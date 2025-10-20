- Дата публикации
Какой завтра, 21 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 21 октября, День фармацевта. Верующие чтят память святого преподобного Иллариона Великого. До Нового года остался 71 день.
21 октября 2025 года — вторник. 1335-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 21 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иллариона Великого. Илларион родился около 291 года в Пелестине, близ Газы, в богатой языческой семье. С детства отличался умом и любовью к науке. В юности его отправили на учебу в Александрию, один из главных культурных центров того времени. Там Илларион ознакомился с христианской верой, принял Святое Крещение и начал отказываться от роскоши, выбирая путь воздержания и молитвы.
Около 15 лет Илларион посетил святого Антония Великого — основателя монашества в Египте. Эта встреча оказала большое влияние на него. Однако оставаться в обители Антония он не смог из-за большого количества посетителей, поэтому решил вернуться в родные места, чтобы вести затворную жизнь.
Вернувшись в Палестину, Илларион раздал свое имущество бедным, а сам поселился в пустыне между Газой и Майюмом. Сначала он жил в крайнем нищете — без жилья, с минимальной пищей, проводя дни в молчании, молитве, посте и физическом труде.
Постепенно к нему стали приходить люди, ища духовного совета и исцеления. По преданию, Господь даровал Иллариону дар чудотворения: он исцелял больных, изгонял бесов и помогал в тяжелых жизненных ситуациях.
Его пример вдохновил многих. Вокруг Иллариона начали возникать пустынные монастыри, и он стал их духовным проводником. Сам Илларион, не желая славы, часто менял место жительства, убегая от человеческого почета. Он побывал в Египте, Сицилии, Далмации и Кипре. Преподобный Илларион Великий успокоился около 371 года на острове Кипр.
Что нельзя делать 21 октября
Не стоит начинать важные дела — день не благоприятен для новых начинаний, дальних дорог и важных сделок.
Запрещается ссориться, обижаться — громкие споры, по поверью, могли «привлечь беду» на всю зиму.
Женщинам нельзя стирать белье, вывешивать его на улицу после заката — это считалось «вызовом» холодам и духам осени.
Народные приметы и традиции на 21 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясная погода — к мягкой зиме;
сильный ветер — ждите зимних метелей;
сырая и облачная погода — будут ранние холода;
листья с деревьев еще не опали — снег опоздает;
утром иней — ждите ясную и холодную погоду.
В народе 21 октября называлось День осенних ветров. Люди верили, что именно в этот день «отпускают» осенний ветер, который должен очистить землю перед зимой.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 октября
Какие завтра именины: Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея.
Талисманом человека, рожденного 21 октября, является чароит. Камень обладает мощной способностью гармонизировать внутреннее состояние человека. С давних времен его считали надежным помощником в снятии эмоционального напряжения и восстановлении покоя после стрессовых переживаний.
В этот день родились:
1938 год — Вирко Балей, украинско-американский композитор, дирижер, музыкальный деятель;
1967 год — Дмитрий Гордон, украинский журналист, интервьюер, телеведущий, блоггер, политик;
1975 год — Андрей Срюбко, украинский хоккеист.
Памятные даты 21 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 21 октября:
1056 год — диакон Григорий вывел первую букву выдающейся рукописи, которая впоследствии вошла в историю под названием «Остромирово Евангелие»;
1520 год — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл и успешно прошел пролив, впоследствии получивший его имя, соединив таким образом Атлантический и Тихий океаны;
1596 год — состоялось заключение Берестейской унии, по которой епископы православной церкви, действовавшей на землях Речи Посполитой, признали юрисдикцию Папы Римского;
1805 год — произошло Трафальгарское сражение, в котором британский флот под командованием адмирала Горацио Нельсона нанес сокрушительное поражение объединенным силам Франции и Испании;
1879 год — американский изобретатель Томас Эдисон впервые успешно опробовал свою лампу накаливания с угольной нитью;
1897 год — в Николаеве начал работу Черноморский судостроительный завод;
1921 год — состоялась хиротония Василия Липковского на митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ);
1933 год — во Львове Николай Лемик, член Организации украинских националистов, выполнил атентат в советском консульстве;
1940 год — начался переезд правительственных учреждений Литовской ССР из Каунаса в новую столицу — Вильнюс;
1944 год — в районе Бермудского треугольника при загадочных обстоятельствах исчез экипаж кубинского судна «Рубикон»;
1950 год — вступили в силу Женевские конвенции, направленные на защиту жертв войны;
1966 год — в Уэльсе произошла Аберфанская катастрофа — трагическое смещение угольного террикона, накрывшего часть села, повлекшее многочисленные человеческие жертвы и став символом халатности промышленных структур;
1991 год — состоялся первый в мире полет на воздушном шаре над Эверестом;
1993 год — на Всеукраинском Православном Соборе Владимира Романюка избрали Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;
1995 год — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избрал митрополита Киевского Филарета (Денисенко) Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
Какой завтра праздник в Украине и мире
21 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день рептилий. Это неофициальный, но все более популярный экологический праздник, цель которого — привлечь внимание к важности сохранения пресмыкающихся, развеять предубеждения по отношению к ним и углубить знания людей об этой удивительной группе животных.
Также 21 октября День фармацевта. Праздник, посвященный людям, стоящим на передовом здравоохранении, обеспечивая общество лекарствами, профессиональными советами и знаниями о безопасном применении препаратов. Это день уважения фармацевтов, провизоров, фармацевтических работников и всех причастных к производству, контролю качества и реализации лекарств.
А еще 21 октября Всемирный день йододефицита. Это важный международный день, призванный повысить осведомленность населения о последствиях недостатка йода в организме и подчеркнуть значение профилактики этого нарушения для здоровья наций. Йод — это микроэлемент, без которого невозможно нормальное функционирование щитовидной железы.