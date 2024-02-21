Какой завтра, 22 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

22 февраля 2024 года — четверг. 729-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 февраля, церковный праздник

22 февраля в церковном календаре – день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. Святой Маврикий был военачальником в Апамее Сирийской. Тогда правил император Галерей и язычники донесли ему, что христианин Маврикий. Схватили его и его сына, отвели на суд, где долго пытали. Сына прямо на глазах у отца убили мечом, а самого Маврикия отвели в безлюдное место, где привязали к дереву, обмазали медом и оставили в жертву насекомых. Десять дней он терпел укусы, жажду и голод. А после этого правитель приказал отрезать ему голову. Вместе с ним убили еще 70 святых.

Что нельзя делать 22 февраля

Не стоит начинать новых дел, это не предвещает ничего хорошего.

Не давайте обещаний, потому что не сможете их выполнить.

Запрещено планировать далекое путешествие.

Народные приметы и традиции на 22 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: густые и высокие облака — к устойчивой погоде;

снег начал подтаивать, его поверхность шершавая — будет большой урожай;

день сухой, но холодный — осень будет теплой и без дождей;

уже прилетели ласточки и грачи — весна придет рано;

воркуют голуби — к потеплению;

метель — весна еще не скоро придет.

22 февраля воркуют голуби до потепления / Фото: Pexels

Издавна наши предки верили, что сны, приснившиеся в ночь на 22 февраля, являются вещими. Но они сбудутся в течение полугода.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 февраля

Какие завтра именины: Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Михаил, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 22 февраля, является янтарь. Давно он считался мощным оберегом. Когда янтарь использовали, как талисман против злого глаза. Также существовало поверье, что украшения с ним помогут обрести настоящую любовь.

В этот день родились:

1940 год — украинский политический деятель, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы, Народный депутат Украины 1-го созыва Олесь Шевченко;

1947 год — украинский режиссер Валерий Федосов;

1951 год — украинский писатель-прозаик, эссеист, заслуженный деятель искусств Украины Вячеслав Медведь.

Памятные даты 22 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 февраля:

1371 год — шотландский трон занимает первый представитель династии Стюартов, Роберт II;

1630 год — английские колонисты впервые попробовали поп-корн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн;

1635 год — по инициативе кардинала Ришелье образуют Французскую академию;

1797 год — у Фишгарда, Уэльс, начинается последнее вторжение французов в Британию;

1819 год — подписывают испано-американский договор о передаче Флориды от Испании в США за 5 миллионов долларов;

1848 год — в Париже начинается революция, жестокое подавление которой королевскими войсками приводит к отречению от престола короля Луи-Филиппа I;

1862 год — в Ричмонде, штат Вирджиния, вступает в должность первый и единственный президент Южной Конфедерации Джефферсон Дэвис;

1889 год — президент Гровер Кливленд подписывает билль о признании Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вашингтона штатами США;

1894 год — в Пенсильвании учреждают Украинский народный союз, старейшую и крупнейшую организацию украинцев США и Канады;

1920 год — в Калифорнии впервые устраивают гонки собак за механическим зайцем;

1924 год — Калвин Кулидж становится первым президентом США, выступающим с обращением к народу, транслируемым по радио из Белого дома;

1930 год — в британском городке Мэнсфилд проходит первый футбольный матч по электрическому освещению;

1935 год — самолетам запрещают пролетать над резиденцией президента США – Белым домом;

1956 год — Элвис Пресли впервые попадает в музыкальный хит-парад с песней "Heartbreak Hotel";

1958 год — президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику;

1979 год — Сент-Люсия провозглашает независимость от Великобритании;

1986 год — на Филиппинах начинается бескровная революция "Власть народа", в результате которой после многочисленных протестов и уличных демонстраций была свергнута правившая 20 лет диктатура президента Фердинанда Маркоса;

1997 год — ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщают об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года;

2014 год — проходит Революция Достоинства в Украине, Верховная Рада Украины 328 голосами народных депутатов отстранила Виктора Януковича от должности президента;

2015 год — около 13:20 в Харькове вблизи станции метро "Маршала Жукова" во время Марша единства совершают террористический акт.

Погода на 22 февраля

Завтра, 22 февраля, в Киеве пасмурно, утром начнется дождь, который к обеду должен закончиться, но вечером может пойти снова. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове будет облачно, все время мелкий дождь, который усилится во второй половине дня. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +3 ночью. Во Львове — +10 днем и +4 ночью. В Харькове — +3 день и 0 ночью. В Одессе — +10 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бойскаутов / Фото: Pexels

22 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бойскаутов. Бойскауты (скауты) — дети и молодежь, являющиеся членами независимой добровольной организации, имеющей целью физическое и духовное развитие молодежи. Организации скаутов всегда аполитичны. Родиной бойскаутов принято считать Великобританию. Именно здесь это движение основал профессиональный военный Роберт Баден-Павелл. В Украине скаутинг начался еще в 1911 году. Национальная организация называется "Пласт", а скауты — пластунами. Так при Запорожской Сечи называли тех казаков, которые занимались разведкой.

Также 22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений. Для основания этого важного дня основой стали сразу два документа: "Хартия жертв преступлений" (была опубликована 22 февраля 1990 года в Великобритании) и декларация ООН по принципам правосудия для пострадавших от уголовной преступности (подписана в 1985 году).

А еще 22 февраля Всемирный день энцефалита. Событие было создано еще в 2013 году. Энцефалит – заболевание, которое заключается в воспалении головного мозга. Часто его причиной являются микробы, вирусы, аллергия, токсины или инфекции. При тяжелых формах болезни возможна смерть, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

22 февраля празднуют Всемирный день размышлений. Интересно, что этот праздник связан со скаутингом, а именно с гайдингом, являющимся международным движением, ориентированным исключительно на девушек. Гайдинг, как и скаутинг, был основан Робертом Баденом-Павеллом.