Какой завтра, 21 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

21 января 2024 года — воскресенье. 697-й день войны в Украине.

Какой завтра, 21 января, церковный праздник

21 января в церковном календаре – день памяти преподобного Максима Исповедника. Он жил в VII веке и получил должность советника императора Ираклия. В то же время появляется монофелитская ересь, по которой у Иисуса Христа была только одна воля, а не две. Тогда Максим оставил свою службу и постригся в монаха. Большинство в свое время посвящал борьбе с еретиками. Он даже отправился в Рим, чтобы убедить папу Мартина не принимать новое учение. Однако императоры решили, что эта наглость и сослали преподобного вместе с папой в Херсонес. Максим там умер.

Что нельзя делать 21 января

До рассвета старайтесь не выходить из дома на улицу.

Лучше не ссориться и не конфликтовать.

Запрещено давать и брать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 21 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ночью хорошо видна луна — день будет ясный, а летом ждите хорошего урожая;

солнечная и малооблачная погода – морозы еще задержатся;

птицы летают низко над землей к непогоде;

погода ясная – весна придет рано;

сухой и холодный день – ждите жаркий август;

луна взойдет в облаках – ржи будет много;

погожий день.

21 января птицы летают низко над землей к непогоде / Фото: Pexels

В народном календаре день назывался Максим Исповедник. Крестьяне по народным приметам определяли судьбу будущего урожая. А супруги обязательно выходили во двор, взявшись за руки. Потом подходили к деревьям, встряхивали с них снег и говорили: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 января

Какие завтра именины: Валериан, Евгений, Максим, Феодосий, Иван, Игнат, Оскар, Стефан и Лаврентий, Анна, Анастасия, Иполита, Агния, Офелия, Клавдия.

Талисманом человека, рожденного 21 января является гиацинт. Первые упоминания об этом камне датируются еще IV веком до нашей эры. Гиацинт давно называли камнем несчастной любви. Поэтому его запрещали носить юным лицам, чтобы не испортить судьбу.

В этот день родились:

1881 год — поэт, автор слов песни-гимна "Ой в лугу красная калина" Степан Чарнецкий;

1915 год – украинский летчик Королевских военно-воздушных сил Великобритании времен 2-й мировой войны Михаил Опаренко;

1992 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину 2022 года, Герой Украины Олег Адамовский.

Памятные даты 21 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 января:

1506 год — по распоряжению Папы Римского Юлия II образуют армию Ватикана — Швейцарскую гвардию;

1542 год — английский парламент осуждает за государственную измену женщину Генриха VIII Екатерину Говард;

1751 год — Ефим Дараган становится киевским полковником;

1790 год – день создания гильотины;

1793 год — Людовик XVI, король Франции, гильотированный на Площади Революции;

1796 год — Эдвард Дженнер открывает метод вакцинирования от оспы;

1840 год — француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открывает новую южную землю (Антарктиду), которой дает имя своей жены — Земля Адели;

1846 год — напечатают первый номер английской газеты "Лондон Дейли Ньюз";

1899 год — немецкая компания "Адам Опель", которую братья Опели основали для производства швейных машин, начинает производство автомобилей;

1900 год – на англо-бурскую войну отправляют первых канадских военных;

1911 год – первое автомобильное ралли в Монте-Карло;

1919 год — на конгрессе венгерских русинов в Хусте делегаты Закарпатья принимают воссоединить Закарпатскую Украину с Соборной Украиной;

1919 год – Dáil Éireann (революционный парламент Ирландии) принимает Ирландскую декларацию независимости;

1922 год – в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому;

1934 год – вводят в эксплуатацию Харьковский турбогенераторный завод;

1947 год — после отставки Джеймса Бирнса новым госсекретарем США становится генерал Джордж Маршалл, что означало переход от политики "терпимости" к политике "сдерживания" коммунизма;

1952 год – итальянские ученые объявляют, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;

1954 год — в Гротоне, штат Коннектикут, спускают на воду первую подлодку с ядерным реактором "Наутилус";

