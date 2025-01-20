Какой завтра, 21 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

21 января 2025 года — вторник. 1063-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

21 января в церковном календаре – день памяти святого исповедника Максима. Он родился в Константинополе и получил блестящее образование, служил секретарем императора Ираклия. Позже он стал монахом и посвятил свою жизнь защите православной веры, особенно в борьбе с ересью монофелитства. Максим Исповедник был известен своим глубоким теологическим мнением и многочисленными трудами. Он боролся за признание двух волей Христа – божественной и человеческой, что являлось важным аспектом христианской догматики. Максим страдал от преследований за свои взгляды и был сослан, где и скончался мученической смертью. Позже он был канонизирован и признан одним из величайших святых и богословов в христианстве.

Что нельзя делать 21 января

Не следует ссориться, злословить, конфликтовать.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Запрещается выходить из дома до рассвета.

Народные приметы и традиции на 21 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: луна сошла в облаках — будет много ржи;

мало облаков и солнечная погода — к сильным морозам;

погожий день — такая же будет и весна;

птицы летают низко — к непогоде.

21 января птицы летают низко к непогоде / Фото: Unsplash

По народным поверьям, крестьяне в этот день пытались определить, каким будет будущий урожай. Супружеская пара проводила особый ритуал со снегом, чтобы укрепить отношения. Они брались за руки, подходили к дереву во дворе, встряхивали снег и приговаривали "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 января

Какие завтра именины: Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна.

Талисманом человека, рожденного 21 января является гиацинт. Камень считается сильным оберегом от бед и бед. Гиацинт также защищает от разных заболеваний.

В этот день родились:

1881 год — поэт, автор слов песни-гимна "Ой в лугу красная калина" Степан Чарнецкий;

1969 год – украинский футболист и тренер Андрей Анненков;

1992 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину 2022 года, Герой Украины Олег Адамовский.

Памятные даты 21 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 января:

1506 год — по распоряжению Папы Римского Юлия II образуют армию Ватикана — Швейцарскую гвардию;

1542 год — английский парламент осуждает за государственную измену женщину Генриха VIII Екатерину Говард;

1790 год — создают гильотину;

1793 год — Людовик XVI, король Франции, гильотинированный на Площади Революции;

1796 год — Эдвард Дженнер открывает метод вакцинирования от оспы;

1846 год — печатают первый номер английской газеты "Лондон Дейли Ньюз";

1899 год — немецкая компания "Адам Опель", которую братья Опели основали для производства швейных машин, начинает производство автомобилей;

1900 год — на англо-бурскую войну отправляют первых канадских военных;

1911 год — первое автомобильное ралли в Монте-Карло;

1919 год — на конгрессе венгерских русинов в Хусте делегаты Закарпатья принимают решение воссоединить Закарпатскую Украину с Соборной Украиной;

1922 год — в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому;

1934 год — вводят в эксплуатацию Харьковский турбогенераторный завод;

1947 год — после отставки Джеймса Бирнса новым госсекретарем США становится генерал Джордж Маршалл, что означало переход от политики "терпимости" к политике "сдерживания" коммунизма;

1952 год — итальянские ученые объявляют, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;

1959 год — образуют Европейский суд по правам человека, целью которого является осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека;

1964 год — в Республике Китай происходит попытка государственного переворота;

1968 год — происходит одно из самых масштабных сражений в ходе Вьетнамской войны между народной армией Вьетнама и Корпусом морской пехоты США за военную базу Кхесань;

1978 год — Олекса Гирнык совершает самосожжение у могилы Шевченко в знак протеста против русификации;

1989 год — 120-летняя американка Августа Бунж становится прапрапрабабушкой (наибольшее количество живущих одновременно поколений в одной семье);

1990 год — около трех миллионов украинцев берутся за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Соединения;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Монголией;

2001 год — Пол Маккартни становится первым музыкантом, совокупная стоимость имущества которого превысила один миллиард долларов.

Погода на 21 января

Завтра, 21 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +1 день и 0 ночью. Во Львове — +4 день и 0 ночью. В Харькове — +1 день и -1 ночью. В Одессе — +4 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

21 января в Украине и мире празднуют Международный день объятий / Фото: Unsplash

21 января в Украине и мире празднуют Международный день объятий. Этот праздник был начат в 1986 году американцами, Кевином Заборни и Беном Нобби, с целью популяризации объятий как способа выражения поддержки, любви и тепла. Они решили создать день, когда люди смогут обнимать друг друга без каких-либо запретов или предубеждений. День объятий не особых официальных требований или празднований, но люди по всему миру используют этот день, чтобы обменяться объятиями, дарить положительные эмоции и снимать стресс. Считается, что объятия улучшают настроение, снижают уровень тревоги и могут повысить уровень окситоцина, гормона, который помогает уменьшить стресс и способствует созданию эмоциональной связи между людьми. Международный день объятий не ограничивается определенной культурой или возрастной группой, и этот праздник поддерживается людьми разных национальностей, религий и социальных классов.

Также 21 января Международный день детского праздника. Целью этой целью является обратить внимание на важность обеспечения детей необходимыми условиями для развития, образования, здоровья и благополучия. Международный день детского праздника во многих странах сопровождается разнообразными мероприятиями для детей: праздничным концертом, играми, конкурсами, спортивными соревнованиями и другими развлекательными программами.

А еще 21 января Международный день тренировочных штанов. Это неформальный праздник, который отмечают люди по всему миру, чтобы продемонстрировать свою любовь к комфорту и расслабленному стилю. Тренировочные штаны стали популярны благодаря своему удобству и практичности, а этот праздник является поводом для того, чтобы одеть их и наслаждаться ощущением уюта. Международный день тренировочных штанов не имеет официальной истории или глубокого культурного значения, но он стал популярным из-за феномена, когда люди ищут возможность отдохнуть от повседневных обязательств и одеть удобную, свободную одежду. Праздник получил популярность среди людей, которые ценят комфортную одежду для дома, спорта или просто для расслабления. Это также отличный повод для людей поделиться впечатлениями о своих любимых парах тренировочных штанов или отметить день без строгого дресс-кода, например, дома или на работе, если условия позволяют. Это неофициальный праздник, подчеркивающий важность комфорта и дающий возможность расслабиться в стиле тренировочных штанов.