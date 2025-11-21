Какой праздник 22 ноября 2025 года / © ТСН

22 ноября 2025 года — суббота. 1367-й день войны в Украине.

Кого завтра чтит церковь по новому календарю

Завтра, 22 ноября, верующие чтят день памяти святого апостола Филимона и тех, кто с ним. Святой апостол Филимон принадлежит к числу 70 апостолов и известен прежде всего как адресат послания апостола Павла Филимону — кратчайшему, но чрезвычайно содержательному произведению Нового Завета. Он происходил из Колос (Малая Азия) и принадлежал к состоятельным гражданам города. Уже в первые десятилетия после Воскресения Христова Филимон стал одним из активнейших христианских деятелей в регионе.

Из письменных источников следует, что Филимон был личным учеником апостола Павла. Именно Павел обратил его к вере Христовой и считал одним из своих преданных сотрудников в благовестии. В доме Филимона собиралась местная община, что было распространенной практикой ранней Церкви, когда собственные дома христиан фактически превращались в первые храмовые дома.

Ключевым историческим событием, связанным с Филимоном, стало обращение апостола Павла к рабу Онисиму. Павел, находясь в заключении, обратил Анисима ко Христу и послал его обратно к Филимону, прося принять не как раба, а “как брата возлюбленного”. Это послание стало одним из самых ценных свидетельств раннехристианской этики, где провозглашалось равенство всех во Христе.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя выполнять тяжелую физическую работу — нежелательно перегружаться, потому что это принесет проблемы со здоровьем.

Не следует отправляться в дальний путь — велика вероятность заблудиться.

Не стоит занимать деньги — вместе с деньгами можно “вынести” благосостояние.

Народные приметы и традиции на 22 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

морозный день — ждите ранних холодов и продолжительных морозов;

тепло, но мокро — до мягкой и поздней зимы;

утром изморозь — ближайшие дни будет ясная погода и морозы;

небо затянуто низкими облаками — вскоре ухудшится погода, возможен снегопад.

22 ноября небо затянуто низкими облаками — вскоре ухудшится погода, возможен снегопад / © unsplash.com

В народе 22 ноября носило название Зимовказ. После 22 ноября начинает “становиться” настоящий холод. А этот день показывает, какая будет зима: суровой или мягкой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 ноября

Какие завтра именины: Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 22 ноября, является гагат. Этот минерал начали применять для изготовления украшений еще в эпоху первобытных культур. Гагат считается одним из самых мощных камней-оберегов, отражающих негативную энергию.

В этот день родились:

1819 год — Джордж Эллиот, английская писательница;

1965 год — Мадс Миккельсен, датский актер театра, кино и телевидения;

1996 год — Гейли Болдвин, американская модель и телезвезда.

Памятные даты 22 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 ноября:

1087 год — погиб святой князь Ярополк Изяславович;

1675 год — Оле Ремер представил Парижской академии наук первый отчет об экспериментальном определении скорости света;

1938 год — Карпатская Украина получила автономный статус в составе Чехословацкой республики;

1963 год — в Далласе произошло одно из самых резонансных убийств XX века: Ли Гарви Освальд застрелил президента США Джона Кеннеди;

1975 год — после смерти диктатора Франсиско Франко в Испании восстановлена монархия;

1990 год — 65-летняя Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании;

2004 год — начало Оранжевой революции в Украине;

2005 год — указом президента Виктора Ющенко 22 ноября в Украине официально провозглашен Днем Свободы;

2010 год — стартовала бессрочная акция протеста на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса правительства Азарова, охватившая акциями поддержки всю страну.

Какой завтра день в Украине и мире

22 ноября День памяти жертв голодоморов / © Pixabay

22 ноября в Украине и мире празднуют Международный день музыканта. Этот праздник посвящен всем людям, которые посвятили свою жизнь музыке — профессиональным музыкантам, композиторам, дирижерам, вокалистам, а также тем, кто делает музыку частью своей повседневной жизни. Международный день музыканта возник как инициатива объединить профессионалов и любителей музыкального искусства в мире, чтобы отметить их творчество и вклад в культуру. Цель праздника — напомнить людям о силе музыки.

Также 22 ноября Международный день осведомленности об ауре. Этот праздник посвящен идее, что вокруг живых существ существует тонкое энергетическое поле — аура. Аура якобы отражает физическое, эмоциональное и духовное состояние человека — его цвет, форму и плотность будут считать индикаторами внутренних процессов. Цель праздника — поощрить людей узнавать больше об аурах, учиться их «читать», очищать и поддерживать свою энергетическую оболочку.

А еще 22 ноября День памяти жертв голодоморов. Выпадает на четвертую субботу ноября. Этот день посвящен миллионам украинцев, погибших в результате искусственно созданного голода 1932-1933 годов. Голодомор признают геноцидом украинского народа, ведь он был направлен на уничтожение украинского крестьянского общества и подрыв национального самосознания.

22 ноября празднуют Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека. Этот день — для людей, лишившихся близких из-за самоубийства. Его организует American Foundation for Suicide Prevention (AFSP), которая дает простор для поддержки, обмена опытом и исцеления.

Также 22 ноября День гуманного общества. Празднование инициировала некоммерческая организация “Гуманное общество США” (Humane Society of the United States, HSUS). Именно 22 ноября связано с созданием этой организации — в 1954 году ее основали журналисты Фред Майерс, Хелен Джонсон, Ларри Эндрюс и Марсия Глейзер.

А еще 22 ноября Международный день сына. В этот день родители могут поблагодарить своих сыновей, подчеркнуть их важность и в очередной раз выразить любовь. Это светлый семейный праздник — момент для родителей показать свою гордость, благодарность, поддержку сыновьям.