Какой завтра, 21 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 21 сентября, Международный день мира. Верующие чтят память святого апостола Кондрата. До Нового года остался 101 день.

21 сентября 2024 года — суббота. 941-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 сентября в церковном календаре – день памяти святого апостола Кондрата. Он был одним из 70 апостолов, проповедовавших Слово Божье после воскресения Иисуса Христа. Он проповедовал в Афинах и Магнезии (восточный полуостров Фессалии) и был епископом Афинским. Благодаря его проповедям многие язычники обратились в христианство, что вызвало ненависть среди тех, кто оставался верным языческим верованиям.

Что нельзя делать 21 сентября

Нельзя плести интриги, скандалить, ссориться.

Не следует брать или давать какие-либо вещи взаймы.

Запрещается лениться.

Народные приметы и традиции на 21 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: рано опали листья с деревьев — зима придет рано;

рассвет красного цвета — ждите дождливую или ветреную погоду;

ясная погода — к теплой осени;

шишек на ели много – в следующем году будет много ягод и орехов;

на деревьях много паутины – к теплой погоде.

21 сентября на деревьях много паутины — к теплой погоде. / Фото: Unsplash

Обычно в этот день крестьяне много работали, шли удобрять землю в огороде или поле. А еще занимались молотьбой зерна из нового урожая.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр.

Талисманом человека, рожденного 21 сентября, является хризопраз. Разновидность халцедона, отличающаяся сочным зеленым цветом. Издавна верили, что хризопраз вдохновляет творчество и раскрывает естественные таланты человека.

В этот день родились:

1866 год — английский писатель Герберт Уэллс;

1885 год — украинский композитор, пианист Томас де Гартман;

1965 год — украинский биатлонист, участник Олимпийских игр Валентин Джима.

Памятные даты 21 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 сентября:

1922 год — американский президент Уоррен Гардинг поддерживает идею создания еврейского государства в Палестине;

1933 год — в Лейпциге начинается судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага;

1940 год — в Лондоне принимают решение использовать метро как бомбоубежище;

1940 год — открывают Львовский театр оперы и балета;

1991 год — на референдуме 99% избирателей голосуют за независимость Армении;

1998 год — по американскому телевидению показывают запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински;

2000 год — американская певица Барбра Стрейзанд объявляет о том, что она покидает сцену;

2019 год — стартует украинский фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" в Киеве;

2022 год — президент России Владимир Путин после неудачной попытки захватить Украину объявляет мобилизацию.

Погода на 21 сентября

Завтра, 21 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +15 ночью. Во Львове — +22 днем и +10 ночью. В Харькове — +24 днем и +13 ночью. В Одессе — +24 днем и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 сентября Международный день мира и День мира в Украине / Фото: Unsplash

21 сентября в Украине празднуют День фармацевтического работника. Ежегодно приходится на третью субботу сентября. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президента Украины 1999 в поддержку инициативы Министерства здравоохранения. Этот день признает значительный вклад работников фармацевтической отрасли в здравоохранение. В Украине работает более 350 тысяч фармацевтов, провизоров и других представителей этой отрасли. Они обеспечивают население необходимым лекарством и помогают поддерживать здоровье людей.

Также 21 сентября День изобретателя и рационализатора Украины. Также приходится на третью субботу сентября. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины в 1994 году. Праздник признает важный вклад изобретателей, рационализаторов, инженерно-технических и научных работников в развитие инновационного потенциала страны. В этот день проводятся различные мероприятия, включая выставки, конференции и награждения лучших изобретателей и рационализаторов.

А еще 21 сентября Международный день мира и День мира в Украине. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 г. с целью усиления идеи мира среди всех стран и народов. Сначала этот день праздновали третий вторник сентября, но с 2002 года его перенесли на 21 сентября. Международный день мира является символом надежды и сострадания для миллионов людей во всем мире, стремящихся к завершению военных конфликтов и созданию мира без войн. В этот день ООН призывает к глобальному прекращению огня и отказу от насилия.

21 сентября празднуют Всемирный день уборки. Это глобальное движение, которое мобилизует миллионы волонтеров в более чем 190 странах для очистки местных общин от мусора и отходов. Этот день был начат в 2018 году и с тех пор стал важным событием для повышения осведомленности о проблеме загрязнения окружающей среды и необходимости ответственного обращения с отходами. Основная цель мероприятия – объединить людей для совместной работы по сохранению чистоты нашей планеты.

Также 21 сентября День свободы программного обеспечения. Выпадает на третью субботу сентября. Этот день был начат в 2004 году с целью повышения осведомленности о свободном и открытом программном обеспечении (Free/Open Source Software, FOSS) и его преимуществах.

А еще 21 сентября День хирурга в Украине. Этот профессиональный праздник был установлен для признания важной роли хирургов в сохранении здоровья и жизни людей. Хирургия является одной из самых сложных и ответственных медицинских специальностей. Хирурги ежедневно спасают жизнь, выполняя сложные операции и принимая важные решения в критические ситуации. В этот день в Украине проводятся различные мероприятия, включая торжественное собрание, конференции и награждение лучших хирургов.

21 сентября Всемирный день донора костного мозга. Приходится ежегодно на третью субботу сентября. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые могут спасти жизнь людям с тяжелыми заболеваниями крови.

Также 21 сентября празднуют Всемирный день сока. Этот праздник был начат Международной ассоциацией фруктовых соков (IFU) 2010 года с целью популяризации полезных свойств соков и здорового образа жизни.

А еще 21 сентября День европейского сотрудничества. Этот праздник был начат для подчеркивания важности сотрудничества между европейскими странами и регионами. К празднованию присоединяются около 30 стран, и его поддерживают такие организации как Европарламент, Еврокомиссия и Европейский комитет регионов.

21 сентября День нулевых выбросов. Этот праздник был начат в 2008 году с целью привлечения внимания к проблеме загрязнения атмосферы и необходимости уменьшения выбросов вредных веществ.

Также 21 сентября День мини-гольфа. Этот праздник был начат для популяризации мини-гольфа, который является упрощенной версией традиционного гольфа. Мини-гольф возник в XIX веке в Шотландии, где его создали для того, чтобы женщины могли играть в гольф, не в нарушение социальных норм того времени.

А еще 21 сентября Всемирный день благодарения. Этот праздник был начат в 1965 году на Гавайях во время международного собрания, где решили выделить один день в году для официального выражения благодарности и уважения ко всем прекрасным вещам в мире.

21 сентября празднуют Международный фестиваль бананов. Этот праздник посвящен одному из самых популярных фруктов в мире – банана. Целью фестиваля является популяризация бананов и их полезных свойств, а также повышение осведомленности об их значении в питании и культуре.

Также 21 сентября Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Этот праздник был начат в 1994 году по инициативе Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer's Disease International) для повышения осведомленности об этом заболевании и поддержке пациентов и их семей.

А еще 21 сентября Международный день уборки прибрежных территорий. Выпадает на третью субботу сентября. Этот день является важным глобальным событием, направленным на сохранение и защиту наших океанов, волн и пляжей. Миллионы волонтеров по всему миру собираются вместе, чтобы убрать мусор с пляжей и водных путей, снизить загрязнение морской среды и защитить морскую жизнь.

21 сентября празднуют Международный день борьбы с монокультурными насаждениями. Этот праздник был начат в 2004 году во время встречи общественной сети, активно выступавшей против промышленных плантаций деревьев в Бразилии.