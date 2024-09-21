Какой завтра, 22 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

22 сентября 2024 года — воскресенье. 942-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

22 сентября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Фоки. Он был епископом в городе Синоп в Малой Азии (современная Турция). Он родился 22 сентября 47 года и умер в 117 году. Фока был известен своей глубокой верой и способностью творить чудеса. Во время правления императора Траяна Фока был заключен за свою веру во Христа. После пыток его утопили. Его святые мощи покоились в городе Вьене во Франции, а в 403 году Иван Златоуст произнес две проповеди о перенесении мощей святого Фоки из Понта в Царьград. Фока является примером несокрушимой веры и преданности. Его жизнь вдохновляет современных верующих стоять крепко на пути истины, несмотря на препятствия и опасности.

Что нельзя делать 22 сентября

Не рекомендуется есть блюда из рыбы.

Категорически запрещается завидовать чужому счастью.

Нельзя собирать грибы и орехи.

Народные приметы и традиции на 22 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: из вишни листья еще не опали — еще нескоро будут заморозки;

еще не началось бабье лето — еще неделю тепло не будет;

на луке много шелухи — до морозной и холодной зимы;

на деревьях много паутины — к осенней погоже.

22 сентября на луке много шелухи — к морозной и холодной зиме / Фото: Unsplash

В старину в этот день существовала традиция ходить в гости к молодоженам, чтобы посмотреть, как они живут вместе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 сентября

Какие завтра именины: Макар, Николай, Александр, Петр.

Талисманом человека, рожденного 22 сентября является коралл. Терапевты полагают, что эти камни помогают активизировать обмен веществ. Издавна верили, что кораллы улучшают память.

В этот день родились:

1965 год — украинский дипломат, Чрезвычайный и полномочный Посол, исполняющий обязанности Министра иностранных дел Украины Андрей Дещица;

1971 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Лариса Заспа;

1975 год — украинская поэтесса и литературоведение Елена Галета.

Памятные даты 22 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 сентября:

1002 год – основание города Хотин (Черновицкая область, Украина);

1307 год — Королевский совет Франции принимает решение об аресте всех находившихся на территории государства тамплиеров;

1499 год — Швейцария обретает независимость от Священной Римской империи;

1792 год – этот день был объявлен первым днем французского революционного календаря;

1862 год – президент США Авраам Линкольн объявляет об освобождении негров-рабов;

1908 год — Княжество Болгария де-юре признают независимым государством;

1917 год — Симон Петлюра выступает на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве;

1941 год — в занятом нацистами Киеве возобновляют деятельность Всеукраинского православного церковного совета;

1955 год — в Аргентине совершают военный переворот, свергнутый правительством диктатора Хуана Перона;

1968 год — украинская певица София Ротару выходит замуж за своего аккомпаниатора Анатолия Евдокименко;

1980 год – начинается ирано-иракская война;

1993 год – премьер-министр Украины Леонид Кучма уходит в отставку.

Погода на 22 сентября

Завтра, 22 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Днем небо затянется облаками, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +15 ночью. Во Львове +22 днем и +12 ночью. В Харькове +25 днем и +13 ночью. В Одессе +23 днем и +18 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 сентября в Украине празднуют День осеннего равноденствия / Фото: Unsplash

22 сентября в Украине празднуют День осеннего равноденствия. В этот день продолжительность дня и ночи почти одинакова, потому что Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на закате. Осеннее равноденствие знаменует начало астрономической осени в Северном полушарии и весны в Южном полушарии. После этого дня световой день начинает сокращаться, а ночи становятся длиннее, что символизирует приближение зимы.

Этот день имеет культурное и духовное значение. Во многих культурах его отмечают как время для переосмысления, очищения и подготовки к зиме. Существуют определенные традиции и приметы, связанные с осенним равноденствием, например, не стоит занимать деньги, ссориться или отказывать в помощи.

Также 22 сентября Международный день дочерей. Это нежный и семейный праздник, возникший в Индии с целью устранить негативные традиции и подчеркнуть важность девочек в обществе. Целью этого дня является привлечение внимания к роли дочерей в семье, поощрение родителей к проявлениям заботы и любви, а также борьба с гендерным неравенством. В этот день родители часто дарят своим дочерям подарки, проводят время вместе и выражают свою любовь и благодарность.

