж кубинского судна "Рубикон";

1950 год — вступают в силу Женевские конвенции о защите жертв войны;

1966 год — в Вельсе происходит Аберфанская катастрофа — трагическое смещение угольного террикона на близлежащую деревню;

1991 год — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре;

1993 год – на Всеукраинском Православном Соборе Владимир Романюк становится Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

1995 год — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избирает патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).

Погода на 21 октября

Завтра, 21 октября, в Киеве ясно до обеда, когда на небе появятся тучи, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове только вечером небо будет ясным, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +4 ночью. Во Львове +15 днем и +3 ночью. В Харькове +12 днем и +4 ночью. В Одессе +14 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 октября Международный день начос / Фото: Unsplash

21 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с болью. Этот день посвящен повышению осведомленности о боли и поддержке людей, страдающих от него. Инициатива была начата Международным союзом контроля за болью (International Association for the Study of Pain) в 2004 году.

Также 21 октября Международный день начос. Это блюдо состоит из кукурузных чипсов, обычно подаваемых с различными добавками, такими как сыр, соусы, гуакамоле и salsa. История начос началась в 1943 году в Мексике, когда Игнасио "Начо" Аньяда создал это блюдо для своих гостей. С тех пор начос стали символом мексиканской кухни и популярны во многих странах, особенно в США.

А еще 21 октября День очистки виртуального рабочего стола на компьютере. Этот день направлен на повышение осведомленности пользователей о важности очистки виртуального рабочего стола для улучшения производительности и безопасности компьютера. Это мероприятие помогает пользователям понять, как важно поддерживать чистоту и организацию виртуального рабочего стола, чтобы избежать ненужных файлов, программ и излишней нагрузки на систему.

21 октября празднуют Всемирный день йододефицита. Этот день предназначен для повышения осведомленности о важности йода для здоровья и для предупреждения йододефицита. Йод является важным микроэлементом, необходимым для выработки тиреоидных гормонов, регулирующих метаболизм.