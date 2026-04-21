22 апреля 2026 года — среда. 1518-й день войны в Украине.

22 апреля верующие празднуют День памяти преподобного Теодора Сикеота

Завтра, 22 апреля, верующие празднуют День памяти преподобного Теодора Сикеота. С юных лет он стремился к духовной жизни: уединялся, постился и молился. Впоследствии стал монахом и прославился суровым подвигом, даром исцеления и прозорливости. Его избрали епископом города Анастасиополя, однако из-за любви к уединению он покинул кафедру и вернулся в монашескую жизнь. Преподобный Теодор помогал людям, исцелял больных и наставлял в вере. После смерти его мощи стали источником чудес, а сам он почитается как великий святой в православной традиции.

22 апреля в Украине и мире празднуют Международный день Матери-Земли

22 апреля в Украине и мире празднуют Международный день Матери-Земли. Праздник посвящен заботе об окружающей среде, гармонии человека с природой и осознанию ответственности за будущее планеты. Праздник был официально провозглашен Организацией Объединенных Наций в 2009 году, хотя сама идея возникла гораздо раньше — в 1970 году в США, когда состоялась первая масштабная экологическая акция. Главная идея — напомнить, что Земля — это наш общий дом, и ее благополучие зависит от ежедневных действий каждого человека.

22 апреля Международный день секретаря

Также 22 апреля Международный день секретаря. Это профессиональный праздник людей, обеспечивающих организационную работу офисов и компаний. Оно приходится на среду последней полной недели апреля в пределах Недели административных профессионалов. Праздник был основан в 1952 году в США по инициативе профессиональных организаций и при поддержке Национальной ассоциации секретарей. Его целью было подчеркнуть важность профессии секретаря и привлечь больше людей в эту сферу.