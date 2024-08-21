Какой завтра, 22 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 22 августа, Международный день фольклора. Верующие чтят память святых мучеников Агатоника, Севериана и других. До Нового года остался 131-й день.

22 августа 2024 года — четверг. 911-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

22 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Агатоника, Севериана и других. Они были ранне-христианскими святыми, погибшими за свою веру во время правления императора Максимиана (284-305 гг.). Агатоник происходил из знатного рода и жил в Никомидии. Он был осведомлен в Священном Писании и обратил в христианство многих язычников. Вместе с ним мученическую смерть приняли также Зотик, Теопрепий, Акиндин, Севериан и Зенон. Их пытали и распяли на кресте за отказ принести жертву идолам.

Что нельзя делать 22 августа

Нельзя принимать и дарить подарки.

Не следует ругаться и злословить.

Запрещается сплетничать и лениться.

Народные приметы и традиции на 22 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: низко летает паутина – зима будет теплой, а если высоко – холодной;

теплая погода – такой же будет осень;

в лесу много грибов – ждите неудачную рыбалку;

в солнечных лучах быстро рассеялся туман – еще много дней продлится теплая погода.

22 августа в солнечных лучах быстро рассеялся туман — еще много дней продлится теплая погода / Фото: Unsplash

Особенно важно в этот день оберегать урожай. Наши предки верили, что нечистая сила способна его испортить. Для этого ночью выходили в поле, надев кожуха наизнанку, а голову повернув полотенцем.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 августа

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гаврило, Иван, Макар, Михаил, Федор, Ариадна.

Талисманом человека, рожденного 22 августа, является янтарь. Это смола хвойных деревьев, застывшая со временем. Издавна верили, что янтарь обладает особенной способностью накапливать электрический заряд. А еще может вылечить любую болезнь.

В этот день родились:

1920 год – американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери;

1966 год – украинская актриса кино и театра Ольга Сумская;

2001 год – американский профессиональный баскетболист Ламело Болл.

Памятные даты 22 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 августа:

1485 год — происходит битва при Босворте войны Красной и Белой роз;

1531 год — молдовский господарь Петр Рареш разбит войском Речи Посполитой под Гвоздцем возле Обертина;

1770 год — капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высаживается на восточном побережье Австралии, которое называет Новым Южным Уэльсом и объявляет владением британской короны;

1795 год — во Французской республике принимают Конституцию ІІІ года, ликвидирующую всеобщее избирательное право;

1864 год — подписывают первую Женевскую конвенцию, образуют общество Красного креста;

1868 год — Христиан Генрих Фридрих Петерс открывает астероид 102 Мириам;

1910 год — подписывают Договор о присоединении Кореи к Японии;

1918 год — происходит обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;

1919 год — Директория и правительство УНР принимают решение о переговорах с армией Деникина по установлению демаркационной линии между двумя армиями;

1992 год — президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передает президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.

Погода на 22 августа

Завтра, 22 августа, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, ночью дождь с грозой, который утром сменится мелким дождем и будет идти до середины дня. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, хотя днем возможно небольшое прояснение, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +30 днем и +22 ночью. Во Львове — +23 днем и +17 ночью. В Харькове — +34 днем и +23 ночью. В Одессе — +33 днем и +25 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 августа в Украине и мире празднуют Международный день фольклора / Фото: Unsplash

22 августа в Украине и мире празднуют Международный день фольклора. Этот праздник чествует богатство традиций, историй, танцев и искусства, составляющих фольклор разных культур. Этот день напоминает о важности сохранения и чествования уникального культурного наследия, объединяющего общины. Термин "фольклор" впервые употребил британский археолог Уильям Джон Томс 22 августа 1846 г. в статье, опубликованной в лондонском журнале "Atheneum".

Также 22 августа День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Это день чествования тех, кто отдал свою жизнь, защищая граждан, борясь с преступностью и обеспечивая безопасность страны. С момента обретения независимости Украины, во время исполнения служебных обязанностей погибли 1671 правоохранителей. Особенно много потерь было в ходе боевых действий на востоке Украины.

А еще 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Этот день был основан в 2019 году Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/73/L.85. Целью этого дня является память жертв насилия, которое осуществляется через религиозные или другие убеждения, а также повышение осведомленности о важности защиты прав человека.

22 августа Всемирный день растительного молока. Этот праздник был начат в 2017 году с целью привлечения внимания к преимуществам растительного молока и его влиянию на здоровье людей и окружающую среду. Растительное молоко производится из различных культур, таких как соя, миндаль, овес, рис и другие2. Оно не содержит лактозы, что делает его идеальным для людей с непереносимостью лактозы. Кроме того, растительное молоко часто обогащено витаминами и минералами, что делает его полезным для здоровья.