Какой праздник 21 сентября 2025 года / © ТСН

21 сентября 2025 года — воскресенье. 1306-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 21 сентября, верующие отмечают день памяти святого апостола Кондрата. Кондрат, как и другие семьдесят апостолов, получил призвание не быть среди двенадцати главных апостолов, а нести Слово Божие к отдаленным народам. Традиционно считается, что он проповедовал в разных странах, включая Малую Азию и Грецию, призывая людей к вере во Христа. Его деятельность была связана с утверждением христианского сообщества и обращением язычников.

Что нельзя делать 21 сентября

Не стоит начинать большие ремонтные работы — чрезмерная активность в хозяйстве в этот день может “разбудить конфликты” в семье.

Не рекомендуется брать большие кредиты — день считается неблагоприятным для крупных финансовых решений.

Запрещается вступать в споры и повышать голос — 21 сентября символизирует мир и гармонию, поэтому эмоциональные конфликты могут привлекать негатив в жизнь.

Народные приметы и традиции на 21 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

большая утренняя роса, долго держится — до теплой и сухой осени;

сильный северный ветер — ждите зимних морозов;

низкие, темные облака — будет теплая и ясная осень;

утренний туман над полями и реками — до урожайного следующего года.

21 сентября утренний туман над полями и реками — до урожайного следующего года / © unsplash.com

В народе 21 сентября называлось День урожая. Именно в этот период начинали подготовку к уборке последних плодов и подготовке земли к зиме.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Александр, Петр.

Талисманом человека, рожденного 21 сентября, является хризопраз. Разновидность халцедона, отмеченная ярким, насыщенным зеленым оттенком. Веками его считали камнем, пробуждающим творческую энергию и помогающим человеку раскрыть свои природные способности и таланты.

В этот день родились:

1885 год — Томас де Гартман, украинский композитор, пианист;

1944 год — Иван Бяков, украинский советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион;

1965 год — Валентин Джима, украинский биатлонист, участник Олимпийских игр (1994).

Памятные даты 21 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 сентября:

1922 год — президент США Уоррен Гардинг выражает поддержку идее создания еврейского государства в Палестине;

1933 год — в Лейпциге начинается судебный процесс над коммунистами, обвиняемыми в поджоге рейхстага;

1940 год — в Лондоне принимают решение использовать метро как убежище при бомбардировках;

1940 год — во Львове открывает свои двери Львовский театр оперы и балета;

1962 год — после 48 лет отсутствия, с момента отъезда из России 1914, в СССР с двумя концертами возвращается Игорь Стравинский;

1991 год — на референдуме почти 99% избирателей поддерживают независимость Армении;

1998 год — американские телеканалы показывают видеозапись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински;

2000 год — певица Барбра Стрейзанд объявляет о завершении своей концертной карьеры;

2019 год — в Киеве начинается украинский фестиваль “Comic Con Ukraine 2019”;

2022 год — после неудачного наступления на Украину президент России Владимир Путин объявляет мобилизацию.

Какой завтра праздник в Украине и мире

21 сентября Всенародный день отца / © unsplash.com

21 сентября в Украине празднуют День работника леса. Профессиональный праздник людей, охраняющих своим трудом, восстанавливают и приумножают лесные богатства страны. Лес — это не только природное богатство, но и легкие нашей планеты, источник чистого воздуха, воды и среда обитания многих видов флоры и фауны. День работника леса напоминает о важности заботы о природе и ответственности за ее сохранение.

Также 21 сентября Всенародный день отца. Праздник, посвященный почитанию роли отца в семье и обществе. Оно приходится на третье воскресенье сентября, и оно призвано подчеркнуть важность ответственного родительства и воспитания детей. Это праздник не только для семей, но и для всего общества, напоминая о том, что сильная и гармоничная семья строится на любви, уважении и поддержке.

А еще 21 сентября Международный день мира (День мира в Украине). День мира был установлен в 1981 году, а первое его празднование состоялось в 1982 году. ООН определила, что этот день является глобальным призывом к прекращению огня и содействию миру во всем мире. Этот день напоминает, что мир — это не только отсутствие войны, но гармония, взаимоуважение и сотрудничество на всех уровнях жизни.

21 сентября празднуют Всемирный день благодарения. Праздник, посвященный осознанию и выражению благодарности за жизнь, людей, опыт и все благословения, которые мы получаем. Общая идея праздника одна — научить ценить то, что мы имеем, и делиться благодарностью с другими.

Также 21 сентября Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Он посвящен повышению осведомленности об этой нейродегенеративной болезни и поддержке пациентов и их семей. Болезнь Альцгеймера влияет на память, мышление, поведение и способность выполнять повседневные задачи.

А еще 21 сентября Международный фестиваль бананов. Колоритный праздник, который отмечают в разных уголках мира, объединяя людей вокруг любви к этому вкусному тропическому фрукту. Эти фестивали часто сочетают гастрономические удовольствия, культурные мероприятия и развлечения для всей семьи.

21 сентября празднуют Международный день борьбы с монокультурными насаждениями. Экологический праздник. Дата была выбрана не случайно, поскольку 21 сентября в Бразилии празднуют День дерева, а в 2004 году именно в этот день во время встречи общественной сети, активно выступавшей против промышленных плантаций деревьев в Бразилии, был начат этот день.