Какой праздник 22 декабря 2025 года / © ТСН

22 декабря 2025 года — понедельник. 1397-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

22 декабря, верующие празднуют День памяти святой великомученицы Анастасии / © unsplash.com

Завтра, 22 декабря, верующие празднуют День памяти святой великомученицы Анастасии. Святая Анастасия родилась в Риме в конце III века в зажиточной семье. Ее отец был язычником, мать — тайная христианка, которая с детства воспитывала дочь в христианском духе. По воле отца Анастасию выдали замуж за знатного, но жестокого язычника. Человек запрещал ей исповедовать христианство и совершал над ней насилие, однако святая сохранила верность Христу. После смерти мужа Анастасия раздала значительную часть наследия нуждающимся и полностью посвятила себя служению гонимым христианам. Во время жестоких гонений за императора Диоклетиана святая Анастасия была арестована. В конце концов праздник казнили около 304 года, привязав к столбам над огнем.

22 декабря в Украине празднуют День работников дипломатической службы Украины / © Pexels

22 декабря в Украине празднуют День работников дипломатической службы Украины. Праздник был введен Указом Президента Украины 2005 года. Дата выбрана неслучайно: 22 декабря 1917 г. был создан Генеральный секретариат международных дел Украинской Народной Республики — первый национальный орган, ответственный за внешнюю политику Украинского государства. Именно с этого дня ведет отсчет современная украинская дипломатическая служба.

22 декабря энергетика / © unsplash.com

Также 22 декабря День энергетика. Праздник введен еще в советское время, но сохранился и в независимой Украине как чествование специалистов, от работы которых зависит стабильное функционирование государства. Выбранная дата подчеркивает ключевую роль энергетики именно в период кратчайшего светового дня. Энергетика является основой экономической и национальной безопасности государства. Их труд — это свет в домах, тепло в больницах, работа предприятий и связь.

22 декабря День невысокого человека / © Фото из открытых источников

А еще 22 декабря День невысокого человека. Неофициальная, но теплая и ироническая дата, которая была создана, чтобы обратить внимание на разнообразие человеческих тел, поддержать самоиронию, принятие себя и преодоление стереотипов, связанных с ростом. День невысокого человека возник как ответ на распространенные представления о том, что высокий рост якобы преимущество. На самом же деле рост — лишь одна из физических характеристик, которая никак не определяет таланты, интеллект, харизму или жизненный успех.