1959 год – образуют Европейский суд по правам человека, целью которого является осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека;

1964 год – В Республике Китай происходит попытка государственного переворота;

1966 год — солист группы "The Beatles" Джордж Гаррисон женится на фотомодели Патти Бойд;

1968 год — происходит одно из самых масштабных сражений в ходе Вьетнамской войны между народной армией Вьетнама и Корпусом морской пехоты США за военную базу Кхесань;

1976 год — стартуют плановые рейсы самолетов "Конкорд" авиакомпании British Airways по маршрутам Лондон — Бахрейн и Париж — Рио-де-Жанейро;

1978 год — Олекса Гирнык совершает самосожжение у могилы Шевченко в знак протеста против русификации;

1981 год – в Северной Ирландии начинается производство культового автомобиля DeLorean DMC-12;

1985 год – празднуют День объятий;

1989 год — 120-летняя американка Августа Бунж становится прапрапрабабушкой;

1990 год — около трех миллионов украинцев берутся за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Соединения;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Монголией;

2001 год — Пол МакКартни становится первым музыкантом, совокупная стоимость имущества которого превысила один миллиард долларов.

Погода на 21 января

Завтра, 21 января, в Киеве облачно, днем возможен небольшой мокрый снег. Во Львове облачно с прояснениями, а во второй половине дня возможен мелкий снег. В Харькове облачно с прояснениями, небольшой снег. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве -3 днем и -9 ночью. Во Львове -2 днем и -6 ночью. В Харькове -3 днем и -6 ночью. В Одессе +1 день и -2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 января в Украине и мире празднуют Международный день объятий / Фото: Pexels

21 января в Украине и мире празднуют Международный день объятий. Позитивный праздник, означающий, что в этот день все люди могут обнимать друг друга, чтобы принести теплые эмоции. Оно было начато в 1986 году в штате Мичиган, США. А необычная идея была подброшена пастором одной из церквей – Кевином Заборни. Он утверждал, что американцы очень часто ведут себя слишком сдержанно и не показывают чувств. Праздник сначала был начат в узком кругу, но очень быстро распространился.

Также 21 января Международный день детского праздника. В этот день дети должны отложить гаджеты и выйти на улицу, чтобы поиграть со своими сверстниками. Из-за современных технологий малыши легко теряют чувство времени, забывая, что развлечения с друзьями являются важной частью детства. Праздник основала Илона Вилума, которая была мамой и генеральным директором GIGI Blocks.

А еще 21 января Всемирный день снега. Хотя зима это пасмурное время года, когда дни короткие, а ночи долгие, многие ждут ее с нетерпением, поскольку она дарит нам снег. Пушистый иней, изысканные снежинки и сугробы — снег может быть разным, но он всегда вызывает чувство чистоты, восхищения и восторга, создавая на улице сказочную атмосферу. Праздник был создан в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Главная его цель состоит в привлечении детей и молодежи к активному отдыху зимой.

21 января празднуют Всемирный день религии. На планете Земля живут разные народы, имеющие свое мировоззрение и вероисповедание. Наиболее распространенными религиями по количеству последователей в мире являются христианство, ислам и иудаизм. Создали день религии представители бахаизма. Это иранское учение, основанное на единстве Бога и народов. Эта религия прославляет Христа, Кришну, Магомета, Заратусту и других известных исторических и мифических личностей.

Также 21 января Международный день тренировочных штанов. Впервые он прошел в 2009 году. Такой удобный элемент гардероба был создан компанией Le Coq Sportif. Она первой начала производить специальную одежду для спортсменов. Случилось это в 1882 году. Тренировочные штаны были разработаны в 1920-х годах и предварительно они создавались только для спортсменов. Это были обычные вязаные брюки из джерси серого цвета. Они легко тянулись и не ограничивали движения. Спортивные штаны смогли завоевать мир своим удобством. Поэтому их стали носить не только во время тренировок или соревнований.