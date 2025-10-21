Какой праздник 22 октября 2025 года / © ТСН

22 октября 2025 года — среда. 1336-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 22 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского. Аверкий родился в знатной и богатой семье в городе Иераполе (Малая Азия, современная Турция). С юных лет он отличался глубоким благочестием, чистотой жизни и стремлением к духовному совершенствованию. Приняв христианство, Аверкий всем сердцем посвятил себя служению Богу. За ревность и мудрость его избрали епископом родного города Иераполя.

Епископ Аверкий ревностно распространял христианскую веру среди язычников, не опасаясь преследований. Его слово было вдохновенным, а жизнь — образцом христианской добродетели, поэтому многие обращались ко Христу. Согласно преданию, он обошел немало земель, посетил Рим и совершил многочисленные миссионерские путешествия, проповедуя Евангелие по всей Римской империи. Его деятельность приобрела всемирное значение, и поэтому его часто называют «равноапостольным», то есть трудящимся в духе апостолов.

Святой Аверкий мирно почил в глубокой старости. На его могиле впоследствии была найдена известная надпись (так называемая «Надпись Аверкия», датированная около 216 годом), которая стала важным археологическим и богословским свидетельством жизни ранней Церкви. В этом тексте он называет себя «учеником святого Пастыря, который кормит духовной пищей» — имея в виду Христа.

Что нельзя делать 22 октября

Не следует начинать новых важных дел — все, начатое в этот день, пойдет «врассыпную» или принесет хлопоты.

Нельзя работать на поле или в огороде — землю нужно было «оставить в покое», чтобы она «набиралась сил» на зиму.

Не стоит стричь волосы или ногти — это могло «срезать» жизненную силу и привлечь болезни, особенно в холодный сезон.

Народные приметы и традиции на 22 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная и тихая погода — к теплой осени;

дождь 22 октября — ждите длительную оттепель зимой;

первый снег указывает на раннюю и снежную зиму;

сильный ветер — зима будет ветреной;

ясный и звездный вечер — в ближайшие дни будет морозная погода;

птицы летают низко — ждите непогоду.

22 октября птицы летают низко — ждите непогоды / © unsplash.com

В народе 22 октября носило название Аверкий Ледостав. Потому что часто именно в этот день начинались первые серьезные похолодания, замерзали водоемы, а зима напоминала о себе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 октября

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 22 октября, является бриллиант. С древнейших времен бриллиант считался самым ценным из драгоценных камней. Ему приписывали особую силу — способность оберегать своего владельца от зла, невзгод и любого негативного влияния.

В этот день родились:

1913 год — Василий Свида, украинский скульптор-резчик;

1930 год — Вилен Калюта, украинский кинооператор, член-корреспондент Академии искусств Украины, президент Гильдии кинооператоров Украины;

1994 год — Павел Сбитов, офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

Памятные даты 22 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 октября:

794 год — город Киото официально стал новой столицей Японии;

1618 год — Королевский суд Англии признал известного полководца, мыслителя и ученого Уолтера Рели виновным в свободомыслии и вынес ему смертный приговор;

1797 год — француз Андре-Жак Гарнерен вошел в историю как первый, кто совершил прыжок с парашютом;

1883 год — в Нью-Йорке торжественно открылась знаменитая «Метрополитен-опера»;

1937 год — власть арестовала митрополита Киевского и всея Украины Василия Липковского;

1938 год — Честер Карлсон впервые создал фотокопию бумажного документа;

1945 год — в Аргентине состоялась свадьба между вице-президентом генералом Хуаном Доминго Перроном и актрисой Эвой Дуарте;

1960 год — будущая легенда бокса Мухаммед Али, тогда еще известный как Кассиус Клей, провел и выиграл свой первый профессиональный поединок;

1962 год — президент США Джон Кеннеди объявил об установлении воздушной и морской блокады Кубы в ответ на размещение на острове советских ракет;

1968 год — успешно завершился полет американского космического корабля «Аполлон-7»;

1980 год — Ватикан официально отменил приговор 1633 года, которым инквизиция осудила Галилео Галилея, восстановив его научную репутацию;

1995 год — на Всеукраинском Поместном Соборе митрополит Филарет был избран Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

2006 год — на Гран-при Бразилии семикратный чемпион мира по автогонкам «Формулы-1» Михаэль Шумахер провел свой последний заезд, объявив о завершении карьеры гонщика.

Какой завтра праздник в Украине и мире

22 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ CAPS LOCK / © unsplash.com

22 октября в Украине и мире празднуют Международный день распространения информации о заикании. Это специальная дата, посвященная повышению осведомленности о заикании и поддержке людей, сталкивающихся с трудностями речи. Международный день распространения информации о заикании был начат в 1998 году Всемирной федерацией заикания. Дата 22 октября выбрана не случайно — она символизирует стремление открыть миру правду об этом явлении и поддержать людей в развитии уверенной речи.

Также 22 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ CAPS LOCK. Это своеобразная веселая «мировая шутка», напоминающая о культуре онлайн-коммуникации, этикете в чатах и социальных сетях. Этот праздник подчеркивает важность технической грамотности и юмора в цифровом мире. В этот день пользователи публикуют смешные картинки и истории о случайном или чрезмерном использовании клавиши.

А еще 22 октября День помощника врача. Приходится на третью среду первой полной недели октября. Это медицинский работник, поддерживающий врача в исполнении клинических и административных обязанностей. Помощники врача часто являются «невидимыми героями» медицины, потому что в значительной степени облегчают работу врача и повышают эффективность медицинских учреждений.