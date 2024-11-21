Какой завтра, 22 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 22 ноября, Международный день сына Верующие чтят память святого апостола Филимона и тех, кто с ним остался 39 дней.

22 ноября 2024 года — пятница. 1003-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

22 ноября в церковном календаре – день памяти святого апостола Филимона и тех, кто с ним. Он был одним из 70 апостолов, избранных Иисусом Христом. Он был епископом в городе Колофон, который находится в современной Турции1. Филимон был известен своей духовной силой и верой, и его жизнь была примером для других христиан. Относительно тех, кто с ним, известно, что он был близким другом апостола Павла. Павел в своем Втором Послании к Филимону пишет о своей любви и уважении к Филимону, называя его "любимым братом" и "совершением". Это свидетельствует о сильном духовном сообществе и поддержке между ними.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя отправляться в дальний путь.

Не следует давать и брать взаймы.

Запрещается показывать негативные эмоции.

Народные приметы и традиции на 22 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: тепло — к снежной и длинной зиме;

волки подходят к домам — к сильным морозам зимой и поздней весной;

кричит сова – идет похолодание;

вороны и галки большими стаями перелетают с дерева на дерево – заснежит.

22 ноября кричит сова — идет похолодание / Фото: Unsplash

Наши предки заметили, что наши предки в этот день следят за дорожными знаками.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 ноября

Какие завтра именины: Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 22 ноября является гагат. Камень, дающий своему владельцу защиту. Гагат предохраняет от негатива, уничтожает ненависть.

В этот день родились:

1710 год – немецкий органист и композитор, старший сын Иоганна Себастьяна Баха Вильгельм Фридеман Бах;

1801 год – украинский и русский языковед датского происхождения, писатель, лексикограф, этнограф Владимир Даль;

1996 год – американская модель и телезвезда Гейли Болдвин.

Памятные даты 22 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 ноября:

1087 год – убивают святого Ярополка Изяславовича;

1675 год — Оле Ремер представляет в Парижскую академию отчет об определении скорости света;

1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;

1963 год – в Далласе происходит одно из самых громких убийств XX века – Ли Гарви Освальд стреляет в президента США Джона Кеннеди;

1975 год — в Испании восстанавливают монархию — после смерти диктатора Франсиско Франко власть в стране переходит к назначенному им наследнику, 37-летнему принцу Хуану Карлосу Бурбону, который в этот день становится королем Испании;

1990 год — 65-летняя Маргарет Тэтчер объявляет о своей отставке с поста премьер-министра страны;

2004 год – начинается Оранжевая революция;

2005 год — указом Президента В. Ющенко в Украине 22 ноября провозглашен Днем Свободы;

2010 год – начинается бессрочная акция протеста на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса, написанного правительством Азарова, которые поддерживали акциями по всей Украине.

Погода на 22 ноября

Завтра, 22 ноября, в Киеве пасмурно, вечером мелкий дождь со снегом. Во Львове пасмурно, днем и вечером мелкий снег, который усилится ближе к ночи. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +3 днем и -2 ночью. Во Львове +1 день и -2 ночью. В Харькове +4 днем и +1 ночью. В Одессе +10 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 ноября в Украине и мире празднуют Международный день сына / Фото: Фото из открытых источников

22 ноября в Украине и мире празднуют Международный день сына. Он является неофициальным праздником, посвященным всем сыновьям. Его цель – подчеркнуть важность роли сыновей в семье, выразить благодарность и любовь, а также поддержать их на жизненном пути. Идея этого дня возникла как часть более широкого движения по поддержанию семейных ценностей, подобно таким праздникам, как День матери, День отца или День дочери. Хотя праздник не имеет официального статуса, он стал популярен благодаря социальным сетям и поддержке семейных традиций.

Также 22 ноября День гуманного общества. Это международный праздник, который отмечают ежегодно 22 ноября. Оно направлено на популяризацию гуманности, доброты, эмпатии и сострадания как основных ценностей в отношениях между людьми, животными и природой. Главная идея — обратить внимание на важность гуманного отношения ко всем живым существам и на создание общества, где господствуют взаимоуважение, сочувствие и экологическое сознание. Праздник также напоминает о важности борьбы за права животных, сохранении природы и защите слабых и уязвимых.

А еще 22 ноября Международный день музыканта. День музыканта связан с днем чествования святой Цецилии, покровительницы музыкантов в христианской традиции. Святая Цецилия, жившая в III веке, считается символом духовной связи музыки и веры. Легенда рассказывает, что во время своего мученического пути она пела хвалу Господу, что и стало основанием для связи с музыкой. Официально День музыки в честь святой Цецилии начали праздновать в Европе с XV века, и со временем этот праздник распространился по всему миру, постепенно трансформируясь в день всех музыкантов.