А еще 22 сентября Всемирный день роз. Этот праздник посвящен не цветам, а пациентам, борющимся с раковыми заболеваниями. Идея этого дня возникла в честь Мелинды Роуз, молодой девушки, которая, несмотря на свой диагноз, поддерживала других больных, посылая им письма и стихи.

22 сентября празднуют День белого шоколада. Этот праздник посвящен белому шоколаду, который был впервые изготовлен в начале 1930-х годов компанией Nestlé. Белый шоколад отличается от обычного тем, что не содержит какао-порошка, а только масло какао, сахар и молоко. Целью этого дня является привлечение внимания к белому шоколаду и его уникальному вкусу. Производители отмечают важность использования качественных ингредиентов, таких как масло какао, без искусственных заменителей и усилителей вкуса.

Также 22 сентября Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ. Этот день был выбран не случайно: числа 9 и 22 символизируют специфическую хромосомную транслокацию t(9;22), известную как Филадельфийская хромосома, характерная для этого заболевания.

А еще 22 сентября Всемирный день носорога. Этот праздник был начат в 2010 году Международным фондом дикой природы (WWF) с целью привлечения внимания к проблеме вымирания носорогов. Основной угрозой носорогов является браконьерство, поскольку их рога высоко ценятся на черном рынке для использования в традиционной медицине и изготовлении украшений. Кроме того, носороги страдают от потери среды обитания и изменений климата.

22 сентября празднуют Всемирный день защиты слонов. Этот праздник был начат природоохранными организациями и экологами для привлечения внимания к проблеме сокращения численности слонов. Слоны являются самыми сухопутными млекопитающими на планете и играют немаловажную роль в своих экосистемах. Однако они сталкиваются с многочисленными угрозами, такими как браконьерство ради их бивней, потеря среды обитания из-за вырубки лесов и конфликтов с людьми.

Также 22 сентября Национальный день партизанской славы Украины. Этот праздник был установлен в 2001 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов войны. Целью этого дня является честь подвига партизан и подпольщиков, которые боролись против нацистских оккупантов во время Второй мировой войны.

А еще 22 сентября Всемирный день без автомобилей. Этот праздник был начат во Франции в 1998 году, когда местные власти нескольких городов решили остановить автомобильное движение на 24 часа. Впоследствии эта традиция распространилась на другие страны Европы, Канаду и США. Целью дня является привлечение внимания к проблеме загрязнения воздуха транспортными средствами и поощрение использования альтернативных видов транспорта, таких как велосипеды, электросамокаты или общественный транспорт. В этот день люди отказываются от использования автомобилей, чтобы снизить уровень выхлопных газов и шумовую нагрузку в городах.

22 сентября празднуют День машиностроителя Украины. Каждый год приходится на четвертое воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников машиностроения и приборостроения. Этот день важен для чествования труда инженеров, рабочих и ученых, работающих в области машиностроения. В Украине эта отрасль включает более 2800 промышленных предприятий и 230 научных организаций, где работает более миллиона человек.

Также 22 сентября Всеукраинский день дошколя. Свяжется в четвертое воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник был установлен в 2011 году указом президента Украины для чествования труда воспитателей, заведующих младшим персоналом детских садов и других работников дошкольных учреждений. Целью дня является повышение престижа профессии воспитателя, привлечение внимания к важности дошкольного образования и поддержка работников этой отрасли. В этот день проводятся торжественные мероприятия, праздничные концерты, выставки детских рисунков и работ, а также празднование лучших работников грамотами и дипломами.

А еще 22 сентября Международный день сияющего мира. Этот праздник посвящен распространению положительной, дружелюбной и полезной энергии, которая находится в сердцах людей. Идея сияющего мира состоит в том, что каждый человек имеет внутренний свет, который может изменить мир к лучшему. Цель этого дня – вдохновлять людей раскрывать свой внутренний свет и распространять мир и доброту вокруг себя. В этот день люди поощряются к добрым поступкам, позитивным мнениям и поддержке друг друга.

22 сентября Всемирный день борьбы с нарколепсией. Он был начат в 2019 году 24 пациентскими организациями на шести континентах. Целью этого дня является повышение осведомленности о нарколепсии, хроническое расстройство сна, которое влияет на способность регулировать цикл сна и бодрствования. Нарколепсия характеризуется такими симптомами, как чрезмерная дневная сонливость, катаплексия (внезапная потеря мышечного тонуса), сонный паралич и галлюцинации. Люди с нарколепсией могут уснуть без предупреждения, даже во время разговора или работы.