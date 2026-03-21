Какой завтра, 22 марта, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 22 марта, Всемирный день водных ресурсов. Верующие чтят память святого священномученика Василия Анкирского. До Нового года осталось 285 дней.
22 марта 2026 года — воскресенье. 1487-й день войны в Украине.
Завтра, 22 марта, верующие празднуют День памяти святого священномученика Василия Анкирского (Василия Теплого). Он выступал против распространения арианства — учения, отрицавшего божественную природу Иисуса Христа. За свою непоколебимую позицию священник подвергся преследованиям во время правления императора Юлиан Отступник, пытавшийся восстановить язычество в Римской империи. Святого Василия подвергли жестоким пыткам, заставляя отречься от Христа, но он остался верен своей вере. Около 362 года его казнили, и Церковь чествует его как священномученика — пастыря, отдавшего жизнь за христианскую веру.
22 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день водных ресурсов. Международная экологическая дата, созданная для привлечения внимания человечества к проблеме сохранения пресной воды и рационального использования водных ресурсов планеты. Праздник начал Организация Объединенных Наций после принятия соответствующей резолюции на Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 года в городе Рио-де-Жанейро. Впервые ее отпраздновали в 1993 году.
Также 22 марта Международный день безделья. Этот день возник как своеобразный противовес безумному темпу современной жизни. Его поклонники напоминают, что постоянная занятость и перегрузка могут вредить здоровью, а короткие перерывы и спокойствие помогают восстановить силы, улучшить настроение и творчество.
А еще 22 марта Международный день тюленя. Праздник появился благодаря экологическим инициативам природоохранников, выступавших против массового истребления тюленей ради меха и жира. Особенно активно его поддерживают экологические организации, в частности, Международный фонд защиты животных, который много лет проводит кампании против охоты на этих морских млекопитающих.
22 марта празднуют День таксиста. Это профессиональный праздник водителей такси — людей, ежедневно помогающих миллионам пассажиров быстро и удобно передвигаться по городам. Дата связана с историческим событием: 22 марта 1907 г. в городе Лондон на улицах появились первые автомобили, оборудованные специальными счетчиками стоимости поездки — таксиметр. Именно от французского слова taximètre (устройство для подсчета платы за проезд) происходит слово «такси».