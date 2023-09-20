Какой завтра, 21 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 21 сентября, День мира в Украине и Международный день мира. Верующие чтят память апостола от семидесяти Кодрата. До Нового года остался 101 день.

21 сентября 2023 года — четверг. 575-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 сентября, церковный праздник

21 сентября в церковном календаре – день памяти апостола от семидесяти Кодрата. Согласно церковным преданиям, он обратил в христианство немало язычников, что не могло не вызвать ненависти у идолопоклонников. Однажды разъяренная толпа язычников напала на Кодрата и побила его камнями. Кодрат остался жив, но язычники его успели схватить и бросить в тюрьму, где он умер от голода.

Что запрещено делать в этот день

Ни в коем случае ничего не поднимайте с перекрестка.

Также не стоит стоять на пороге, потому что можно навлечь в дом беду.

Запрещено свататься, потому что пара скоро распадется.

Народные приметы и традиции на 21 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода в этот день указывает, какой она будет в октябре;

листья на берегу начинают желтеть с верхушки — зима придет рано;

много орехов и мало грибов — к снежной и суровой зиме;

день холодный, но ночью потеплело — зима будет снежной и достаточно холодной;

дует северо-западный ветер — до морозной зимы.

21 сентября много орехов и мало грибов — к снежной и суровой зиме / Фото: pixabay.com

Считалось, что этот день считается удачным для лечения лёгких, обследования здоровья. В народе также дату называли удачной для богачей и торговцев. Верили, что в эту дату можно разбогатеть, поэтому на эту дату часто назначали большие продажи или переговоры. Верили, что это единственный день в году, когда беснуются на земле злые духи, потому от них трудно защититься.

Погода на 21 сентября

Завтра, 21 сентября, в Киеве утром тучи рассеются и больше не появятся без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +16 ночью. Во Львове — +26 днем и +14 ночью. В Харькове — +25 днем и +13 ночью. В Одессе — +26 днем и +16 ночью.

Памятные даты 21 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 сентября:

1922 год — американский президент Уоррен Гардинг поддерживает идею создания еврейского государства в Палестине;

1933 год — в Лейпциге начинается судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага;

1940 год — в Лондоне принимают решение использовать метро как бомбоубежище;

1940 год — открывают Львовский театр оперы и балета;

1991 год — на референдуме 99% избирателей голосуют за независимость Армении;

1998 год — по американскому телевидению показывают запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински;

2000 год — американская певица Барбра Стрейзанд объявляет о том, что она покидает сцену;

2019 год — стартует украинский фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" в Киеве.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 сентября

Какие завтра именины: Иван, Георгий.

Талисманом человека, рожденного 21 сентября является хризопраз. Камень относят к группе полупрозрачных халцедонов зелёного цвета. Издавна считалось, что хризопраз является отличным средством для лечения глаз и улучшения зрения.

В этот день родились:

1885 год — украинский композитор, пианист Томас де Гартман;

1965 год — украинский биатлонист, участник Олимпийских игр (1994), отец Олимпийской чемпионки (2014) Юлии Джимы Валентин Джима.

Какой завтра день в Украине и мире

21 сентября в Украине и мире отмечают День мира в Украине и Международный день мира / Фото: Pexels

21 сентября в Украине и мире празднуют День мира в Украине и Международный день мира. Главная цель этого дня состоит в пропаганде мирных инициатив и ослабить военное напряжение. Движение за мир постоянно переживает периоды спадов и подъемов. Лишь в начале XX века появилась идея ненасилия известная как пацифизм. Однако ее суть известна давно. Еще за 500 лет до нашей эры Сиддхартха Гаутама (Будда) учил, что нельзя вредить ни одному живому существу на Земле, а философ Сократ утверждал, что хороший человек никогда не сделает ничего плохого другому.

Также 21 сентября Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера является разновидностью старческой деменции, которая наблюдается у людей от 65 лет. Главные симптомы: потеря памяти, замедление умственной деятельности, неспособность выстраивать логические цепочки, нарушение речи и т.д. Этот процесс может длиться годами и причиняет страдания не только больным, но и их родственникам.

А еще 21 сентября Всемирный день благодарения. Впервые праздник отпраздновали в 1965 году на Гавайях, когда на международном собрании решили выделить один день в году для официальной благодарности всем тем прекрасным вещам, которые существуют в мире.

21 сентября празднуют День нулевых выбросов. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания к проблемам загрязнения нашей атмосферы. Еще в 80-х годах прошлого века в Канаде было предложено провести особый экологический праздник и уменьшить в этот день выбросы в воздух продуктов сгорания угля, нефти и газа. Дату выбрали потому, что в 2008 году в США запустили веб-сайт, на котором основной девиз был "Дадим планете один выходной день в году".

Также 21 сентября День мини-гольфа. Праздник был создан еще в начале XIX века. Мини-гольф изобрели, чтобы к этому виду спорта могли приобщиться женщины, ведь в Шотландии викторианской эпохи поднимать клюшку выше уровня плеч считалось неприлично. Поэтому женщины не могли на равных приобщиться к интересной игре.