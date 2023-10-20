Какой завтра, 21 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 21 октября, День работников целлюлозно-бумажной промышленности в Украине. Верующие чтят память Иллариона Великого. До Нового года остался 71 день.

21 октября 2023 года — суббота. 605-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 октября, церковный праздник

21 октября в церковном календаре – день памяти Иллариона Великого. Он долгое время изучал науку в Александрии, где и принял христианство. Когда вернулся к родине и пошел к отшельникам близ Газы. Там он основал несколько монастырей, а еще стал проповедником монашества. В конце жизни отправился в путешествие, посетил Египет, чтобы поклониться на могиле Антония Великого. Умер на острове Кипр, причем сам предсказал свою смерть.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит отправляться в путешествие, потому что можно столкнуться с неприятностями.

Запрещено говорить о людях плохих вещей.

Не поднимайте ничего с пола – найденная вещь не принесет счастья.

Народные приметы и традиции на 21 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снег в этот день падает и не тает — весной будет много подснежников;

выпало много снега – в следующем году будет большой урожай хлеба;

ясный день – ждите скорого похолодания;

из трубы дым поднимается прямо – погода наладится;

солнце имеет красный цвет – погода будет морозной и солнечной;

теплый воздух – к оттепели.

21 октября ясный день — ждите скорого похолодания / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Крестьяне уже ждали заморозков и сильных похолоданий. А еще пытались спрогнозировать по погоде, какая будет зима. Мог выпасть уже первый довольно густой снег, поэтому не рекомендовали в этот день ехать в дальнюю дорогу.

Погода на 21 октября

Завтра, 21 октября, в Киеве облачно, осадков не ожидается. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове облачная погода, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +11 днем и +6 ночью. Во Львове +19 днем и +6 ночью. В Харькове – +10 днем и +6 ночью. В Одессе – +19 днем и +17 ночью.

Памятные даты 21 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 октября:

1056 год — диакон Григорий выводит первую букву;

1520 год — Фернан Магеллан открывает и проходит пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем;

1596 год — заключают Берестейскую унию, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признают над собой власть Папы Римского;

1805 год — Трафальгарский бой, в котором британский флот под командованием адмирала Нельсона громит франко-испанский флот;

1879 год — американский изобретатель Томас Эдисон испытает свою первую лампу накаливания с угольной нитью;

1897 год — в Николаеве начинает работать Черноморский судостроительный завод;

1921 год — Василий (Липковский) рукополагается на митрополита УАПЦ;

1944 год — в "Бермудском треугольнике" загадочно исчезает экипаж кубинского судна "Рубикон";

1950 год — вступают в силу Женевские конвенции о защите жертв войны;

1966 год — в Вельсе происходит Аберфанская катастрофа — трагическое смещение угольного террикона на близлежащую деревню;

1991 год — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре;

1993 год — на Всеукраинском Православном Соборе Владимира Романюка избирают Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

1995 год — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избирает патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 октября

Какие завтра именины: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 21 октября, является чароит. Камень нежно-сиреневого или густо-фиолетового цвета. Издавна верили, что чароит помогает справиться с головной болью.

В этот день родились:

1672 год — гетман Украины в изгнании в 1710-1742 годах Филипп Орлик;

1938 год — украинско-американский композитор, дирижер, музыкальный деятель Вирко Балей;

1975 год — украинский хоккеист Андрей Срюбко.

Какой завтра день в Украине и мире

21 октября Всемирный день пения / Фото: Pexels

21 октября в Украине празднуют День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Праздник был создан приказом президента Украины в 2008 году. Каждый год приходится на третью субботу октября. Именно бумага является самым распространенным материалом в мире. Но его процесс изготовления достаточно сложен и долог. Украина начала производить собственную бумагу из тряпок еще в XIII веке в городе Галич.

Также 21 октября Международный день археологии. Ежегодно приходится на третью субботу октября. В этот день Археологический институт Америки сотрудничает с археологическими организациями по всему миру, чтобы представить разные мероприятия и программы. Главная их цель состоит в том, чтобы предоставить участникам возможность открыть для себя прошлое.

А еще 21 октября Всемирный день пения. Также приходится на третью субботу октября. Праздник основал музыкант Скотт Джонсон из Колорадо (США), а первое празднование провели в 2012 году. Согласно исследованиям, пение создает между людьми особую связь, а совместное пение еще и синхронизирует сердцебиение и быстро формирует социальные отношения.

2 октября Всемирный день йододефицита. В организме здорового человека приблизительно 25 – 35 мг йода, большая его часть находится в щитовидной железе, которая является главным регулятором обмена веществ. Когда йода в организме недостаточно, щитовидная железа начинает вырабатывать меньше гормонов и такое состояние называют йододефицитом.