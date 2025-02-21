Какой завтра, 22 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

22 февраля 2025 года — суббота. 1095-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

22 февраля в церковном календаре – обретение мощей святых мучеников в Евгении. Во времена гонений на христиан, тела мучеников бросали на разграбление зверям и птицам, но верные христиане тайно хоронили их. Когда гонения закончились, мощи святых мучеников явились из недр земли, как светильники из-под нисходящего. На месте захоронения начались чудесные исцеления больных. Святитель с церковным причтом раскопал это место и нашел много мощей. Эти мощи были целые и нетленные, выдавали чудодейственные ароматы, исцелявшие недуги. Мощи были перенесены в церковь с песнями и псалмами. Одним из найденных мучеников был святой Андроник, один из семидесяти апостолов, и его помощник Юний, о которых упоминает апостол Павел в своем Послании к римлянам.

Что нельзя делать 22 февраля

Лучше не планировать далекое путешествие.

Нельзя давать обещания, которые вы не сможете выполнить.

Не следует начинать никаких новых дел.

Народные приметы и традиции на 22 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: холодный и сухой день, до теплой осени без дождей;

высокие и густые облака – будет устойчивая погода;

снегопад показывает, что весна будет поздней;

уже прилетели грачи и ласточки – к ранней весне.

22 февраля снегопад указывает, что весна будет поздней. / Фото: Unsplash

Сон, который вы увидели в ночь на 22 февраля, обязательно сбудется, однако, следует запомнить, что это будет нескоро.

Именины: как назвать родившегося 22 февраля ребенка

Какие завтра именины: Андрей, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор, Варвара, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 22 февраля является янтарь. Обладает противовоспалительными и антитоксическими свойствами. Издавна янтарь использовали не только для изготовления украшений, но и для улучшения здоровья и лечения.

В этот день родились:

1880 год – украинский писатель и литературный критик Осип Турянский;

1940 год — украинский политический деятель, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы, Народный депутат Украины 1-го созыва Олесь Шевченко;

1951 год – украинский писатель-прозаик, эссеист, Заслуженный деятель искусств Украины Вячеслав Медведь.

Памятные даты 22 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 февраля:

1371 год — шотландский трон занимает первый представитель династии Стюартов, Роберт II;

1630 год — английские колонисты впервые попробовали поп-корн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн;

1635 год — по инициативе кардинала Ришелье образуют Французскую академию;

1797 год — у Фишгарда, Уэльс, начинается последнее вторжение французов в Британию;

1819 год — подписывают испано-американский договор о передаче Флориды от Испании в США за 5 миллионов долларов;

1848 год — в Париже начинается революция, жестокое подавление которой королевскими войсками приводит к отречению от престола короля Луи-Филиппа I 24 февраля и провозглашении 25 февраля Второй французской республики;

1862 год — в Ричмонде, штат Вирджиния, вступает в должность первый и единственный президент Южной Конфедерации Джефферсон Дэвис (его президентская каденция составляла 6 лет);

1889 год – президент Гровер Кливленд подписывает билль о признании Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вашингтона штатами США;

1894 год — в Пенсильвании основывают Украинский народный союз, старейшую и крупнейшую организацию украинцев США и Канады;

1920 год — в Калифорнии впервые устраивают гонки собак за механическим зайцем;

1924 год — Калвин Кулидж становится первым президентом США, выступившим с обращением к народу, транслируемым по радио из Белого дома;

1935 год – самолетам запрещено пролетать над резиденцией президента США – Белым домом;

1945 год — Уругвай объявляет войну Германии и Японии;

1958 год — подписывают договор, согласно которому Великобритания разрешила разместить на своей территории американское ядерное оружие;

1979 год — Сент-Люсия провозглашает независимость от Великобритании;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Бурунди;

1997 год – ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщают об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года;

2014 год — Революция Достоинства в Украине.

