22 марта 2026 года — воскресенье. 1487-й день войны в Украине.

22 марта верующие празднуют День памяти святого священномученика Василия Анкирского / © pexels.com

Завтра, 22 марта, верующие празднуют День памяти святого священномученика Василия Анкирского (Василия Теплого). Он выступал против распространения арианства — учения, отрицавшего божественную природу Иисуса Христа. За свою непоколебимую позицию священник подвергся преследованиям во время правления императора Юлиан Отступник, пытавшийся восстановить язычество в Римской империи. Святого Василия подвергли жестоким пыткам, заставляя отречься от Христа, но он остался верен своей вере. Около 362 года его казнили, и Церковь чествует его как священномученика — пастыря, отдавшего жизнь за христианскую веру.

22 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день водных ресурсов / © pexels.com

22 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день водных ресурсов. Международная экологическая дата, созданная для привлечения внимания человечества к проблеме сохранения пресной воды и рационального использования водных ресурсов планеты. Праздник начал Организация Объединенных Наций после принятия соответствующей резолюции на Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 года в городе Рио-де-Жанейро. Впервые ее отпраздновали в 1993 году.

22 марта Международный день безделья / © pexels.com

Также 22 марта Международный день безделья. Этот день возник как своеобразный противовес безумному темпу современной жизни. Его поклонники напоминают, что постоянная занятость и перегрузка могут вредить здоровью, а короткие перерывы и спокойствие помогают восстановить силы, улучшить настроение и творчество.

22 марта Международный день тюленя / © pexels.com

А еще 22 марта Международный день тюленя. Праздник появился благодаря экологическим инициативам природоохранников, выступавших против массового истребления тюленей ради меха и жира. Особенно активно его поддерживают экологические организации, в частности, Международный фонд защиты животных, который много лет проводит кампании против охоты на этих морских млекопитающих.

22 марта празднуют День таксиста / © pexels.com

22 марта празднуют День таксиста. Это профессиональный праздник водителей такси — людей, ежедневно помогающих миллионам пассажиров быстро и удобно передвигаться по городам. Дата связана с историческим событием: 22 марта 1907 г. в городе Лондон на улицах появились первые автомобили, оборудованные специальными счетчиками стоимости поездки — таксиметр. Именно от французского слова taximètre (устройство для подсчета платы за проезд) происходит слово «такси».