Какой завтра, 22 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

22 октября 2024 года — вторник. 972-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

22 октября в церковном календаре – день памяти святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. Он был известным святым, жившим во второй половине XVI века. Он родился в городе Аврении, ныне находящемся в Турции, и был известен своей духовной силой и преданностью Христу. Аверкий был епископом Ерапольским и известным проповедником, проповедовавшим христианские идеи в разных местах, включая Фригию. Он был известен своим большим влиянием на население и своим преданием духовной жизни. Святой Аверкий скончался 22 октября 1584 года. Он считается заместителем людей, нуждающихся в духовной поддержке и вдохновении.

Что нельзя делать 22 октября

Не начинайте в доме генеральную уборку.

Лучше не отправляться в дальние путешествия, потому что они не доставят радости.

Не следует провоцировать ссоры или скандалы.

Народные приметы и традиции на 22 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром сильный туман — ждите теплой погоды, которая будет держаться несколько дней;

солнце сияет ясно — к быстрому похолоданию;

начался сильный ливень — еще долго будет дождь;

на крышах появились сосульки — зима будет морозной.

22 октября утром сильный туман — ждите теплую погоду, которая будет держаться / Фото: Unsplash

В этот день верующие шли в храм, чтобы поставить свечу и помолиться об исцелении от разных болезней. День лучше провести среди семьи, пригласив в гости самых близких.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 октября

Какие завтра именины: Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 22 октября, является бриллиант. Наиболее ценный камень. Издавна верили, что бриллиант защищает своего владельца от всего негатива.

В этот день родились:

1912 год — украинская разведчица, связная УВО, ОУН Дарья Гнатковская;

1913 год — украинский скульптор-резчик Василий Свида;

1994 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Павел Сбитов.

Памятные даты 22 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 октября:

794 год — Киото становится столицей Японии;

1618 год — Королевский суд Англии приговаривает полководца, философа, ученого Уолтера Рели к казни за свободомыслие;

1797 год — Гарнерен Андре-Жак совершает первый в истории человечества прыжок с парашютом;

1883 год — в Нью-Йорке открывается "Метрополитен-опера";

1937 год — арестовывают митрополита Киевского и всея Украины Василия Липковского;

1938 год — Честер Карлсон производит первую фотокопию бумажного документа;

1945 год — свадьба вице-президента Аргентины генерала Хуана Доминго Перона и актрисы Эвы Перон;

1960 год — будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда – Кассиус Клей) выигрывает свой первый бой на профессиональной арене;

1968 год — завершается полет американского космического корабля "Аполлон-7";

1980 год — Папа Римский отменяет вердикт 1633, осуждавший Галилея;

1995 год — на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избирают Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

2006 год — семикратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 заканчивает карьеру гонщика.

Погода на 22 октября

Завтра, 22 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +15 днем и +6 ночью. Во Львове — +16 днем и +4 ночью. В Харькове — +15 днем и +5 ночью. В Одессе — +15 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 октября в Украине и мире отмечают Международный день CAPS LOCK / Фото: Unsplash

22 октября в Украине и мире празднуют Международный день CAPS LOCK. Этот день был создан для повышения осведомленности о функции CAPS LOCK на компьютерах и устройствах. CAPS LOCK (абревиатура от "Capital Lock") позволяет пользователям считать все вводимые буквы заглавными. Этот день также является временем для того, чтобы эта функция может быть полезна в различных ситуациях, например, при подписании документов или публикации важных сообщений. Это также может быть время для отдыха от постоянного нажатия клавиши Shift для ввода прописных букв.

Также 22 октября Международный день распространения информации о заикании. Этот день предназначен для повышения осведомленности о заикании и поддержке людей, страдающих этим состоянием. Заикание – это нервно-мышечное расстройство, которое влияет на речь, заставляя человека произносить неполные или неправильные звуки. Этот день также направлен на уменьшение стигмы, связанной с заиканием, и поддержку исследований для нахождения эффективных методов лечения. Люди с заиканием часто сталкиваются с трудностями в повседневной жизни, поэтому этот день помогает сделать их жизнь более понятной и поддержанной.

А еще 22 октября День Фехнера. Этот день назван в честь немецкого философа и психофизика Густава Фехнера, внесшего значительный вклад в развитие психофизики. Психофизика – это наука, изучающая взаимодействие между физическими стимулами и сенсорными ощущениями. Фехнер известен своими исследованиями в области чувств и ответов на стимулы, которые помогли понять, как люди испытывают разные уровни стимуляции. Его работа имеет большое значение для многих областей, включая психологию, нейронауку и инженерию.