Погода на 22 февраля

Завтра, 22 февраля, в Киеве пасмурно к вечеру, когда небо очистится от облаков, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве -5 днем и -11 ночью. Во Львове -2 днем и -10 ночью. В Харькове -8 днем и -13 ночью. В Одессе -3 днем и -9 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 февраля празднуют Международный день бойскаутов / Фото: pixabay.com

22 февраля в Украине и мире празднуют Международный день соревнований по скороговоркам. Этот праздник посвящен искусству быстрого и четкого произношения сложных словосочетаний, часто содержащих подобные по звучанию звуки, что затрудняет их произношение. Точное происхождение этой даты неизвестно, но скороговорки использовались в разных культурах на протяжении веков как средство тренировки дикции, развития речи и даже развлечения. В современном мире они популярны среди дикторов, актеров, логопедов и всех, кто хочет улучшить речевые навыки.

Также 22 февраля День основателя скаутинга. Празднуется в честь дня рождения Роберта Бадена-Пауэлла (1857-1941), основателя скаутского движения. Роберт Баден-Пауэлл был британским военным, писателем и педагогом, проведшим в 1907 году первый экспериментальный скаутский лагерь на острове Браунси (Англия). В 1908 году он издал книгу "Скаутинг для ребят", ставшую основой всемирного скаутского движения. 22 февраля также является днем рождения его жены, Олав Баден-Пауэлл, внесшей значительный вклад в развитие женского скаутинга. Потому этот день празднуют и как День Всемирного Дня Скаутской Мысли (Thinking Day).

А еще 22 февраля День смирения. Смирение – это способность признавать свои ограничения, принимать критику, не ставить себя выше других и с уважением относиться к миру и людям. Смирение не означает слабость, а, напротив, внутреннюю силу и гармонию. Это черта, которая помогает развиваться и выстраивать доброжелательные отношения с другими.

22 февраля Всемирный день глотателей мечей. Выпадает на последнюю субботу февраля. Это уникальный праздник, который чествует мастерство и смелость артистов, занимающихся проглатыванием мечей – опасным и зрелищным искусством. Этот день начала Международная ассоциация глотателей мечей 2007 года. Главная цель – привлечь внимание к этому редкому искусству, развеять мифы о нем и собрать средства для благотворительных медицинских фондов. Это не трюк и не иллюзия, а настоящее физическое умение. Глотатели мечей проводят годы на тренировках, чтобы научиться контролировать свое тело и расслаблять мышцы горла, позволяя настоящему металлическому мечу скользить через пищевод вплоть до желудка.

Также 22 февраля День однозадачности. Этот праздник посвящен эффективности, концентрации и борьбе с многозадачностью, которая часто приводит к снижению производительности и повышению стресса. В современном мире люди постоянно переключаются между задачами, которые могут создавать иллюзию производительности. Этот день – отличная возможность попробовать работать осознанно и повысить свою эффективность без хаоса многозадачности!

А еще 22 февраля Всемирный день размышлений. Он является одним из самых важных праздников в скаутинге. Это день, когда девушки-скауты и гайды (Girl Guides & Girl Scouts) более чем в 150 странах мира размышляют над общими ценностями, углубляют международную дружбу и поддерживают благотворительные инициативы. Эта дата выбрана в честь дня рождения Роберта Бадена-Пауэлла (1857–1941), основателя скаутинга, и его жены Олав Баден-Пауэлл (1889–1977), возглавлявшей женское скаутское движение. Ежегодно Всемирная ассоциация девушек-скаутов и гайдов выбирает тему, которая определяет основное направление размышлений и обсуждений. К примеру, темы прошлых лет включали "Наш мир, наш равноправный будущий мир", "Лидерство", "Дух дружбы".

22 февраля празднуют Международный день бойскаутов. Он является праздником всех участников скаутского движения, основанного Робертом Баден-Пауэллом в 1907 году. Этот день также известен как День скаутского обещания или День рождения бойскаутов в США.

Также 22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений. Он был введен в 1990 году в Великобритании, а затем инициативу поддержали и другие страны и международные организации. Главная цель этого дня – привлечь внимание к проблемам пострадавших от преступлений, их правам и необходимости обеспечения справедливости.