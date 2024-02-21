Какой завтра, 22 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 22 февраля,. Верующие чтят память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. До Нового года осталось 313 дней.
22 февраля 2024 года — четверг. 729-й день войны в Украине.
Какой завтра, 22 февраля, церковный праздник
22 февраля в церковном календаре – день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. Святой Маврикий был военачальником в Апамее Сирийской. Тогда правил император Галерей и язычники донесли ему, что христианин Маврикий. Схватили его и его сына, отвели на суд, где долго пытали. Сына прямо на глазах у отца убили мечом, а самого Маврикия отвели в безлюдное место, где привязали к дереву, обмазали медом и оставили в жертву насекомых. Десять дней он терпел укусы, жажду и голод. А после этого правитель приказал отрезать ему голову. Вместе с ним убили еще 70 святых.
Что нельзя делать 22 февраля
- Не стоит начинать новых дел, это не предвещает ничего хорошего.
- Не давайте обещаний, потому что не сможете их выполнить.
- Запрещено планировать далекое путешествие.
Народные приметы и традиции на 22 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: густые и высокие облака — к устойчивой погоде;
- снег начал подтаивать, его поверхность шершавая — будет большой урожай;
- день сухой, но холодный — осень будет теплой и без дождей;
- уже прилетели ласточки и грачи — весна придет рано;
- воркуют голуби — к потеплению;
- метель — весна еще не скоро придет.
Издавна наши предки верили, что сны, приснившиеся в ночь на 22 февраля, являются вещими. Но они сбудутся в течение полугода.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 февраля
Какие завтра именины: Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Михаил, Анфиса.
Талисманом человека, рожденного 22 февраля, является янтарь. Давно он считался мощным оберегом. Когда янтарь использовали, как талисман против злого глаза. Также существовало поверье, что украшения с ним помогут обрести настоящую любовь.
В этот день родились:
- 1940 год — украинский политический деятель, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы, Народный депутат Украины 1-го созыва Олесь Шевченко;
- 1947 год — украинский режиссер Валерий Федосов;
- 1951 год — украинский писатель-прозаик, эссеист, заслуженный деятель искусств Украины Вячеслав Медведь.
Памятные даты 22 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 февраля:
- 1371 год — шотландский трон занимает первый представитель династии Стюартов, Роберт II;
- 1630 год — английские колонисты впервые попробовали поп-корн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн;
- 1635 год — по инициативе кардинала Ришелье образуют Французскую академию;
- 1797 год — у Фишгарда, Уэльс, начинается последнее вторжение французов в Британию;
- 1819 год — подписывают испано-американский договор о передаче Флориды от Испании в США за 5 миллионов долларов;
- 1848 год — в Париже начинается революция, жестокое подавление которой королевскими войсками приводит к отречению от престола короля Луи-Филиппа I;
- 1862 год — в Ричмонде, штат Вирджиния, вступает в должность первый и единственный президент Южной Конфедерации Джефферсон Дэвис;
- 1889 год — президент Гровер Кливленд подписывает билль о признании Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вашингтона штатами США;
- 1894 год — в Пенсильвании учреждают Украинский народный союз, старейшую и крупнейшую организацию украинцев США и Канады;
- 1920 год — в Калифорнии впервые устраивают гонки собак за механическим зайцем;
- 1924 год — Калвин Кулидж становится первым президентом США, выступающим с обращением к народу, транслируемым по радио из Белого дома;
- 1930 год — в британском городке Мэнсфилд проходит первый футбольный матч по электрическому освещению;
- 1935 год — самолетам запрещают пролетать над резиденцией президента США – Белым домом;
- 1956 год — Элвис Пресли впервые попадает в музыкальный хит-парад с песней "Heartbreak Hotel";
- 1958 год — президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику;
- 1979 год — Сент-Люсия провозглашает независимость от Великобритании;
- 1986 год — на Филиппинах начинается бескровная революция "Власть народа", в результате которой после многочисленных протестов и уличных демонстраций была свергнута правившая 20 лет диктатура президента Фердинанда Маркоса;
- 1997 год — ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщают об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года;
- 2014 год — проходит Революция Достоинства в Украине, Верховная Рада Украины 328 голосами народных депутатов отстранила Виктора Януковича от должности президента;
- 2015 год — около 13:20 в Харькове вблизи станции метро "Маршала Жукова" во время Марша единства совершают террористический акт.
Погода на 22 февраля
Завтра, 22 февраля, в Киеве пасмурно, утром начнется дождь, который к обеду должен закончиться, но вечером может пойти снова. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове будет облачно, все время мелкий дождь, который усилится во второй половине дня. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +3 ночью. Во Львове — +10 днем и +4 ночью. В Харькове — +3 день и 0 ночью. В Одессе — +10 днем и +4 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
22 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бойскаутов. Бойскауты (скауты) — дети и молодежь, являющиеся членами независимой добровольной организации, имеющей целью физическое и духовное развитие молодежи. Организации скаутов всегда аполитичны. Родиной бойскаутов принято считать Великобританию. Именно здесь это движение основал профессиональный военный Роберт Баден-Павелл. В Украине скаутинг начался еще в 1911 году. Национальная организация называется "Пласт", а скауты — пластунами. Так при Запорожской Сечи называли тех казаков, которые занимались разведкой.
Также 22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений. Для основания этого важного дня основой стали сразу два документа: "Хартия жертв преступлений" (была опубликована 22 февраля 1990 года в Великобритании) и декларация ООН по принципам правосудия для пострадавших от уголовной преступности (подписана в 1985 году).
А еще 22 февраля Всемирный день энцефалита. Событие было создано еще в 2013 году. Энцефалит – заболевание, которое заключается в воспалении головного мозга. Часто его причиной являются микробы, вирусы, аллергия, токсины или инфекции. При тяжелых формах болезни возможна смерть, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.
22 февраля празднуют Всемирный день размышлений. Интересно, что этот праздник связан со скаутингом, а именно с гайдингом, являющимся международным движением, ориентированным исключительно на девушек. Гайдинг, как и скаутинг, был основан Робертом Баденом-Павеллом.