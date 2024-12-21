Какой завтра, 22 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

22 декабря 2024 года — воскресенье 1033-й день войны.

Что завтра за церковный праздник

22 декабря в церковном календаре – день памяти святой великомученицы Анастасии. Она была дочерью римского правителя Константина Великого и его супруги Ирины. Она родилась в 3 веке нашей эры и стала известной своей верностью Христу. Анастасия была замужем, но после смерти своего мужа она решила вести аскетический образ жизни и посвятить себе служение Богу. Она была осуждена за свои верующие отваги и устала от голода в тюрьме. После длительного периода мучений и страданий Анастасия умерла в 304 году. Ее мученичество стало символом веры и отваги в христианстве.

Что нельзя делать 22 декабря

Нельзя ходить босиком, даже по комнате.

Беременной женщине запрещается шить и вышивать.

Не следует оскорблять животных – это превратится в проблемы со здоровьем.

Народные приметы и традиции на 22 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много сосульок на крыше дома – год будет урожайным;

мало воды в реке – год неблагоприятный для рыбалки;

какая погода в этот день, таким будет октябрь;

облака против ветра плывут – в ближайшие дни будет снегопад.

Какая погода 22 декабря, таким будет октябрь / Фото: Unsplash

Незамужние девушки обязательно вышивают полотенца для приданого, считается, что тогда они станут для будущей семьи настоящим оберегом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 декабря

Какие завтра именины: Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 22 декабря является альмандин, который привлекает в жизнь своего владельца новые знакомства.

В этот день родились:

1879 год – украинская драматическая актриса Анна Юрчакова;

1889 год – украинский художник-авангардист (кубист), скульптор и театральный художник Натан Альтман;

1899 год – украинский историк эпохи Расстрелянного возрождения, архивист, писатель Николай Горбань.

Памятные даты 22 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 декабря:

69 год – после длительной гражданской войны во главе Римской империи становится Тит Флавий Веспасиан, основатель династии Флавиев;

1216 год — Папа Римский Гонорий III утверждает орден странствующих проповедников (доминиканцев), основанный испанским монахом Домиником 1215;

1845 год — в Филадельфии (США) впервые демонстрируют работу первого синтезатора голоса, созданного немецким изобретателем Йозефом Фабером;

1882 год — помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумывает елочную электрогирлянду и украшает ею елку у себя дома на Рождество;

1895 год — немецкий физик Вильгельм Рентген облучает руку своей жены "Х-лучами", получив один из первых в мире рентгеновский снимок (первый за три года до него получил украинский физик Иван Пулюй);

1917 год – глава правительства Украинской Народной Республики Владимир Винниченко подписывает распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам;

1917 год — Малый Совет Украинской Народной Республики принимает законы о Главной казне и Государственном банке Украины;

1917 год — в Харькове происходит мятеж против Украинской Народной Республики, провозглашено об установлении большевистской власти и созван III экстренный съезд советов марионеточной Донецко-Криворожской Республики;

1917 год — Конгресс США вводит в стране "сухой закон";

1918 год — в Киеве командир Осадного корпуса сечевых стрелков Евгений Коновалец издает приказ о запрете антигосударственной агитации;

1941 год — британский премьер-министр Уинстон Черчилль прибывает в Вашингтон для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом по объединению англо-американских усилий и выработке совместной стратегии в войне против Германии и Японии;

1947 год — учредительное собрание Италии принимает первую республиканскую конституцию;

1988 год — Южно-Африканская Республика подписывает с ООН соглашение, согласно которому обрела независимость последняя в Африке колония — Намибия;

1989 год – в Социалистической Республике Румыния побеждает народная революция, направленная против режима Николае Чаушеску, к власти приходит Фронт национального спасения;

1993 год — Парламент Южно-Африканской Республики принимает временную конституцию, положившую конец политике апартеида;

1999 год — на посту премьер-министра Украины утверждают бывшего главу Национального банка Виктора Ющенко.

Погода на 22 декабря

Завтра, 22 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ближе к вечеру мелкий снег. В Харькове облачно, от середины и до конца дня пройдет дождь. В Одессе пасмурно, весь день ожидается сильный дождь.

Температура воздуха в Киеве 0 днем ​​и -1 ночью. Во Львове +2 днем ​​и -3 ночью. В Харькове +2 день и 0 ночью. В Одессе +4 днем ​​и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 декабря в Украине празднуют День работников дипломатической службы / Фото: pixabay.com

22 декабря в Украине отмечают День работников дипломатической службы. Этот профессиональный праздник дипломатов, представляющих интересы Украины за рубежом, содействует международному сотрудничеству, обеспечивает защиту граждан Украины за пределами страны и продвигает позитивный имидж государства в мире. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины в 2005 году. Дата избрана в честь образования первого внешнеполитического ведомства Украины – Генерального секретариата международных дел, созданного 22 декабря 1917 во времена Украинской Народной Республики. Праздник является напоминанием о важности дипломатической работы, особенно в условиях современных вызовов, которые появляются перед Украиной в международной сфере.

Также 22 декабря День энергетика Это профессиональный праздник всех работников энергетической отрасли, обеспечивающих энергоснабжение и энергобезопасность страны. Праздник является признанием важности энергетиков в повседневной жизни и развитии экономики. Энергетика является критически важной сферой для функционирования современного общества. Особенно важна работа энергетиков в сложных условиях, например во время кризисных ситуаций, природных катастроф или военных действий, когда они быстро возобновляют энергоснабжение.