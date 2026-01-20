Какой праздник 21 января 2026 года / © ТСН

21 января 2026 года — среда. 1427 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

21 января верующие празднуют День памяти святого исповедника Максима

Завтра, 21 января, верующие празднуют День памяти святого исповедника Максима. Христианский святой, живший в раннехристианскую эпоху. Он известен своей твердой верой и стойкостью во время гонений на христиан. За свою преданность Христу испытал страдания и преследования, но не отрекся от веры. Его чтят как пример мужества и духовной преданности.

21 января в Украине и мире празднуют Международный день объятий

21 января в Украине и мире празднуют Международный день объятий. Его идея — напомнить людям о тепле, поддержке и положительном влиянии физического контакта на эмоциональное состояние. Обьятия снижают уровень стресса, повышают настроение и укрепляют отношения между людьми. Этот день — прекрасный случай сказать близким «я тебя поддерживаю» без слов и подарить искреннее внимание.

21 января Международный день тренировочных штанов

Также 21 января Международный день тренировочных штанов. Неофициальный веселый праздник, поощряющий людей уделять внимание комфорту, расслаблению и освобождению от строгих дресс-кодов — то есть надевать свои любимые тренировочные штаны и наслаждаться комфортным днем. Идея праздника родилась в интернет-культуре в конце 2000-х — точное происхождение неизвестно, но популярность оно получило благодаря соцсетям, где люди делились фотографиями в штанах и ценили простоту и удобство в повседневной жизни.

21 января Международный день детского праздника

А еще 21 января Международный день детского праздника. Неофициальный праздник, поощряющий весело и активно отмечать детство и проводить время с детьми в радостных активностях. В частности, этот день призывает детей отложить гаджеты, выйти на улицу, играть с друзьями, развивать физическую активность и социальные навыки из-за игр и общения с другими детьми.