Какой завтра, 22 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 22 августа, Международный день памяти жертв актов насилия из религии или убеждений. Верующие чтят память апостола Матфея. До Нового года остался 131-й день.

22 августа 2023 года — вторник. 545-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 августа, церковный праздник

22 августа в церковном календаре – день памяти святого апостола Матфея. Родился он в Вифлееме и изучал Закон Божий с раннего детства, используя Священные Книги под руководством святого Симеона. Когда Иисус Христос явил Себя миру, Матфий сразу уверовал в него как в Мессию, стал следовать за ним неотступно. За это его избрали в список 70 апостолов.

После того, как Спаситель вознесся на небо, апостола Матфия жребием избрали в число 12 апостолов. А позже, вместе со всеми остальными, он стал свидетелем сошествия Святого Духа. Проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Умер после осуждения за распространение христианства. По одним источникам его забили камнями, по другим распяли на кресте.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит доить корову в одиночестве.

Нельзя ссориться, злословить, ругаться.

Запрещается менять свою деятельность или место работы.

Народные приметы и традиции на 22 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дует южный ветер с вихрями— зима будет снежной;

на Матвея жарко или идут дожди — такая же погода будет еще долго, а осень будет долгой;

утром обильная роса — к теплому и солнечному дню;

тихая вода после полудня — к спокойной осени и тихой зиме без метелей;

плохая погода показывает, что следующий год будет неурожайным.

22 августа утром обильная роса — к теплому и солнечному дню / Фото: Pexels

В народе говорили: "Матвой непогоду подпускает". То есть это означает, что осень становится все ближе, тёплые дни постепенно уходят, а ранки становятся прохладными.

Погода на 22 августа

Завтра, 22 августа, в Киеве ясными будут утро и вечер, днем возможна облачность, без осадков. Во Львове без осадков. В Харькове облачно, во второй половине дня ждите мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +21 ночью. Во Львове — +27 днем и +17 ночью. В Харькове — +27 днем и +18 ночью. В Одессе — +32 днем и +25 ночью.

Памятные даты 22 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 августа:

1485 год — происходит битва при Босворте войны Красной и Белой роз;

1531 год — молдовский хозяин Петр Рареш разбит войском Речи Посполитой под Гвоздцем возле Обертина;

1770 год — капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высаживается на восточном побережье Австралии, которое называет Новым Южным Уэльсом и объявляет владением британской короны;

1795 год — во Французской республике принимают Конституцию ІІІ года, ликвидирующую всеобщее избирательное право;

1864 год — подписывают первую Женевскую конвенцию, образуют общество Красного креста;

1868 год — Христиан Генрих Фридрих Петерс открывает астероид 102 Мириам;

1910 год — подписывают Договор о присоединении Кореи к Японии;

1918 год — происходит обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;

1919 год — во время наступления на Киев войска УНР занимают Житомир и станцию Попельня;

1919 год — Директория и правительство УНР принимают решение о переговорах с армией Деникина по установлению демаркационной линии между двумя армиями;

1992 год — президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передает президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 августа

Какие завтра именины: Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван.

Талисманом человека, рожденного 22 августа, является янтарь. Этот камень ценили еще с давних времен. Тогда верили, что янтарь способен лечить практически все болезни, особенно часто снимали головную боль.

В этот день родились:

1920 год — американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери;

1966 год — украинская актриса кино и театра Ольга Сумская.

Какой завтра день в Украине и мире

22 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день растительного молока / Фото: pixabay.com

22 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день растительного молока. Праздничная дата появилась в календаре недавно — в 2017 году. Инициатором создания выступил защитник по правам животных, выдающийся активист и соучредитель медиа-организации Plant Based News Робби Локи с участием Международной организации по информированию о продуктах питания ProVeg для того, чтобы был праздник в противовес Дню молока. Робби пытался таким образом обратить внимание общества на важнейшие преимущества растительного молока. В частности, оно отличается приятным вкусом, не содержит лактозы, насыщенной минералами и витаминами.

Также 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН, а именно резолюцией A/RES/73/296. Памятный день был создан для того, чтобы привлечь внимание общества к лицам, страдающим несправедливостью и издевательствами из-за своих религиозных убеждений.

А еще 22 августа День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Полицейские нашей страны чтят тех своих коллег, которые потеряли жизнь во время противодействия преступникам. В мирное время в разных городах Украины этот день проходит минутой молчания, залпами выстрелов и цветами возле памятных мемориалов.