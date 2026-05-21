Какой праздник 22 мая 2026 года / © ТСН

Реклама

22 мая 2026 года — пятница. 1548-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

22 мая верующие празднуют День памяти святого мученика Василиска / © pexels.com

Завтра, 22 мая, верующие празднуют День памяти святого мученика Василиска. Он жил на рубеже III–IV веков и пострадал за христианскую веру во время гонений императора Максимиана Галерия. Он был племянником святого Феодора Тирона. После жестоких пыток Василиска заключили в тюрьму, а впоследствии казнили в городе Команы около 308 года. По преданию, перед смертью он мужественно исповедовал Христа, а на месте его молитвы появился источник с целительной водой.

22 мая в Украине и мире празднуют Международный день биологического разнообразия / © pexels.com

22 мая в Украине и мире празднуют Международный день биологического разнообразия. Это международная экологическая дата, провозглашенная Организация Объединенных Наций, чтобы привлечь внимание к важности сохранения всех форм жизни на Земле — растений, животных, микроорганизмов и экосистем. Праздник связан с принятием в 1992 году Конвенции о биологическом разнообразии. Ее главная цель — охрана природы, устойчивое развитие и справедливое использование природных ресурсов. Биологическое разнообразие имеет огромное значение для человечества. Оно обеспечивает чистый воздух и воду, плодородные почвы, продукты питания, лекарства и стабильность климата. Однако из-за вырубки лесов, загрязнения окружающей среды и изменения климата многие виды растений и животных оказываются под угрозой исчезновения.

Реклама

22 мая Всемирный день городских фермеров / © pexels.com

Также 22 мая Всемирный день городских фермеров. Он посвящен людям, которые выращивают овощи, зелень, ягоды и другие культуры прямо в городах — во дворах, балконах, крышах домов, в теплицах или общественных садах. Этот праздник популяризирует идеи экологического образа жизни, локального производства пищи и бережного отношения к природе. Городское фермерство стало особенно популярным в крупных мегаполисах, где люди стремятся иметь собственные натуральные продукты и одновременно озеленять городское пространство. Такие инициативы помогают уменьшить загрязнение воздуха, поддерживают биоразнообразие и формируют экологическое сознание общества.

22 мая Международный день коко-мам / © pexels.com

А еще 22 мая Международный день коко-мам. Это международная инициатива, посвященная поддержке и чествованию темнокожих матерей во всем мире. Ее основала организация CocoLife Collective 2021 года. Главная цель этого дня — привлечь внимание к проблемам материнского здоровья, расовому неравенству в сфере медицины и важности поддержки матерей в общинах. Организаторы отмечают, что многие женщины сталкиваются с недостаточной медицинской помощью, дискриминацией и повышенными рисками во время беременности и родов.

22 мая празднуют Всемирный день готов / © pexels.com

22 мая празднуют Всемирный день готов. Это культурная дата, посвященная готической субкультуре — ее музыке, стилю, эстетике и сообществам по всему миру. Праздник появился в Великобритании 2009 как инициатива радиоведущих BBC 6 Music, которые хотели обратить внимание на готическую сцену и ее творческое разнообразие. Впоследствии день стал международным и стал отмечаться во многих странах.

22 мая Всемирный день преэклампсии / © pexels.com

Также 22 мая Всемирный день преэклампсии. Это международная медицинская дата, направленная на повышение осведомленности о преэклампсии — опасное состояние беременности, которое может угрожать жизни матери и ребенка. Преэклампсия обычно возникает после 20 недели беременности. Основные признаки — повышенное артериальное давление, отеки, наличие белка в моче, головная боль и нарушение зрения. Без своевременной медицинской помощи состояние может быстро усложняться.

Реклама

А еще 22 мая Международный день «Быть собой». Неофициальная международная дата, посвященная самопринятию, индивидуальности и свободе самовыражения. Ее идея состоит в том, чтобы напомнить: каждый человек имеет право быть собой без страха осуждения или социального давления. В этот день нет единого официального учредителя или универсально закрепленной даты в системе ООН, но его активно поддерживают образовательные, психологические и культурные инициативы в разных странах. Его часто связывают с темами психического здоровья, самооценки и инклюзивности.

Новости партнеров