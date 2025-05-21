Какой праздник 22 мая 2025 года / © ТСН

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22 мая 2025 года — четверг. 1184-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 22 мая, верующие празднуют день памяти святого мученика Василиска. Это один из первых святых Христовой Церкви, живший во времена жестоких гонений на христиан, ему пришлось пройти через невероятные страдания ради веры. Его имя происходит от греческого слова, что означает «маленький царь» — и это название как символизирует его духовное царствование через верность Христу.

Василиск был человеком непоколебимой веры: несмотря на жестокие пытки, он не отрекся от Христа. По легендам, когда его бросили в огонь, пламя не смогло его повредить — это воспринималось как чудо, символом Божьей защиты и силы. Однако мучители не отступили и нашли другие способы лишить его жизни, и Василиск умер как настоящий святой мученик — отдав жизнь за веру.

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Что нельзя делать 22 мая

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом — все начинания в этот день закончатся плохо.

Не следует заключать серьезные деловые соглашения — останетесь без денег.

Не стоит ругаться или ругаться — ссора затянется надолго.

Народные приметы и традиции на 22 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

22 мая солнечно и ясно — лето будет теплым и урожайным;

идет дождь — ближайшие недели будут дождливыми или прохладными;

утром 22 мая туман или роса сильная — это предвещает богатый урожай;

ветер дует с юга — лето будет теплым и сухим, а если с севера — холодным и влажным;

птицы 22 мая поют громко и радостно — это хороший знак для погоды в ближайшее время.

Птицы 22 мая поют громко и радостно — это хороший знак для погоды в ближайшее время / © unsplash.com

В народе 22 мая носило название Соловьиный день. Этот день считают своеобразным началом расцвета весенне-летней природы, когда соловей становится символом тепла, красоты и гармонии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 мая

Какие завтра именины: Василиск.

Талисманом человека, рожденного 22 мая является коралл. Этот камень обладает способностью улучшать кровообращение, способствуя общему оздоровлению организма. Еще в древности считали, что коралл обладает целебными свойствами и может исцелять язвы и гнойные воспаления, помогая быстрее восстановиться.

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В этот день родились:

1840 год — Марк Кропивницкий, украинский актер, режиссер и драматург, с именем которого связано создание украинского театра;

1879 год — Симон Петлюра, государственный и военный деятель, третий глава Украинской Народной Республики;

1919 год — Николай Тарновский, украинский писатель.

Памятные даты 22 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 мая:

1629 год — император Священной Римской империи Фердинанд II вместе с королем Дании Кристианом IV заключили Любекский договор, который положил конец участию Дании в Тридцатилетней войне, отводя ее от дальнейших боевых действий;

1762 год — Швеция и Пруссия подписали Гамбургский договор, который урегулировал политические и территориальные вопросы между двумя государствами;

1807 год — крупное жюри США предъявило обвинение в государственной измене против бывшего вице-президента Аарона Берра, ставшего одним из наиболее резонансных политических процессов того времени;

1848 год — на острове Мартиника официально отменили рабство, что стало важной вехой в борьбе за права человека в колониальных владениях;

1849 год — Авраам Линкольн получил патент на уникальную конструкцию плавающего сухого дока, свидетельствующую о его инженерных способностях кроме политической деятельности;

1861 год — на Монашеской горе возле Канева произошло перезахоронение великого украинского поэта Тараса Шевченко, событие, ставшее знаковым для национальной памяти;

1892 год — доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты — изобретение, существенно упростившее гигиену ротовой полости;

1846 год — в Нью-Йорке основано информационное агентство “Associated Press”, которое впоследствии стало одной из ведущих мировых новостных служб;

1906 год — братья Райт получили патент на свой самолет — первый успешный аппарат, открывший эпоху авиации;

1919 год — в Киеве в церкви святого Николая состоялось первое богослужение на украинском языке, что символически считают началом Украинской Автокефальной Православной Церкви;

1927 год — возле китайского города Синин произошло мощное землетрясение магнитудой 8,3, унесшее жизни около 200 тысяч человек — одна из величайших природных катастроф ХХ века;

1931 — официально начала работу Украинская академия аграрных наук, закладывая основу для развития сельского хозяйства;

1939 год — Адольф Гитлер и Бенито Муссолини заключили “Стальной пакт” — военно-политический союз между Германией и Италией;

1942 год — Мексика официально вступила во Вторую мировую войну на стороне союзников, усилив борьбу против фашизма;

1960 год — в Чили произошло сильнейшее за весь ХХ век землетрясение с силой 9,5 по шкале Рихтера;

1971 год — в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко состоялось выступление Анатолия Лупиноса, завершившееся его арестом;

1972 год — впервые в истории президент США Ричард Никсон совершил официальный визит в СССР — важный шаг в международных отношениях Холодной войны;

1979 год — на Лычаковском кладбище во Львове состоялись похороны Владимира Ивасюка, переросшего в масштабную акцию протеста;

1990 год — компания Microsoft представила операционную систему Windows 3.0, ставшая революцией в области компьютерных технологий;

1995 год — во Львове создали Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко, а астрономы Аманда Бош и Эндрю Рывкин зафиксировали на снимках телескопа “Габбл” два новых спутника Сатурна;

1998 год — в Киеве на Аскольдовой могиле освятили греко-католическую церковь святого Николая;

2002 год — в Праге открылся Мемориал жертвам коммунизма, ставший символом памяти о трагических страницах ХХ века;

2009 год — Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту геноцида 1932-1933 годов, официально признав эту трагедию преступлением;

2014 год — в зоне конфликта на Донбассе произошли две масштабные атаки пророссийских боевиков на позиции украинских военных: вблизи Волновахи погибли 16 бойцов и 32 ранены; возле Рубежного украинская 30-я механизированная бригада понесла потери и была вынуждена отступить, потеряно 3 воина и 7 ранены.

Какой завтра праздник в Украине и мире

22 мая в Украине и мире празднуют Международный день биологического разнообразия / © unsplash.com

22 мая в Украине и мире празднуют Международный день биологического разнообразия. Он был основан ООН в 1993 году с целью привлечь внимание человечества к невероятному богатству живого мира — всем формам жизни на Земле: от мельчайших микроорганизмов до огромного разнообразия животных и растений.

Этот праздник напоминает нам о том, насколько важно сохранение этого природного сокровища. Биоразнообразие поддерживает баланс экосистем, обеспечивает людей пищей, лекарствами, материалами и является фундаментом научных открытий и культурного развития. Однако деятельность человека — вырубка лесов, загрязнение, изменение климата и разрушение естественных мест обитания — ставит под угрозу существование многих видов.

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Также 22 мая Всемирный день преэклампсии. Преэклампсия проявляется повышенным АД и наличием белка в моче после 20-й недели беременности. Если ее вовремя не диагностировать и не начать лечить, это состояние может привести к серьезным поражениям органов, преждевременным родам и даже летальным исходам.

Этот день призван мобилизовать внимание медиков, пациентов и общества на важность раннего выявления и профилактики преэклампсии. В мире проводят просветительские кампании, учебные мероприятия и поддерживают беременных женщин, чтобы снизить риски и спасти как можно больше жизней.

А еще 22 мая – Всемирный день городских фермеров. Городское фермерство — это не только о выращивании овощей и фруктов в городе. Это стратегия, которая делает городскую среду более экологически чистой и устойчивой, помогает жителям получать натуральные продукты без долгих перевозок, уменьшает выбросы вредных газов и улучшает качество воздуха. Благодаря городским фермерам в городах появляются зеленые оазисы, не только оздоровляющие окружающую среду, но и укрепляющие общины, создавая новые социальные связи.