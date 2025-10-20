Какой праздник 21 октября 2025 года / © ТСН

21 октября 2025 года — вторник. 1335-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 21 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иллариона Великого. Илларион родился около 291 года в Пелестине, близ Газы, в богатой языческой семье. С детства отличался умом и любовью к науке. В юности его отправили на учебу в Александрию, один из главных культурных центров того времени. Там Илларион ознакомился с христианской верой, принял Святое Крещение и начал отказываться от роскоши, выбирая путь воздержания и молитвы.

Около 15 лет Илларион посетил святого Антония Великого — основателя монашества в Египте. Эта встреча оказала большое влияние на него. Однако оставаться в обители Антония он не смог из-за большого количества посетителей, поэтому решил вернуться в родные места, чтобы вести затворную жизнь.

Вернувшись в Палестину, Илларион раздал свое имущество бедным, а сам поселился в пустыне между Газой и Майюмом. Сначала он жил в крайнем нищете — без жилья, с минимальной пищей, проводя дни в молчании, молитве, посте и физическом труде.

Постепенно к нему стали приходить люди, ища духовного совета и исцеления. По преданию, Господь даровал Иллариону дар чудотворения: он исцелял больных, изгонял бесов и помогал в тяжелых жизненных ситуациях.

Его пример вдохновил многих. Вокруг Иллариона начали возникать пустынные монастыри, и он стал их духовным проводником. Сам Илларион, не желая славы, часто менял место жительства, убегая от человеческого почета. Он побывал в Египте, Сицилии, Далмации и Кипре. Преподобный Илларион Великий успокоился около 371 года на острове Кипр.

Что нельзя делать 21 октября

Не стоит начинать важные дела — день не благоприятен для новых начинаний, дальних дорог и важных сделок.

Запрещается ссориться, обижаться — громкие споры, по поверью, могли «привлечь беду» на всю зиму.

Женщинам нельзя стирать белье, вывешивать его на улицу после заката — это считалось «вызовом» холодам и духам осени.

Народные приметы и традиции на 21 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная погода — к мягкой зиме;

сильный ветер — ждите зимних метелей;

сырая и облачная погода — будут ранние холода;

листья с деревьев еще не опали — снег опоздает;

утром иней — ждите ясную и холодную погоду.

21 октября утром иней — ждите ясную и холодную погоду / © unsplash.com

В народе 21 октября называлось День осенних ветров. Люди верили, что именно в этот день «отпускают» осенний ветер, который должен очистить землю перед зимой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 октября

Какие завтра именины: Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 21 октября, является чароит. Камень обладает мощной способностью гармонизировать внутреннее состояние человека. С давних времен его считали надежным помощником в снятии эмоционального напряжения и восстановлении покоя после стрессовых переживаний.

В этот день родились:

1938 год — Вирко Балей, украинско-американский композитор, дирижер, музыкальный деятель;

1967 год — Дмитрий Гордон, украинский журналист, интервьюер, телеведущий, блоггер, политик;

1975 год — Андрей Срюбко, украинский хоккеист.

Памятные даты 21 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 октября:

1056 год — диакон Григорий вывел первую букву выдающейся рукописи, которая впоследствии вошла в историю под названием «Остромирово Евангелие»;

1520 год — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл и успешно прошел пролив, впоследствии получивший его имя, соединив таким образом Атлантический и Тихий океаны;

1596 год — состоялось заключение Берестейской унии, по которой епископы православной церкви, действовавшей на землях Речи Посполитой, признали юрисдикцию Папы Римского;

1805 год — произошло Трафальгарское сражение, в котором британский флот под командованием адмирала Горацио Нельсона нанес сокрушительное поражение объединенным силам Франции и Испании;

1879 год — американский изобретатель Томас Эдисон впервые успешно опробовал свою лампу накаливания с угольной нитью;

1897 год — в Николаеве начал работу Черноморский судостроительный завод;

1921 год — состоялась хиротония Василия Липковского на митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ);

1933 год — во Львове Николай Лемик, член Организации украинских националистов, выполнил атентат в советском консульстве;

1940 год — начался переезд правительственных учреждений Литовской ССР из Каунаса в новую столицу — Вильнюс;

1944 год — в районе Бермудского треугольника при загадочных обстоятельствах исчез экипаж кубинского судна «Рубикон»;

1950 год — вступили в силу Женевские конвенции, направленные на защиту жертв войны;

1966 год — в Уэльсе произошла Аберфанская катастрофа — трагическое смещение угольного террикона, накрывшего часть села, повлекшее многочисленные человеческие жертвы и став символом халатности промышленных структур;

1991 год — состоялся первый в мире полет на воздушном шаре над Эверестом;

1993 год — на Всеукраинском Православном Соборе Владимира Романюка избрали Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

1995 год — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избрал митрополита Киевского Филарета (Денисенко) Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день рептилий / © unsplash.com

21 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день рептилий. Это неофициальный, но все более популярный экологический праздник, цель которого — привлечь внимание к важности сохранения пресмыкающихся, развеять предубеждения по отношению к ним и углубить знания людей об этой удивительной группе животных.

Также 21 октября День фармацевта. Праздник, посвященный людям, стоящим на передовом здравоохранении, обеспечивая общество лекарствами, профессиональными советами и знаниями о безопасном применении препаратов. Это день уважения фармацевтов, провизоров, фармацевтических работников и всех причастных к производству, контролю качества и реализации лекарств.

А еще 21 октября Всемирный день йододефицита. Это важный международный день, призванный повысить осведомленность населения о последствиях недостатка йода в организме и подчеркнуть значение профилактики этого нарушения для здоровья наций. Йод — это микроэлемент, без которого невозможно нормальное функционирование щитовидной железы.