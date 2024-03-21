Какой завтра, 22 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 22 марта, Всемирный день водных ресурсов (Всемирный день воды). Верующие чтят память священномученика Василия. До Нового года осталось 284 дня.
22 марта 2024 года — пятница. 758-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
22 марта в церковном календаре – день памяти священномученика Василия. Он жил в IV веке. В то время императором был Юлиан Отступник, вернувший язычество. За веру не раз подвергался пыткам и был в изгнании. Во время пыток Василию каждый день отрезали кусок кожи. Но он не отказался от Христа, за что его проткнули железным прутом.
Что нельзя делать 22 марта
- Нельзя выносить мусор со двора, навлечете на себя беду.
- Лучше отказаться от стирки, потому что в мокрые вещи может залезть всяческая нечисть.
- Запрещено ругаться, злословить, ссориться.
Народные приметы и традиции на 22 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: вокруг солнца красные круги – год будет урожайным;
- в небе синие облака — в теплую, но дождливую погоду;
- с северной стороны начал оттаивать муравейник – лето будет долгим и жарким.
В старину в этот день женщины пекли из пшеницы круглые хлебцы, символизировавшие Солнце. С ними начинали любую трапезу, чтобы небесное светило подарило счастливый и урожайный год.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 марта
Какие завтра именины: Василий, Дарья, Исаакий, Таисия.
Талисманом человека, рожденного 22 марта, является рубин. Элегантный и изысканный драгоценный камень. Издавна рубин считался "королем" среди самоцветов. Верили, что он привлекает любовь и удачу.
В этот день родились:
- 1938 год — украинский писатель Савченко Виктор Васильевич;
- 1953 год — украинский политик Матвиенко Анатолий Сергеевич;
- 1966 год — украинский ученый, историк, археолог, участник миссии "Черный тюльпан", краевед, преподаватель, музыкант, участник русско-украинской войны (погиб в 2023 году) Юрий Коваленко.
Памятные даты 22 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 марта:
- 1312 год — под давлением Филиппа IV Красивого на Вьеннском соборе Папа Римский Климент V распускает монашеско-рыцарский орден тамплиеров;
- 1841 год — в США получили патент на производство крахмала;
- 1848 год — Венеция объявляет о восстановлении своей независимости от Австрийской империи;
- 1876 год — принимают конституцию Испании;
- 1882 год — конгресс США запрещает многоженство;
- 1888 год — в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образуют старейшую в мире Английскую футбольную лигу;
- 1894 год — проводят первую хоккейную игру за Кубок Стэнли;
- 1895 год — в Париже Огюст и Луи Люмьер проводят демонстрацию кинофильма для специально приглашенной публики;
- 1904 год — в лондонской газете "Иллюстрейтед Мирор" впервые в мире публикуют цветную фотографию;
- 1907 год — в Лондоне появляются первые такси со счетчиками;
- 1922 год — Польша отбирает Виленский край у Литвы;
- 1933 год — возле Мюнхена начинает действовать концлагерь Дахау, предназначенный для содержания политических заключенных;
- 1935 год — в эфир выходит первая немецкая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;
- 1939 год — Литва вынуждена передать Германии Клайпеду (Мемель);
- 1941 год — Чернобыль (Киевская область) получает статус города;
- 1945 год — Египет, Ирак, Сирия, Трансиордания и Ливан основывают в Каире Лигу арабских государств;
- 1957 год — Американская ассоциация врачей заявляет, что сигаретный дым вызывает рак;
- 1989 год — во время испытательного полета самолета Ан-225 "Мрия" устанавливают 109 мировых рекордов;
- 1993 год — "Intel" представляет свой первый оригинальный процессор Pentium;
- 1999 год — первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch;
- 2006 год — Папа Римский перестает использовать титул "Патриарх Запада", употреблявшийся от 450 года.
Погода на 22 марта
Завтра, 22 марта, в Киеве облачно, будет идти дождь с мокрым снегом. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове пасмурно, целый день будет дождь. В Одессе пасмурно, во второй половине дня ожидается дождь.
Температура воздуха в Киеве — +6 днем и +3 ночью. Во Львове — +10 днем и +4 ночью. В Харькове — +12 днем и +4 ночью. В Одессе — +9 днем и +7 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
22 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день водных ресурсов (Всемирный день воды). Праздник был основан по инициативе ООН, чтобы объединить международные усилия по борьбе с водным кризисом, побуждать население разных стран мира использовать воду более эффективно. День был основан во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая проходила в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
Также 22 марта Международный день тюленя. Праздник был создан для привлечения внимания к важности тюленей и их роли в поддержании баланса морской экосистемы. Впервые его отметили еще в 1982 году.
А еще 22 марта празднуют День таксиста. Профессиональный праздник. Дату выбрали в честь начала работы в Лондоне кэбов – это были экипажи для перевозки пассажиров со счетчиком. Случилось это в 1907 году.