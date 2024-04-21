Какой завтра, 22 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 22 апреля, Международный день Матери Земли. Верующие чтят память преподобного Теодора. До Нового года осталось 253 дня.
22 апреля 2024 года – понедельник. 789-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
22 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Теодора. Он родился в городе Сикея в Галатии. В шестилетнем возрасте увидел пророчество от святого Георгия. Тогда святой сказал, что Господь хочет привлечь мальчика к себе. В юношеском возрасте Теодор много молился и постился. В 14-летнем возрасте уединился в пещере, где подвизался. Впоследствии стал настоятелем монастыря, а позже епископом. Через десять лет снова уединился.
Что нельзя делать 22 апреля
- Не стоит рассказывать свои сны.
- Нельзя делать ничего важного, лучше перенесите эти дела на другой день.
- Запрещено оскорблять птиц, охотиться за ними.
Народные приметы и традиции на 22 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: услышать, как кукушка кукует, — к теплой погоде;
- за окном ясно и тепло – пора начинать полевые работы;
- днем на небе появилась радуга – будет много меда;
- пчелы улетают далеко от улья – май будет теплым;
- гроза означает, что урожай будет хорошим.
Наши предки в этот день начинали высаживать в открытую почву лук. В народе день называли "Ведьмины хороводы". Верили, что на охоту выходят ведьмы, а потому пытались сидеть дома.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 апреля
Какие завтра именины: Лука, Виталий, Всеволод, Федор (Теодор).
Талисманом человека, рожденного 22 апреля является альмандин. Относится к семейству гранатов. Камень отличается ярким и насыщенным цветом. Давно верили, если постоянно носить альмандин, то нервная система будет лучше работать.
В этот день родились:
- 1928 год — украинский философ, президент общества "Знания" Украины Владимир Шинкарук;
- 1956 год – украинская актриса Наталья Сумская;
- 1974 год — украинский стронгмен, обладатель титула "Самый сильный человек мира — 2004" Василий Вирастюк.
Памятные даты 22 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 апреля:
- 1370 год — по приказу французского короля Карла V закладывают первый камень в фундамент крепости Бастилия;
- 1500 год — экспедиция португальца Педру Альвареша Кабрала первой из европейцев достигает берегов Бразилии и провозглашает ее собственностью Португалии;
- 1760 год — на одном из музыкальных вечеров в Лондоне проходит дебют роликовых коньков;
- 1838 год – впервые пароход пересекает Атлантический океан;
- 1915 год — возле бельгийского города Ипр немцы впервые совершают удачную газовую атаку (хлор);
- 1921 год — городские власти Чикаго принимают решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, которые будут появляться на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками;
- 1922 год — в городе Подебрады (Чехословакия) открывают Украинскую хозяйственную академию;
- 1943 год — Альберт Гофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД;
- 1952 год — 35 миллионов американцев становятся свидетелями прямого репортажа с места испытаний ядерной бомбы в штате Невада;
- 1965 год — принимают решение о создании в Киеве радиостанции "Луч";
- 1967 год — в Греции путем вооруженного переворота к власти пришла хунта "черных полковников";
- 1969 год – в Хьюстоне впервые проводят удачную операцию по трансплантации человеческого глаза;
- 1970 год – В США впервые в мире происходит празднование Дня Земли.
Погода на 22 апреля
Завтра, 22 апреля, в Киеве облачно, ночной дождь поутру закончится, но поздно вечером начнется снова. Во Львове по утрам солнечно, но потом небо затянут тучи, без осадков. В Харькове облачно, целый день будет дождь. В Одессе ясное утро сменится облачным днем, после полудня возможен мелкий дождь, который к вечеру закончится.
Температура воздуха в Киеве +9 днем и +5 ночью. Во Львове +11 день и 0 ночью. В Харькове +11 днем и +6 ночью. В Одессе 16 днем и 8 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
22 апреля в Украине и мире празднуют Международный день Матери-Земли. Ведь действительно Земли — это наша Матерь-кормилица, общий дом всего человечества. Но часто отношение человека к своему дому является только потребительским. Немногие из нас осознают тот факт, насколько мы влияем на состояние планеты. Поэтому и была создана дата, которая помогает каждому задуматься, что он может сделать для Земли. Впервые праздник отпраздновали в 2010 году. Его создали по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Хотя история праздника имеет гораздо более глубокую историю.
1971 один из сенаторов США предложил идею ежегодно праздновать неделю Земли. В американском руководстве идею восприняли положительно, также активно поддержали ее обычные граждане страны. С того времени в США ежегодно третье воскресенье апреля было Неделей Земли, а сенатор получил награду. С 1990 празднование распространилось на другие страны мира.
Также 22 апреля Всемирный день селфи Земли. Ежегодное событие, которое было создано для того, чтобы показать, насколько разнообразна наша планета. Впервые праздник отпраздновали в 2014 году по инициативе NASA, поощрявшей всех людей на планете сделать селфи на фоне местной природы, а затем поделиться им в социальных сетях.