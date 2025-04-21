Какой праздник 22 апреля 2025 года / © ТСН

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22 апреля 2025 года — вторник. 1154-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 22 апреля, верующие празднуют день памяти преподобного Теодора Секиота. Он был выдающимся христианским святым, чья деятельность связана с монастырской жизнью и духовными подвигами. Его память празднуется в православной церкви 22 апреля.

Теодор Секиот родился в VII веке в Антиохии (современная Сирия). Сначала он был мирянином и жил обычной жизнью. Однако, осознав свое призвание, он решил посвятить себя Богу, вступив в монастырь. В монастыре Теодор отличался суровой аскезой, великим духовным подвигом и глубокой верой.

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Одной из основных черт его жизни была аскетическая практика, направленная на очищение души через покаяние, молитвы и добрые дела. Теодор активно проповедовал о важности духовной борьбы и необходимости серьезного отношения к религиозным обязанностям.

Святой Теодор Секиот также известен своей помощью ближним и содействием развитию духовной жизни среди христиан. Его святость и мудрость стали примером для многих.

Что нельзя делать 22 апреля

Нельзя есть слишком много — этот день иногда считался временем духовного очищения, поэтому в некоторых местах люди пытались соблюдать умеренность в пище.

Запрещается брать деньги взаймы — в этот день рекомендуется избегать финансовых сделок и долгов, поскольку считается, что это может привести к финансовым трудностям.

Не следует ссориться или иметь конфликты — в этот день рекомендуется избегать ссор и негативных эмоций.

Народные приметы и традиции на 22 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

облачная погода — к дождливому лету;

идет дождь — ждите богатый урожай картофеля;

солнечный день — лето будет засушливым и жарким;

на траве утром роса — к влажному лету;

ясное небо — ждите большой урожай.

В народе 22 апреля носило название Луковый день. В этот день люди часто высаживали лук и начинали активно работать на огородах. Это была важная дата для начала полевых работ, особенно для посадки лука, поскольку этот день считался благоприятным для посадки этой культуры.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 апреля

Какие завтра именины: Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Остап, Платон, Федор.

Талисманом человека, рожденного 22 апреля, является альмандин. Он принадлежит к семейству гранатов и отличается ярким и насыщенным цветом. Уже давно существует поверье, что постоянное ношение этого камня положительно влияет на работу нервной системы.

В этот день родились:

1928 год — Владимир Шинкарук, украинский философ, президент общества “Знания” Украины;

1956 год — Наталья Сумская, украинская актриса;

1974 год — Василий Вирастюк, украинский стронгмен, обладатель титула “Самый сильный человек мира — 2004”.

Памятные даты 22 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 апреля:

1370 год — французский король Карл V начал строительство крепости Бастилия, заложив первый камень в ее фундамент;

1500 год — португальский мореплаватель Педру Алвариш Кабрал стал первым европейцем, достигшим берегов Бразилии, провозгласив ее частью Португалии;

1760 — в Лондоне во время музыкального вечера состоялся дебют роликовых коньков. Бельгийский музыкант, скрипач, попытался продемонстрировать свое изобретение, но не успел поразить публику, как врезался в зеркало;

1838 год — английское судно “Сириус” стало первым пароходом, преодолевшим Атлантический океан, путешествуя от Саутгемптона в Нью-Йорк за 18 дней и 10 часов, обогнав «Грейт Вестерн» на несколько часов;

1915 год — в Бельгии, возле Ипр, немцы провели первую успешную хлорную газовую атаку;

1918 год — под командованием Петра Болбочана Крымская группа Армии УНР захватила Джанкой и отправилась в Симферополь, выполняя тайный приказ правительства УНР;

1921 год — в Чикаго приняли решение штрафовать женщин, которые появляются на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками;

1922 год — в Чехословакии, в городе Поебрады, была основана Украинская хозяйственная академия, которая впоследствии стала Технически хозяйственным институтом;

1943 год — Альберт Гофманн впервые обнародовал информацию о галлюциногенных свойствах ЛСД;

1952 год — 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого эфира испытаний ядерной бомбы в Неваде;

1965 год — в Киеве было принято решение о создании радиостанции “Промінь”;

1967 год — в Греции произошел вооруженный переворот, в результате которого к власти пришла хунта “черных полковников”;

1969 год — в Хьюстоне была успешно проведена первая трансплантация человеческого глаза;

1970 год — в США состоялось первое празднование Дня Земли;

2004 год — в КНДР произошла крупная катастрофа: столкнулись два поезда, один из которых перевозил бензин, а другой взрывоопасные вещества. В результате аварии погибли около 3000 человек, а вокзал был полностью разрушен.

Какой завтра праздник в Украине и мире

22 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день селфи Земли. Это неформальный праздник, суть которого состоит в том, чтобы поощрить людей делать селфи на фоне природы, привлекая тем самым внимание к важности охраны окружающей среды.

Этот день призван напомнить людям о необходимости сохранять нашу планету и способствовать развитию экологического сознания.

Также 22 апреля Международный день Матери-Земли. Этот день возник благодаря инициативе Боливии, предложившей в 2008 году идею Матери-Земли как символа связи между людьми и природой. Мать-Земля представляется как живое существо, которое следует беречь и защищать, учитывая его потребности в процессе развития человеческого общества.

В этот день во всем мире организуют различные мероприятия, способствующие сохранению окружающей среды — экологические акции, очистка территорий, высадка деревьев, семинары и конференции по охране природы. Особо акцентируется внимание на проблемах, таких как изменение климата, загрязнение воды и воздуха, и снижение биоразнообразия.