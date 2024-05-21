Какой завтра, 22 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 22 мая, Международный день биологического разнообразия. Верующие чтят память мученика Василиска. До Нового года осталось 223 дня.

22 мая 2024 года – среда. 819-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

22 мая в церковном календаре – день памяти мученика Василиска. Он был христианским святым и мучеником, пострадавшим за свою веру во времена гонений на христиан во время правления императора Максимиана Галерия (305-311 годы). Василиск был племянником святого мученика Феодора Тирона и пострадал вместе со своими братьями Клеоником и Евтропием.

Василиск был приговорен к смерти в Понтийских Команах, где его держали в тюрьме. Перед казнью он имел видение, в котором Господь обещал ему свою помощь и предсказал мученическую смерть.

Что нельзя делать 22 мая

Нельзя оставлять яйца недоваренными – по поверьям из них вылезет змея.

Запрещено охотиться на птиц.

Не рекомендуется занимать деньги или какие-либо вещи.

Народные приметы и традиции на 22 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: туман по утрам — к грибному лету;

утром много росы на траве — год будет урожайным;

ночью услышать пение соловья — погода будет теплой;

в дождь дует северный ветер — скоро дождь закончится;

вокруг звезд черные круги — к непогоде;

много пауков — к большому урожаю огурцов.

22 мая много пауков к большому урожаю огурцов / Фото: Unsplash

В этот день было принято наводить порядок в доме. Также крестьяне шли в поля, собирали васильки, которые после этого высушивали и использовали в качестве лекарства.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 мая

Какие завтра именины: Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.

Талисманом человека, рожденного 22 мая, является коралл. Литотерапевты утверждают, что этот камень способен оказывать положительное воздействие на кровообращение. В древности существовало мнение, что коралл лечит язвы и нарывы.

В этот день родились:

1941 год – украинский киноактер Николай Олялин;

1945 год – украинский поэт, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Рыбчинский;

1951 год – украинский киноактер Сергей Иванов.

Памятные даты 22 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 мая:

1629 год — император Священной Римской империи Фердинанд II и король Дании Кристиан IV подписывают Любекский договор, прекративший вмешательство Дании в Тридцатилетнюю войну;

1762 год — Швеция и Пруссия подписывают Гамбургский договор;

1807 год — большое жюри предъявляет обвинение бывшему вице-президенту Соединенных Штатов Аарону Берру в государственной измене;

1848 год — на Мартинике отменяют рабство;

1849 год — Авраам Линкольн получает патент на конструкцию плавающего сухого дока;

1861 год — Тараса Шевченко перезахороняют в Каневе на Чернечей горе;

1892 год — доктор Вашингтон Шеффилд изобретает тюбик для зубной пасты;

1846 год — в Нью-Йорке основывают информационное агентство "Associated Press";

1906 год — американские авиаконструкторы братья Райт получают патент на изобретенный ими самолет (испытанный в 1903 году);

1919 год — в Киеве в церкви святого Николая совершают первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день "неофициально" становится днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви;

1927 год — близ Синина, Китай, землетрясение магнитудой 8,3 становится причиной 200 000 смертей;

1931 год — начинает свою деятельность Украинская академия аграрных наук;

1939 год — Гитлер и Муссолини создают политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый "Стальной пакт");

1942 год — Мексика вступает во Вторую мировую войну на стороне союзников;

1960 год — происходит сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера – в Чили;

1971 год — происходит выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве и арест оратора;

1972 год — новая конституция меняет название Цейлона на Республику Шри-Ланка;

1979 год — похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове, которое выливается в массовую акцию протеста;

1990 год — Фирма "Microsoft" анонсирует выход операционной системы Windows 3.0;

1995 год — во Львове создают Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко;

1995 год — астрономы Аманда Бош и Эндрю Рывкин обнаруживают на фотографиях, присланных телескопом "Габбл", два новых спутника на орбите Сатурна;

1998 год — в Киеве на Аскольдовой могиле освящают греко-католическую церковь святого Николая;

2002 год — в Праге открывают Мемориал жертвам коммунизма;

2009 год — СБУ возбуждает уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932-1933 годов;

2014 год — возле города Волноваха происходит нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады. 16 украинских военнослужащих погибают, 32 травмированы, также возле города Рубежное, в результате боя с пророссийскими боевиками, украинская 30-я механизированная бригада терпит потери и отступает.

Погода на 22 мая

Завтра, 22 мая, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. В Харькове солнечно, осадков не ожидается. В Одессе солнечно, днем небо может затянуть небольшие облака, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +13 ночью. Во Львове — +20 днем и +13 ночью. В Харькове — +20 днем и +13 ночью. В Одессе — +20 днем и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 мая Международный день Быть собой / Фото: Unsplash

22 мая в Украине и мире празднуют Международный день коко-мам. Основан компанией Coco Bump, LLC в 2021 году. Почитает особый вклад и опыт темнокожих и чернокожих матерей. Его целью является подчеркнуть важность материнского здоровья и благосостояния в этих общинах.

Также 22 мая Международный день Быть собой. Этот день поощряет людей принимать свою подлинность, отмечать разнообразие и способствовать самовосприятию и самовыражению. Он напоминает о том, что каждый человек уникален, неповторим и ценен.

А еще 22 мая Всемирный день преэклампсии. Ежегодная инициатива, охватывающая все страны мира. Она была создана для повышения осведомленности о преэклампсии, которая является потенциально опасным для жизни состоянием, возникающим во время беременности. Он связан с гипертоническими расстройствами.

22 мая празднуют Международный день биологического разнообразия. Главная цель создания этой даты состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения биологического мира. Сегодня мало кто задумывается над тем, что именно биоразнообразие влияет на разные аспекты нашей жизни: от климатической стабильности до качества пищевых продуктов.

Также 22 мая Всемирный день городских фермеров. Городские фермеры называют жителей городов, которые пытаются разными способами сблизиться с природой, выращивают зелень, овощи и фрукты на балконах или подоконниках.

А еще 22 мая Всемирный день готов. Событие было начато радиодиджейкой из Великобритании в 2009 году. Эта субкультура и зародилась в Великобритании и Норвегии в конце 70-х годов XX века на базе панк-движения. Сегодня же большинство готов проживает в Америке и Европе. Готическая субкультура – это настоящий протест против культурных стереотипов, он выражается с помощью специфического внешнего вида и заинтересованности готическим роком.