Какой праздник 22 августа 2025 года / © ТСН

Реклама

22 августа 2025 года — пятница. 1276-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 22 августа, верующие празднуют день памяти святых мучеников Агатоника, Севериана и других. Святые мученики Агатоник, Севериан и другие — это группа раннехристианских свидетелей веры, пострадавших за Христа в конце III — начале IV века во время гонений императора Максимиана (285-305). В то время Римская империя переживала еще одну волну преследований христиан, когда от них требовали публично приносить жертвы языческим богам. Отказ делать это считался не только религиозным, но и политическим преступлением против императорского культа.

Святой Агатоник жил в городе Никомидии (Малая Азия, современная Турция). Он был ревностным христианином и открыто проповедовал Евангелие. По преданию, многих язычников он обратил к вере, в частности мужчины по имени Зотик. Местный правитель, узнав об этом, отдал приказ схватить их. Зотика казнили на месте, а Агатоника вместе с другими верующими повели в Византию (тогдашнего греческого поселения на месте современного Стамбула), чтобы там отдать на суд императору.

Реклама

По дороге к ним присоединили других арестованных христиан, среди которых Севериан, Зенон, Феопрепий и другие. По пути их неоднократно подвергали пыткам, заставляя отречься от веры. В Византии, после жестоких пыток, святые были казнены: часть из них распяли, остальных усекли мечом.

Что нельзя делать 22 августа

Не следует начинать новые дела — начатое не принесет успеха.

Нельзя работать в земле после обеда — с полудня “лето клонится к осени”, и любая работа на поле или огороде уже не даст прироста урожая.

Запрещается стричь волосы — стрижка может “забрать” силу и здоровье.

Народные приметы и традиции на 22 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день — до долгой и теплой осени;

утром сильный туман — ждите тихие и погодные дни;

ветер северный — будет быстрое похолодание;

дождь в этот день — до дождливой осени;

в воздухе много паутины — до морозной и сухой зимы.

22 августа утром сильный туман — ждите тихих и погодных дней / © unsplash.com

В народе 22 августа носило название Осенние ворота. 22 августа с древности считалось своеобразным “порогом” между теплым летом и прохладной осенью.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 августа

Какие завтра именины: Василий, Гаврило, Иван, Макар, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Федор, Ариадна.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 22 августа является янтарь. С глубокой древности его наделяли удивительным свойством сохранять и накапливать электрический заряд. В народных представлениях этот камень считали универсальным целебным средством, способным исцелить человека от любого недуга.

В этот день родились:

1741 год — Жан-Франсуа Лаперуз, французский мореплаватель, исследователь Тихого океана;

1760 год — Лев XII, Папа Римский;

1966 год — Ольга Сумская, украинская актриса кино и театра.

Памятные даты 22 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 августа:

1485 год — на полях вблизи Босворта происходит решающая битва Войны Красной и Белой роз, которая прекращает многолетнее противостояние двух английских династий и определяет дальнейшую судьбу королевского престола;

1531 год — войска Молдавского хозяина Петра Рареша потерпят сокрушительное поражение от армии Речи Посполитой под Гвоздцем, неподалеку от городка Обертин;

1770 год — во время своей первой кругосветной экспедиции капитан Джеймс Кук высаживается на восточном побережье Австралии, назвал открытую территорию Новым Южным Уэльсом и провозглашает ее владением Британской короны;

1795 год — во Французской республике принимают Конституцию ІІІ года, которая отменяет всеобщее избирательное право и закрепляет новые принципы государственного устройства после революционных событий;

1864 год — подписывают первую Женевскую конвенцию, которая начинает международные нормы защиты жертв войн и способствует созданию Общества Красного Креста;

1868 год — астроном Христиан Генрих Фридрих Петерс открывает новый астероид, получающий название 102 Мириам;

1910 год — заключают Договор о присоединении Кореи к Японской империи;

1918 год — происходит обмен ратификационными грамотами о заключении мира между Османской империей и Украинским Государством;

1919 год — во время наступления на Киев войска Украинской Народной Республики занимают Житомир и железнодорожную станцию Попельня;

1992 год — президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передает президенту независимой Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, подтверждающую, что современная Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.

Какой завтра праздник в Украине и мире

22 августа Всемирный день растительного молока / © unsplash.com

22 августа в Украине День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. День был основан с целью почтить память работников полиции, милиции и других подразделений системы МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей — при борьбе с преступностью, террористическими угрозами, чрезвычайными ситуациями или охране общественного порядка.

Реклама

Также 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Был создан по инициативе ООН. Этот день призван напомнить миру о трагических последствиях нетерпимости и религиозной дискриминации. Этот день подчеркивает важность сохранения религиозной свободы как фундаментального права человека и необходимость борьбы с проявлениями ненависти, нетерпимости или насилия на религиозной почве.

А еще 22 августа Всемирный день растительного молока. Праздник был создан, чтобы привлечь внимание к здоровому питанию и сбалансированному рациону. Также оно помогает показать преимущества растительного молока — соевого, миндального, овсяного, рисового, кокосового и других — для людей с непереносимостью лактозы или веганов.

22 августа празднуют Всемирный день фольклора. Он посвящен сохранению, популяризации и изучению устного народного творчества — легенд, сказок, песен, пословиц, обрядов и традиционных ремесел. Праздник помогает людям осознать, что фольклор — это живая память народа, его ценности, мировоззрение и искусство, формирующие культурное наследие планеты.

Также 22 августа Всемирный день нарцисса. Выпадает на четвертую пятницу августа. Эта дата имеет символическое значение не через цветы, а как знак борьбы с раком. В течение многих лет нарцисс стал признанным эмблематическим символом этой болезни и надежды на победу над ней. В цветочной символике нарцисс олицетворяет надежду, отражая старания и стремление человечества найти эффективные методы лечения.