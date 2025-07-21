Какой праздник 22 июля 2025 года / © ТСН

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22 июля 2025 года — вторник. 1245-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 22 июля, верующие празднуют день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. Была верной последовательницей Иисуса Христа. Происходила из города Магдала на западном побережье Гениссаретского озера. Согласно Евангелию от Луки (8:2) Христос изгнал из нее семь бесов, после чего она полностью посвятила себя служению ему. Она следовала за ним и апостолами, помогала им нравственно и материально. Также Мария Магдалина присутствовала на распятии Христа. Она первой увидела, как он воскрес, ведь Иисус поручил Марии рассказать об этом другим апостолам. Умерла в Эфесе, где и была похоронена.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя делать большие покупки — можете привлечь к себе неприятности.

Не следует злословить, ругаться — важно беречь мир и покой.

Запрещается тяжело работать — этот день лучше посвятить молитве.

Народные приметы и традиции на 22 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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22 июля дождь будет большой урожай ягод и фруктов;

солнечная и ясная погода до сухой и теплой осени;

утром 22 июля большая роса — ждите хорошего урожая огурцов и зерновых;

ветер предвещает смену погоды в последующие дни.

22 июля солнечная и ясная погода до сухой и теплой осени / © unsplash.com

В народе 22 июля называлось Магдалина Мироносица. Такое название связано с тем, что равноапостольная Мария Магдалина приносила Иисусу Христу миро ко гробу.

Именины: как назвать родившегося 22 июля ребенка

Какие завтра именины: Михаил, Алексей, Магдалина, Мария.

Талисманом человека, рожденного 22 июля является изумруд. Бесценный самоцвет, известный человечеству еще с глубокой древности. В частности, изумруд упоминается даже в Священном Писании — его использовали для украшения одежды первосвященников, придавая ему праздничный и торжественный вид.

В этот день родились:

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1937 год — Богдан Климчак, украинский писатель, долголетний политзаключенный советских концлагерей, один из последних политзаключенных УССР;

1962 год — Виктор Дейсун, украинский художник, член Национального союза художников Украины;

1977 год — Геннадий Билодид, украинский дзюдоист.

Памятные даты 22 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 июля:

1099 год — крестоносцы образуют Иерусалимское королевство, а первым его главой, получив титул “защитника Гроба Господня”, становится Готфрид Бульонский;

1502 год — португальская экспедиция возвращается в Лиссабон, среди участников которой астрономом был Америго Веспуччи;

1653 год — в столицу Молдавского княжества Сучавы подходит отряд из 7 тысяч воинов под командованием Тимоша Хмельницкого, возглавляемый новым хозяином Молдавии Георгием Штефаном, и начинается осада города;

1790 год — во Франции национализировали церковное имущество;

1793 год — шотландский исследователь Александер Маккензи первым среди европейцев добавляет Канаду из Атлантического в Тихий океан;

1819 год — проходит премьера пьесы Ивана Котляревского “Наталка Полтавка”;

1894 год — на трассе Париж — Руан проходят первые в мире автогонки на дистанции 126 километров;

1921 год — в газете “Крестьянская правда” впервые появляется фельетон писателя Остапа Вишни;

1922 год — основывают первый и самый большой шалаш старших пластунов “Лесные Черти”;

1944 год — завершается битва под Бродами между войсками Вермахта;

1960 год — правительство Кубы национализирует сахарные заводы, принадлежавшие американским компаниям;

1968 год — советский правозащитник Анатолий Марченко обращается с письмом в BBC и западные СМИ с протестом против введения советских войск в Чехословакию;

1969 год — Хуан Карлос I официально становится наследником диктатора Франсиско Франко, получив титул короля Испании;

1979 год — компания Sony выводит на рынок первые портативные аудиоплееры “Walkman”;

1983 год — американец Дик Смит совершает первый в мире облет Земли на вертолете;

1986 год — британский парламент принимает решение запретить телесные наказания в государственных школах;

2001 год — в Украину с официальным визитом прибывает председатель КНР Цзян Цзэминь;

2014 год — город Северодонецк освобождают от боевиков ЛНР.

Какой завтра праздник в Украине и мире

22 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день мозга / © unsplash.com

22 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день мозга. Международная инициатива, призванная привлечь внимание к важности здоровья мозга, его исследованиям и профилактике неврологических и психических заболеваний. Идея Всемирного дня мозга возникла при поддержке Всемирной федерации неврологии (World Federation of Neurology) и других медицинских организаций. Цель мероприятия — объединить усилия врачей, ученых, общественных организаций и просто неравнодушных людей в распространении знаний о мозге.

Также 22 июля День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов. В 2014 году после аннексии Крыма и начала вооруженного противостояния на Донбассе пророссийские сепаратисты захватили часть территорий Луганской области, среди которых был и стратегически важный промышленный центр — город Северодонецк. 22 июля 2014 года украинские силовые структуры провели операцию по освобождению Северодонецка от боевиков ЛНР. Благодаря слаженным действиям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других подразделений город был возвращен под контроль украинской власти. Это стало важным шагом по восстановлению территориальной целостности Украины на востоке и символом устойчивости украинского народа в борьбе против агрессии.