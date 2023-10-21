Какой завтра, 22 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 22 октября, День свекрови и тещи. Верующие чтят память святого Аверкия. До Нового года осталось 70 дней.

22 октября 2023 года — воскресенье. 606-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 октября, церковный праздник

22 октября в церковном календаре – день памяти святого Аверкия. Он жил в городе Ерополь (Малая Азия) во II веке и был там епископом. В то время большинство жителей поселения были язычниками, поэтому святой молился каждый день, чтобы Господь обратил их души на праведный путь.

Как-то во время одной из таких молитв пред ним предстал ангел и велел пойти и сокрушить всех идолов. Слово Господне епископ исполнил, за что его возненавидели язычники города. Когда Аверкий услышал об этом, явился на народное собрание и там открыто рассказал всем об их грехах. Народ пытался схватить его, но вдруг в толпе послышались крики трех бесноватых юношей. Епископ тут же изгнал всех бесов с помощью молитвы. Увидев это чудо, люди обратились к Богу.

Когда Аверкии было 72 года, он отправился в путешествие в Рим, зайдя на пути обратно в Сирию и Месопотамию. Там он встретился со многими христианами. Умер в возрасте 193 лет.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено провоцировать скандалы, ругаться, злословить.

Лучше перенести на другой день генеральную уборку, домашние дела.

Не рекомендовано отправляться в дальнюю дорогу, потому что она не доставит удовольствия.

Народные приметы и традиции на 22 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпал снег, весной ранними будут подснежники;

утром туман – впереди вас ждут теплые дни;

Если в этот день нет дождя, то следующий год будет неурожайным;

пошел сильный ливень — еще долго будет дождь;

ясный и солнечный день до похолодания;

на траве утром виден иней – будет ранней зима.

22 октября ясный и солнечный день до похолодания / Фото: Pexels

В старину считалось, что 22 октября удачный день для брака, потому что заключенный союз будет крепким и счастливым. Также в этот день легко проходили роды. Богоматери молятся о здоровье детей и счастье в семье.

Погода на 22 октября

Завтра, 22 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, возможен мелкий дождь со снегом. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +8 днем и +6 ночью. Во Львове +5 днем и +3 ночью. В Харькове +15 днем и +10 ночью. В Одессе +17 днем и +14 ночью.

Памятные даты 22 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 октября:

794 год – Киото становится столицей Японии;

1618 год — Королевский суд Англии приговаривает полководца, философа, ученого Уолтера Рели к казни за свободомыслие;

1797 год — Гарнерен Андре-Жак совершает первый в истории человечества прыжок с парашютом;

1883 год — в Нью-Йорке открывается "Метрополитен-опера";

1937 год – арестовали митрополита Киевского и всея Украины Василий Липкивский;

1938 год — Честер Карлсон производит первую фотокопию бумажного документа;

1945 год – свадьба вице-президента Аргентины генерала Хуана Доминго Перона и актрисы Эвы Перон;

1960 год – будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда – Кассиус Клей) выигрывает свой первый бой на профессиональной арене;

1962 год – президент США Джон Кеннеди выступает с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты;

1968 год — завершается полет американского космического корабля "Аполлон-7";

1980 год — Папа Римский отменяет вердикт 1633, осудивший Галилея;

1995 год — на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избрали Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

2006 год — Семикратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 заканчивает карьеру гонщика.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 октября

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Анна, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Александр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 22 октября является бриллиант. Камень, который украсит статус владельца. Бриллиант, это обработанный алмаз. Издавна верили, что он помогает оградить от воздействия отрицательной энергии.

В этот день родились:

1878 год – украинский военный деятель Вадим Богомолец;

1912 год — украинская разведчица, связная УВО, ОУН Дарья Гнатковская;

1994 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Павел Сбитов.

Какой завтра день в Украине и мире

22 октября в Украине и мире празднуют День свекрови и тещи / Фото: Pexels

22 октября в Украине и мире празднуют День свекрови и тещи. Празднуется ежегодно в четвертое воскресенье октября. Праздник является национальным в США, а в Украине только набирает популярность. Свое начало оно берет еще с 1934 года, когда редактор одной техасской газеты Джин Хоу отметил в издании, что кроме отца и матери было бы честно чествовать и женщину, которая родила любовь вашей жизни, ведь часто она становится "второй матерью" .

Также 22 октября Всемирный день людей с недостатками речи. Событие было начато в 1998 году. Следует отметить, что от проблем с речью страдают и взрослые, и дети. Таким людям довольно тяжело дается коммуникация с окружающими. Один из самых заметных недостатков речи — заикание. Хотя их бывает достаточно много. Первые упоминания о заикании относятся с давних времен. Даже некоторые египетские фараоны страдали от этого изъяна.

А еще 22 октября Международный день CAPS LOCK. Праздник был начат в 2000 году. Главная его идея состоит в том, чтобы показать всем, кто слишком увлекается использованием Caps Lock в обычном общении, что это избыточность и недопустимость. Праздник был создан американцем Дереком Арнольдом.

22 октября День Фехнера. Он посвящен немецкому ученому, экспериментальному психологу, философу, одному из основателей психофизики Густаву Теодору Фехнеру. Все психофизики считают этот день своим профессиональным праздником.

Также 22 октября Международная неделя профилактики отравлений свинцом. Начинается он всегда в последнее воскресенье полной недели октября. Важно знать, что свинец образует токсичные соединения, поэтому его использование приводит к загрязнению окружающей среды и появлению заболеваний у людей.